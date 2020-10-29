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Беларусь (7525) граница (4740)

Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Из этих стран в Беларусь впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Выпускают из Беларуси свободно, но предупреждают, что обратно люди вернуться не смогут. Пограничники на местах говорят, что запрет на въезд связан с коронавирусом

Об этом сообщает белорусский портал TUT.by, информирует Цензор.НЕТ.

О том, что их не пропускают в Беларусь, читатели портала стали сообщать во второй половине дня.

"Всех желающих из Беларуси выпускают. Водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу на выезд. Водители ехать отказываются. Некоторые пассажиры ищут возможность продолжить поездку", - пишет TUT.by.

Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Лукашенко приказал закрыть границу, но "не сделать ее железным занавесом": Граница - зона дружбы народов, но нам бросили вызов

"К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - цитирует издание слова источника в Гродненской погрангруппе.

Один из читателей сообщил журналистам, что находится на границе с украинской стороны на переходе "Новая Гута" и пытается въехать в Беларусь. По его словам, стоит уже больше 10 машин, фура и пассажирский автобус с украинскими номерами. Его тоже не пропускают.

Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ 02

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь: "Впервые такое слышу. Мне ничего об этом не известно"

"При этом из Беларуси машины выпускают без проблем. К собравшимся людям вышел представитель погранперехода. Он объяснил, что граница закрыта в связи с карантинными мероприятиями. Какими именно — не пояснил. Предлагает или ждать на границе, или возвращаться обратно в Украину", - рассказал мужчина.

На границе с Латвией водителей легкового транспорта пограничники предупреждают: "Выехать сможете, вернуться — нет". Два пункта пропуска на белорусско-латвийской границе работают только на выезд, въезд закрыт.

Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ 03

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На КПП "Кузница" польская сторона сообщила "Белсату", что "остановлено движение автобусов и автомобилей, фуры пускают. Из-за коронавируса. Как долго это все будет — неизвестно".

На КПП "Бобровники" поляки посоветовали "искать причину у белорусской стороны".

В МИД Беларуси пока не обладают информацией о закрытии границы, но в ведомстве отметили, что "идут консультации с Госпогранкомитетом".

В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что "граница открыта, самолеты прилетают".

Далее на Цензор.НЕТ: Лукашенко сменил главу МВД Беларуси. ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+30
ГУЛАГ зачиняє двері))
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29.10.2020 17:49
+22
Агония режима Лукашенко.
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29.10.2020 17:49
+17
Всё - граница открыта только мышебратьям.
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29.10.2020 17:53
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Агония режима Лукашенко.
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29.10.2020 17:49 Ответить
Прийдеться йти на танках, якщо автобуси вже не ходять.
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29.10.2020 17:51 Ответить
Скорее превращение в кндр.
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29.10.2020 18:01 Ответить
Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 6394
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29.10.2020 17:49 Ответить
ГУЛАГ зачиняє двері))
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29.10.2020 17:49 Ответить
Горе то какое
Не видать больше беларусских креветок...
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29.10.2020 17:50 Ответить
Ну логично. Деверсанты , как известно, ходят только через пункты пропуска...
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29.10.2020 17:51 Ответить
фигня через росейку можно вьехать . уссатый закрыть границу с москвой не сможет .
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29.10.2020 17:51 Ответить
Це і на краще. Усілякі телепні накшталт Павла Гриба не будуть там шастати.
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29.10.2020 17:51 Ответить
Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 5128
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29.10.2020 17:52 Ответить
Всё - граница открыта только мышебратьям.
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29.10.2020 17:53 Ответить
а их шо, ковид не берет? Они пальцем сделаны?
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29.10.2020 19:13 Ответить
бело рашский "чекпойнт чарли" скоро начнёт свою работу )
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29.10.2020 17:53 Ответить
а наш земинистр ниче не слышал про это
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29.10.2020 17:54 Ответить
шизофрения стремительно прогрессирует . срочно лукадрищенко в палату для буйных .
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29.10.2020 17:54 Ответить
Безграничная власть превращает человека в мерзкую тварь.
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29.10.2020 17:55 Ответить
надо было быть слегка неумным чтобы соваться туда если они с парашкой взасос, любого могут схватить и передать парашке
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29.10.2020 17:55 Ответить
А кого схватили хоть и передали.Или это блабла?
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29.10.2020 18:40 Ответить
павел гриб например
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29.10.2020 18:44 Ответить
)) А его не лапти заманили и выкрали?Тогда можно сказать,что Украина тоже пригласила лаптеногих боинг сбить.Детсво Никиты.У вас 73% таких помощников на прикупе козломордых оказалось.
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29.10.2020 18:49 Ответить
это что-то меняет разве, все равно не стоит ехать туда где лапти могут выкрасть кого угодно. и рассказывай что никто не в курсе был при вашем кгб
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29.10.2020 18:51 Ответить
У нас десятки тысяч украинцев приезжают ,живут,рабоют и никто не выкрал).Может гриба и придумали лапти для слабодумающих,чтобы клина вбить и посорить Украину и Беларусь.Для слабодумающих самое то.А судя по 73% не далеки от истины.Гриб в сравнении с кацапами медведчуками,шуфричами,ермаками,рабиновичами.....это пыль.А Украина этим рюзьким миром живет и дышит.Бревно в своем глазу совсем не мешает.
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29.10.2020 19:19 Ответить
так это бревно границы закрыло... )
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29.10.2020 19:22 Ответить
Он сам закрыл он сам и откроет.Дураку закон не писан.А вот то что зеля творит,могут и от Украины закрыться сами.(
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29.10.2020 20:06 Ответить
Йди краще хороводи води перед своім омоном , патякаєш про то чого не знаєш , і квіточки не забудь купити на черговий Марш Безпонтових
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29.10.2020 19:39 Ответить
Ты чего жало сунешь в чужие разговоры игорь с лямкой.Ты в Германии от медведчуков,шуфричей и ермаков........ спрятался и советы даешь из засады?))
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29.10.2020 20:02 Ответить
Бубочкі варто подумати що українці хороводи не водитимуть і від беркутят Авакова не тікатимуть....
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29.10.2020 17:55 Ответить
То може він про уе і подумав?
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29.10.2020 18:07 Ответить
Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 9886 .. .. с Кацапстаном лучше закрыли бы границу наглухо - а Бацьку закрыли в буцигарни.. Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 7591
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29.10.2020 17:55 Ответить
КНДР. Благо вирус под рукой, на него можно списать. А как же "он же невидим", таракан-фюрер?
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29.10.2020 17:59 Ответить
В кодлане Коломойского кукарекать и работать одно и то же. 29.10.20 11:23 Кулеба о запрете гражданам Украины посещать Беларусь: "Впервые такое слышу. Мне ничего об этом не известно"
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29.10.2020 18:01 Ответить
Он по дипломатическим канал не слышал. Скоро узнает.
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29.10.2020 18:02 Ответить
Має бути двостороннє зупинення переміщення громадян, в інших випадках це оголошення розриву дружніх стосунків, або оголошення дипломатичної війни.
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29.10.2020 18:03 Ответить
- атак хатєлась радіаактівнава бєлава русскава малака...
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29.10.2020 18:05 Ответить
Про що ви кажете. Яка радіація? Я нещодавно їхав у приміській електричці з Києва, то бабулі так вихваляти Луку-таракана і білоруське молоко, масло й ковбаси. А коли я запитав їх про радіацію в тому молоці, то одна з них у відповідь покрутила пальцем біля скроні.
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29.10.2020 18:20 Ответить
З короновірусом те ж саме...релігійна свідомість.
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29.10.2020 18:50 Ответить
Закукливается сволоч.
Сябры, значит скоро вас начнут растреливать.
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29.10.2020 18:05 Ответить
Вы как маленькие. Или просто не привыкли жить с шизиком во главе. Как закрыл так завтра и откроет. И скажет что ему звонил Помпео и испуганно умолял. Или что его не правильно поняли в Погранкомитете. Да что угодно.
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29.10.2020 19:29 Ответить
В 2014 я был очарован украинской Революцией Достоинства - стал регулярно кроме новостей, просматривать форум Цензора.
Была надежда на солидарность, здравомыслие, либеральный и демократический курс Украины. Сегодня - разочарование. Укринцы не влияют на политический курс. Олигархические кланы нивелировали гражданский протест. В умах украинцев вата, бред, скрепы, ненависть, злость. Не стоит советоваться, оправдываться, доказывать правоту.
У беларусов свой путь - "соревновательный" с украинцами. Кто быстрее окажется в семье развитых демократических государств.
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29.10.2020 20:11 Ответить
Что тт от аас уж очень сильно смердит рязанскими онучами с тамбовскими лаптями.
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29.10.2020 20:30 Ответить
Поживем увидим. К слову, у нас аккурат сейчас шизик во главе.
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29.10.2020 20:32 Ответить
Думаю всё это закончится большой кровью там и не в пользу белорусов :/
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29.10.2020 18:11 Ответить
В Україні російськомовним це вдалось лише частково.
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29.10.2020 18:58 Ответить
Похоже что Лука и вправду верит, что беспорядки в Белоруссии организовал Госдеп. И спасибо за компанию с Польшей, Литвой и Латвией
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29.10.2020 18:19 Ответить
нет худа, без добра, скольким белорусам таракан дает возможность подать на пмж в Европе, по причине, что их обратно не пускают!
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29.10.2020 18:31 Ответить
Это бацька перед пыней прогнулся, мол он болше передом повернут к лаптестану , чем Тихановская...
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29.10.2020 19:22 Ответить
Каждый пытается найти какую то логику и смысл в поступках шизофреника. Но ее там по определению. нет. Так и Путак любит делать. Закинет какую нибудь муйню и наслаждается как весь мир гадает. Что же он имел ввиду? А нихера. Понты и хайп.
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29.10.2020 19:26 Ответить
Типо, Тихановская подпадает под вашу мерку?
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29.10.2020 19:46 Ответить
Нажрался картохи проросшей, вот и результат. Больной человек, но его не жалко
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29.10.2020 19:30 Ответить
Каарочи, бацька - в Беларуси, Тихановская - за бугром, каждый гнет по своему, НО шота их роднит... зацените этот Джем - Raga Prana(ФОТО)
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29.10.2020 19:56 Ответить
ДА НЕ ЛОМАЙТЕ ГОЛОВУ - ЕНТА СЕЛЕДКА "РЖАВАЯ"... протухшая полюбос, а хоть и хайповая... Arno Elias - El Corazon - YouTube
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29.10.2020 20:05 Ответить
Это не коронавирус, а усатый таракановирус Беларусь закрыла на въезд границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, - СМИ - Цензор.НЕТ 6905
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29.10.2020 20:09 Ответить
система разрывает себя изнутри. походу недолго осталось, но предстоят веселые деньки
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29.10.2020 21:13 Ответить
Тю,я думал берлинскую стену снесли,а ее просто перенесли.
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29.10.2020 21:26 Ответить
сколько они терпилы будут терпеть лукашенко его надо там повесить на дереве ...террориста убийцу захватившего власть терпилы..90процентов ватников терпил...
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30.10.2020 00:23 Ответить
 
 