Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Неизвестные несколько раз нанесли на стены харьковского офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" портрет Василия Стуса и надпись "Запрещенная правда - все равно правда".
Об этом сообщает в Фейсбуке общественная организация "Світанок", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня неравнодушные харьковчане напомнили, что убийца Стуса не сможет скрыть правду, скрыть то, что он причастен к гибели украинского поэта, и оставили "привет" у офиса ОПЗЖ. Правду не запретить!" - сказано в сообщении на странице организации.
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
Читайте на Цензор.НЕТ: Из-за высокого спроса будут напечатаны еще 15 тыс. экземпляров запрещенной судом книги о Стусе, - издательство
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
Также книга выйдет в аудиоверсии.
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Виступаю за заборону діяльності Ригів/кернеса і їх посадку у тюрми, про фсб шного педофіла шарія вже мовчу.
Гарна акція
Сто років як сконала Січ.
Сибір. І соловецькі келії.
І глупа ******* ніч
Пекельний край і крик пекельний.
Сто років мучених надій,
І сподівань, і вір, і крові
Синів, що за любов тавровані,
Сто серць, як сто палахкотіть.
Та виростають з личаків,
Із шаровар, з курної хати
Раби зростають до синів
Своєї України-матері.
Ти вже не згинеш, ти двожилава,
Земля, рабована віками,
І не скарать тебе душителям
Сибірами і соловками.
Ти ще виболюєшся болем,
Ти ще роздерта на шматки,
Та вже, крута і непокірна,
Ти випросталася для волі,
Ти гнівом виросла. Тепер
Не матимеш од нього спокою,
Йому ж рости й рости, допоки
Не упадуть тюремні двері.
І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці,
Тарасової України птиці -
Слова шугають над Дніпром.
Василь СТУС.