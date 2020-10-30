Многодетному отцу из Минска дали 15 суток за плакат с надписью "Вы невероятные", с которым он пришел к школе поддержать детей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Отец четверых детей Андрей Осипенко пришел к гимназии, в которой учатся трое из них, с плакатом с надписью "Вы невероятные". По версии МВД, он "будоражил детские умы".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.
Андрей Осипенко пришел вчера к минской гимназии № 4 с плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi". По словам жены, он хотел поддержать школьников, которые исполняли белорусскоязычные песни и выступали с акциями протеста на переменах.
В МВД сообщили, что "неизвестный с плакатом в руках "будоражил умы детей" протестными взглядами, сорвал учебный процесс и призывал к участию в массовых мероприятиях".
Теперь Андрей Осипенко получил в суде 15 суток ареста. У него четверо несовершеннолетних детей, трое учатся в этой школе.
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Сегодня к зданию школы пришли более сотни родителей детей, которые там учатся. Они были возмущены тем, что накануне в гимназию приезжали сотрудники милиции в шлемах и бронежилетах и напугали детей. Директор учебного заведения Андрей Гоцман объяснил, что сработала кнопка тревожной сигнализации. Он сам в это время находился на совещании. По его словам, на территории гимназии появился "непонятный человек с плакатом", поэтому вахтер должна была обеспечить детям безопасность, так как не знает всех родителей в лицо.
После 20 минут дискуссии директор сослался на занятость и вернулся в гимназию. Родители несколько раз прокричали ему: "Позор!"
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Белоруссия «временно» ограничила въезд на свою территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram. Отмечается, что решение принято «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах». Што-што, серьезно? Почему тогда граница осталась открытой с Россией, что входит в мировой ТОП-5 стран с самой сложной эпидемической обстановкой.
Когда мы говорим, что уже третий месяц происходит ползучее присоединение Беларуси к России, многие отмахиваются: мол, беларусы однозначно не примут «русский мир», донбасизация страны невозможна, так же как и аншлюс по крымскому образцу. Люди уже почувствовали вкус свободы, осознали себя, как нация…
Еще раз вынуждены повторить: никто не собирается захватывать Беларусь силами зеленых человечков без знаков различия и в приказном порядке обменивать паспорта на российские. Вы сами, добровольно поменяете их, как абхазы, чтобы получать «пенсию от Путина».
И денежной единицей станет российский рубль, как в Абхазии. Армия Беларуси войдет в состав российской, как абхазские вооруженные силы. Выборами в стране будут руководить из российского посольства, как в Абхазии. Бюджет будет наполняться за счет российских дотаций, как в Абхазии. Что останется от белорусского суверенитета? У Абхазии хотя бы есть граница с Россией. У Беларуси с Россией уже нет. По факту пограничный режим с РБ устанавливают в Кремле.
Интеграция идет полным ходом. Лукашенко - это путинский наместник на переходный период. И для России он очень удобен: пусть принимает на себя весь негатив, пусть становится козлом отпущения. Пусть массы увлеченно свергают диктатора, пусть все внимание будет сконцентрировано на омерзительной усатой роже. А под шумок диктатор со своим «старшим братом» технично пришвартовывает страну к РФ.
Кстати, про переход «союзного государства» к единой валюте и единому эмиссионному центру (он будет располагаться отнюдь не в Минске, как предполагалось лет 15 назад) - это не просто наше предположение. Это уже текущий процесс. Недавно много шума наделал слив в телеграм-каналы данных о закупках фабрикой Гознака в Москве громадных объемов бумаги и краски. Зачем?
А вот зачем (): Лукашенко уже анонсировал о переходе на российскую систему налогового учета и российское программное обеспечение. Лично российский премьер-министр приезжал продавливать это ноу-хау, отдающее белорусские налоги под контроль московских «сисадминов». Переход на иностранные «оккупационные марки» - естественный и совершенно неизбежный шаг.
Оккупация будет ползучей, но это будет оккупация.
#интеграция #финансы #налоги #коронавирус
Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi".
Білоруська революція перейшла з рук студентів у руки учнів !!!