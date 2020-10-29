Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда".

Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Світанок", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правду, скрыть то, что он причастен к гибели украинского поэта, и оставили "привет" у офиса ОПЗЖ. Правду не запретить!" - сказано в сообщении на странице организации.









Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

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19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Также книга выйдет в аудиоверсии.