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Стус (94) Харьков (6515) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда".

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Світанок", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правду, скрыть то, что он причастен к гибели украинского поэта, и оставили "привет" у офиса ОПЗЖ. Правду не запретить!" - сказано в сообщении на странице организации.

Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 01
Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 02
Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 03
Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 04

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за высокого спроса будут напечатаны еще 15 тыс. экземпляров запрещенной судом книги о Стусе, - издательство

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Также книга выйдет в аудиоверсии.

Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Молодці! Вічна пам'ять Герою!
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29.10.2020 15:47
+14
Молодці - тримайте Порох сухим... Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 8610 Там сепаро-недобитків ще вагон та тележка...
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29.10.2020 15:47
+13
Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда". Источник: https://censor.net/ru/p3227937

Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
Гарна акція Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 7546
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29.10.2020 15:50
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Фашисты )))))
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29.10.2020 15:46 Ответить
Не пользуйся незнакомыми словами. Есть вероятность попасть впросак.
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29.10.2020 18:23 Ответить
Молодці! Вічна пам'ять Герою!
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29.10.2020 15:47 Ответить
Кто молодцы ? Эти "патриоты" в 14-м путло пригласили в Донбасс . После этого десятки тысяч жизней украинцев потеряно .
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29.10.2020 16:15 Ответить
Таке по всій країні треба зробити. Щоб люди бачили.
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30.10.2020 08:36 Ответить
Молодці - тримайте Порох сухим... Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 8610 Там сепаро-недобитків ще вагон та тележка...
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29.10.2020 15:47 Ответить
Свободу не спинити!!!
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29.10.2020 15:47 Ответить
Изгнание дьявола.
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29.10.2020 15:48 Ответить
Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда". Источник: https://censor.net/ru/p3227937

Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
Гарна акція Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 7546
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29.10.2020 15:50 Ответить
Того кастрирувати треба.
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30.10.2020 08:34 Ответить
цим зрадникам мордяки вже потрібно розмальовувати
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29.10.2020 15:56 Ответить
Хай там що, але не варто було це робити.
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29.10.2020 16:04 Ответить
Чому?
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29.10.2020 16:05 Ответить
Не треба на осквернених присутністю "опзж" стінах робити трафаретні образи цієї світлої інтелігентної людини. Мабуть йому це не сподобалося б.
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29.10.2020 18:41 Ответить
***
Сто років як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії.
І глупа ******* ніч
Пекельний край і крик пекельний.
Сто років мучених надій,
І сподівань, і вір, і крові
Синів, що за любов тавровані,
Сто серць, як сто палахкотіть.

Та виростають з личаків,
Із шаровар, з курної хати
Раби зростають до синів
Своєї України-матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилава,
Земля, рабована віками,
І не скарать тебе душителям
Сибірами і соловками.

Ти ще виболюєшся болем,
Ти ще роздерта на шматки,
Та вже, крута і непокірна,
Ти випросталася для волі,
Ти гнівом виросла. Тепер
Не матимеш од нього спокою,
Йому ж рости й рости, допоки
Не упадуть тюремні двері.

І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці,
Тарасової України птиці -
Слова шугають над Дніпром.
Василь СТУС.
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29.10.2020 16:23 Ответить
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 1178
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29.10.2020 16:32 Ответить
Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса - Цензор.НЕТ 1337
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29.10.2020 16:33 Ответить
Можно было не заморачиваться и просто хренами обрисовать (чтоб помнили, кто они на самом деле есть)!
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29.10.2020 16:37 Ответить
Молодцы, патриоты, поддерживаю!!!
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29.10.2020 16:52 Ответить
Браво
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29.10.2020 16:53 Ответить
 
 