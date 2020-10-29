Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ. ФОТО

Из этих стран в Беларусь впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Выпускают из Беларуси свободно, но предупреждают, что обратно люди вернуться не смогут. Пограничники на местах говорят, что запрет на въезд связан с коронавирусом

Об этом сообщает белорусский портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

О том, что их не пропускают в Беларусь, читатели портала стали сообщать во второй половине дня.

"Всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку", - пишет TUT.by.

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"К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - цитирует издание слова источника в Гродненской погрангруппе.

Один из читателей сообщил журналистам, что находится на границе с украинской стороны на переходе "Новая Гута" и пытается въехать в Беларусь. По его словам, стоит уже больше 10 машин, фура и пассажирский автобус с украинскими номерами. Его тоже не пропускают.

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"При этом из Беларуси машины выпускают без проблем. К собравшимся людям вышел представитель погранперехода. Он объяснил, что граница закрыта в связи с карантинными мероприятиями. Какими именно — не пояснил. Предлагает или ждать на границе, или возвращаться обратно в Украину", - рассказал мужчина.

На границе с Латвией водителей легкового транспорта пограничники предупреждают: "Выехать сможете, вернуться — нет". Два пункта пропуска на белорусско-латвийской границе работают только на выезд, въезд закрыт.

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На КПП "Кузница" польская сторона сообщила "Белсату", что "остановлено движение автобусов и автомобилей, фуры пускают. Из-за коронавируса. Как долго это все будет — неизвестно".

На КПП "Бобровники" поляки посоветовали "искать причину у белорусской стороны".

В МИД Беларуси пока не обладают информацией о закрытии границы, но в ведомстве отметили, что "идут консультации с Госпогранкомитетом".

В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что "граница открыта, самолеты прилетают".

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