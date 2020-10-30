"Ганьба, ганьба!": Протестующие под КС зажгли фаеры и дымовые шашки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Протестующие под стенами Конституционного Суда зажгли фаеры и дымовые шашки на акции "Отправим судей-предателей КСУ в Ростов".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с с места событий.
Отмечается, что протестующие бросали шашки за забор на территорию Конституционного Суда.
Ранее сообщалось, что под КС проходит акция протеста "Отправим судей-предателей в Ростов" в связи с решением Суда отменить ряд антикоррупционных норм
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
Ну и ладно. Засим разрешите откланяться.
Человек - не белый, полагается только - на себя, только - на семью, только - на клан, только - на свою веру.
Отныне, Белый Человек, -
если тебе угрожают - Поломай.
- если тебя оскорбили - Убей.
- если сил твоих не хватает -
- призови Семью
- если её нет - Создай
- если этого мало
- призови Клан
- если этого мало и никто не верит
- поверь сам и заставь Верить других."
А там случайно председатель КС протестующим из окна из-под мантии жопу не показывает?
Дома судей КС зажигать надо, да ещё с домочадцами внутри - тогда они задумаются. Остальное судьям (и не только КС) до ЖОПЫ.
слова.....
Доброе
сердце прекраснее' чем все разумы мира'
вместе взятые.
3 младших офицера достаточно для военно-полевого суда.
Предельно накалилась ситуация вокруг решения Конституционного суда, фактически лишившего основных полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) и остановившего в стране электронное декларирование.
На украинскую власть идет давление со стороны Запада, а также прозападных активистов, чтобы не признавать это решение КСУ и восстановить действие прежних норм закона. И первые шаги уже сделаны.
По решению Кабмина НАПК вновь открыл доступ к реестру электронных деклараций, а президент внес в Раду законопроект о не признании решения КСУ по электронным декларациям, а также об отставке всех судей Конституционного суда. Впрочем, юристы уже назвали его противоречащим Конституции и фактической узурпацией власти. А некоторые даже предположили, что это может стать основанием для импичмента Зеленского.
У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис.
О возможных сценариях развития событий - в материале "Страны". НАПК остался без работы
Решение КС по ряду норм антикоррупционного законодательства второй день после официального объявления остается темой номер 1 в украинском истеблишменте.
Как писала "Страна", признаны неконституционными статья 366-1 Уголовного кодекса (о недостоверном декларировании), а также ряд статей закона "О предупреждении коррупции", регулирующих деятельность НАПК в части проверок достоверности электронных деклараций. Фактически чиновники выведены из-под ответственности за ложную информацию в декларациях или несоответствие образа жизни с задекларированными доходами и имуществом. А на данных, попадавших в НАПК, строило свою работу, в частности, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), чей директор Артем Сытник уже спрогнозировал, что из-за решения КС 110 уголовных производств, основанные на фактах "умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации", будут закрыты.
В свою очередь НАПК утверждает, что не может провести в рамках спецпроверки оценить декларации кандидатов в государственной службу и органы местного самоуправления.
Отметим, что электронное декларирование играло важную роль в системе антикоррупционных органов, которая была выстроена при поддержке (а во многом и под давлением Запада) за последние 5 лет.
Каждый чиновник, который сдал электронную декларацию становится потенциальным объектом расследования НАПК, а если будут в декларации обнаружены нарушения, то и НАБУ - через возбуждение уголовного дела.
Таким образом, через систему электронного декларирования появляется возможность контролировать и держать "на крючке" любого украинского чиновника и депутата.
"В стране, где благодаря покровительству из-за океана не сидит даже разоблаченный самими "соросятами" Свинарчук, вся система так называемых антикоррупционных органов служит исключительно одной цели: держать на крючке внешних управляющих весь политический и управленческий класс Украины", - заявил нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, один из авторов представления в КСУ по отмене электронного декларирования.
Собственно этим и объясняется крайне негативная реакция Запада и его мощное давление на украинскую власть с целью повернуть ситуацию вспять.
И власть начала поворачивать.
Вчера Зеленский созвал заседание СНБО на котором осудил решение КСУ и сказал, что внесет в Раду законопроекты о восстановлении всех отмененных судом норм антикоруппционного законодательства. А Кабмин своим решением обязал НАПК вновь открыть реестр электронных деклараций, что агентство и сделало.
Но это были еще цветочки. Переворот Зеленского
Буквально сразу после решения КСУ так называемая "группа поддержки НАБУ" начала давать советы властям как действовать в такой ситуации.
Глава правления "Центра противодействия коррупции" Шабунин призвал уволить судей КСУ и уверяет, что поддержка Запада и не только Зеленскому с этим будет обеспечена. "Гарантирую, что весь мир это поддержит. За исключением, разве что Кремля. Скажу вам больше, если Зеленский это сделает, я будут первым, кто подставит ему плечо. Во всяком случае в этом", - написал Шабунин на своей странице в Фейсбуке.
"Верховная Рада Украины на основания решения СНБО могла бы: признать решение КСУ ничтожным и подтвердить, что на территории Украины действует законодательство по состоянию на день до принятия решения КСУ; прекратить полномочия всего состава КСУ", - написал на своей странице в Фейсбуке бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который входит в прозападный лагерь.
И в ночь на пятницу Зеленский поступил именно так, как посоветовал Рябошапка.
Он подал законопроект, который состоит из двух пунктов.
Первый - признать решение КСУ от 27 октября 2020 года по электронным декларациям "ничтожным (то есть таким, что не создает правовых последствий - Ред.) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".
Кроме того, инициируется возврат редакцией закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС.
Второе - прекратить полномочия состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения. "Повод для импичмента"
Зеленского фактически повторяет события февраля 2014 года. Напомним, Конституционный суд состоит из 18 судей, по шесть назначенных, соответственно, президентом Украины, Верховной Радой и съездом судей Украины. В данный момент в составе КС только 15 судей.
После победы Майдана парламент принял решение об увольнении судей, назначенных по своей квоте, с формулировкой за "нарушение присяги судьи" ради "узурпации власти" бежавшим президентом Виктором Януковичем, и призвал исполняющего обязанности президента Украины, тогдашнего спикера Александра Турчинова и съезд судей уволить свои квоты. Но реально потеряли свои кресла только четыре судьи из квоты Рады в тогдашнем составе КСУ.
Нынешний же законопроект Зеленского еще более жесткий, так как подразумевает увольнение всех членов Конституционного суда.
Это уже вызвало крайне негативные комментарии юристов, так как Конституция не предусматривает процедуру увольнения судей КСУ через решения Рады. Судьи могут быть уволены только самим Конституционным судом. Это прямая норма Конституции, которой противоречит законопроект президента.
"Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости, - сообщил "Стране" известный юрист Ростислав Кравец. - Решения суда должны быть исполнены, а не отменены новым законом, такой способ уклонения от исполнения решения суда противоречит Конституции и фактически ведет к государственному перевороту в стране, что чревато полной потерей независимости и хаосом".
Ростислав Кравец назвал так же далеко идущие последствия таких действий президента.
"Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента, что же касается депутатов голосующих за принятие Закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины", - заявил юрист.
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"Ну хорошо, а если 45 народных депутатов сразу после решения парламента о лишении судей статуса обратятся в КСУ и тот за час примет решение о неконституционности акта? Если судьи сами признают ничтожным акт парламента? Что дальше?
Выносить их физически будете? Формировать параллельный состав? Везти в тюрьму? В лес? У меня к этому составу КСУ масса злых вопросов, но всему должен быть предел", - пишет в Facebook адвокат Елена Лукаш.
Юрист Александр Трохимец видит в предложении Зеленского попытку госпереворота.
"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, который внес президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает отмену решения Конституционного Суда Украины! Если вы не знали, как выглядит попытка государственного переворота - то вот она", - пишет Трохимец. "Суд под контролем Коломойского и Порошенко"
В окружении президента Зеленского признают, что законопроект об увольнении судей противоречит Конституции, но говорят, что другого выхода нет, потому что ситуация чрезвычайная.
"У президента считают, что последние решения КСУ были инспирированы альянсом Коломойского и Порошенко - большинство судей КСУ было назначено во времена Порошенко и до сих пор, по версии "слуг народа", им контролируется, - сказал "Стране" источник в окружении президента. Интерес Порошенко в том, чтоб обвинить в происходящем Зеленского и навлечь на него гнев Запада. После чего попытаться его сместить через организацию массовых акций протеста".
В окружении президента полагают, что КСУ идет по беспределу, исходя из коррупционных интересов, а также политических интересов Порошенко, а потому ситуация чрезвычайная. И требует
ЯКЩО ЦІ КОРУПЦІОНІ СУДДІ НЕ ХОЧУТЬ ДО РОСТОВА ТО ТРЕБА ЇМ ДОПОМОГТИ СІСТИ В РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ТЮРМУ
Его боевики для картинки, журналисты, говорящие головы и люди.
Многое сейчас в ответственности Авакова и людей, на которых он влияет.
Уничтожить, как Содом и Гоморру.
Чтобы заставить этого идиота сделать что-то полезное, нужно ему сказать что этому мешает Порошенко!
На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється в морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, яку спричинило бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Петро Порошенко.
«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п'ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», - нагадує п'ятий Президент.
Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий Президент.
«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.
«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», - говорить Порошенко.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», - нагадує Порошенко.
«Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», - прогнозує лідер опозиції.
Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», - говорить Петро Порошенко.
«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?
По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.
По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.
По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», - перерахував лідер «Європейської Солідарності»
Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: Президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», - нагадує Порошенко.
«Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», - резюмує п'ятий Президент.
Как может 10 неприкосновенных воров в мантиях стать поперек горла целой 43 миллионной стране?