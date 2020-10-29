Активистка FEMEN в Одессе догола разделась у здания консульства Польши. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Общество
Представительница движения FEMEN устроила обнаженный протест рядом со зданием генерального консульства Польской Республики в Одессе. Таким образом она протестовала против того, что в Польше запретили аборты из-за нарушений развития плода.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".
Служащие Нацгвардии спокойно дождались окончания перформанса, лишь раз попросив девушку не нарушать общественный порядок.
В итоге, перебросив через забор консульства две вешалки в цветах национального флага Польши, девушка оделась и ушла.
"Мы здесь ради польских женщин, чтобы поддержать их в праве на свободу распоряжаться собственным телом. И пусть земля горит под ногами польского правительства, пока они не отменят этот закон", - заявила участница акции.
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Напомним, Конституционный суд Польши 22 октября запретил прерывать беременность из-за болезни или дефекта развития плода. По этой причине в стране делали 98% всех абортов. Теперь беременность можно прервать только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни и здоровью матери.
Запрет вызвал многотысячные протесты по всей стране.
29 октября президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение Конституционного суда нужно "доработать".
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