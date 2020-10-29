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В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов США по теневым расценкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с фруктами. Во время углубленного таможенного досмотра контейнера в технологических полостях правоохранители обнаружили более 50 килограммами кокаина, расфасованных в килограммовые брикеты.

Следователи органов безопасности начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Также читайте: Правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся контрабандой и сбытом наркотиков в Украине и сопредельных странах. ФОТО

В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 01
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 02
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 03
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 04
В порту Южный изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
верните обратно, придурки!..
как теперь Бубочка работать сможет?!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2082
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29.10.2020 17:28
+14
Зеля останется без дозы)В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5139
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29.10.2020 17:29
+12
У Зеленского, удары судьбы идут один за другим!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4035
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29.10.2020 17:29
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верните обратно, придурки!..
как теперь Бубочка работать сможет?!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2082
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29.10.2020 17:28 Ответить
Пусть на ширку переходит.
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29.10.2020 19:28 Ответить
нет, то главная кондитерская бубочка осталась без агар-агара.
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30.10.2020 21:38 Ответить
Ну вот не покидало чувство что прет после заморских фруктов, и таки оказался прав.
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29.10.2020 17:28 Ответить
У Бубочки облом за обломом...
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29.10.2020 17:28 Ответить
У Зеленского, удары судьбы идут один за другим!
В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 4035
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29.10.2020 17:29 Ответить
Всё!
Теперь никаких интервью... В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 455
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29.10.2020 17:29 Ответить
Зеля останется без дозы)В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5139
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29.10.2020 17:29 Ответить
пожалейте гнусавого наркомана)
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29.10.2020 17:30 Ответить
не нужно быть созависимым в отношении к наркоману. жалеть не нужно.
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29.10.2020 17:35 Ответить
"Слугам Канабиса" канабиса мало.
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29.10.2020 17:31 Ответить
изъяли и отправили на дегустацию в ОП??
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29.10.2020 17:35 Ответить
Сегодня праздник у ребят )))
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29.10.2020 17:36 Ответить
А якщл янелох забідіся. В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5237
Чекаємо на швидку реакцію - звільнення винних у "предотвращении контрабандьі" В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9404
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29.10.2020 17:36 Ответить
как же теперь ОП без кокса то ?
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29.10.2020 17:45 Ответить
Нужно срочно звонить Баканову!
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29.10.2020 17:49 Ответить
Народ ответил:- НУЖНО ( см. вопрсы президента ) - сразу привезли!
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29.10.2020 18:03 Ответить
Хозяин товара парализованный в берлинской больничке , некому порешать, пришлось работать за медали
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29.10.2020 18:12 Ответить
там,давеча брехунцы продавали порт за дарма и казалы шо воны убыточны.
Аказываеца ещё как убыточны.!!! В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8131
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29.10.2020 18:31 Ответить
І на чому тепер бубочка буде працювати???
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29.10.2020 18:35 Ответить
$10 млн В порту "Южный" изъяли более 50 кг кокаина из Южной Америки общей стоимостью около $10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5379

собачке приз нанеба и в нос чаппи
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29.10.2020 19:00 Ответить
Американский Госдеп ткнул носом в этот постоянный и безразмерный кокаиновый караван из Азии в Европу через Одесскую таможню Зе как шкодливого щенка в обосцанные тапки. Сколько можно орать в ухо что быть самым крупным в Европе транзитером кокаина это нехорошо
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29.10.2020 20:03 Ответить
верните нормального главу таможни и проблема пропадёт сама собой...
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29.10.2020 21:06 Ответить
шой-то очень часто стали находить кокаин из Южной Америки в Одессе... не иначе протежируют какого-то будущего нового главу таможни... и если уже третий раз подряд те парни сдают мелкоту на миллионы, то, назначив своего парнягу, они протянут товар на миллиарды...
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30.10.2020 01:17 Ответить
В Одессе Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов США по теневым расценкам. Источник: https://censor.net/ru/p3227976

Яка сумна новина, чому? Тому що там де затримують 50 кг кокаїна, 1 тона може проходити непоміченою (спецально або ні). Ви думаєте деякі депутати що нюхають, квіти чи що (?), а товар для них є завжди у любому місті України У порту "Південний" вилучили понад 50 кг кокаїну з Південної Америки загальною вартістю близько $ 10 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 5034 І де ж ж це він береться, з воздуху чи що?) Хоча тут і кацапський слід є.

Сумненько.
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30.10.2020 01:18 Ответить
Ну, в этом плане, молодцы хлопцы, сработали. Искренне надеюсь, что это было именно 50 кг, а не 150.
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30.10.2020 08:02 Ответить
главная кондитерская бубочка осталась без агар-агара.
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30.10.2020 21:40 Ответить
 
 