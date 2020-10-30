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Многодетному отцу из Минска дали 15 суток за плакат с надписью "Вы невероятные", с которым он пришел к школе поддержать детей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Отец четверых детей Андрей Осипенко пришел к гимназии, в которой учатся трое из них, с плакатом с надписью "Вы невероятные". По версии МВД, он "будоражил детские умы".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на TUT.by.

Андрей Осипенко пришел вчера к минской гимназии № 4 с плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi". По словам жены, он хотел поддержать школьников, которые исполняли белорусскоязычные песни и выступали с акциями протеста на переменах.

В МВД сообщили, что "неизвестный с плакатом в руках "будоражил умы детей" протестными взглядами, сорвал учебный процесс и призывал к участию в массовых мероприятиях".

Теперь Андрей Осипенко получил в суде 15 суток ареста. У него четверо несовершеннолетних детей, трое учатся в этой школе.

Многодетному отцу из Минска дали 15 суток за плакат с надписью Вы невероятные, с которым он пришел к школе поддержать детей 01

Читайте на Цензор.НЕТ: В стране началась вторая волна протестов, - глава МВД Беларуси

Сегодня к зданию школы пришли более сотни родителей детей, которые там учатся. Они были возмущены тем, что накануне в гимназию приезжали сотрудники милиции в шлемах и бронежилетах и напугали детей. Директор учебного заведения Андрей Гоцман объяснил, что сработала кнопка тревожной сигнализации. Он сам в это время находился на совещании. По его словам, на территории гимназии появился "непонятный человек с плакатом", поэтому вахтер должна была обеспечить детям безопасность, так как не знает всех родителей в лицо.

После 20 минут дискуссии директор сослался на занятость и вернулся в гимназию. Родители несколько раз прокричали ему: "Позор!"

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+4
Сказочные ..... (это не детям)
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30.10.2020 15:22
+3
Этот народ никак не может понять , что без майдана витя не увидится с сашей . Да и искать "друзей" на восточной границе не стоит .
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30.10.2020 15:25
+2
Такой херни даже при Николашке Кровавом не было. А ведь его старшие товарищи коллег ***** вместе с детишками и доктором расстреляли глазом не моргнув.
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30.10.2020 15:37
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Сказочные ..... (это не детям)
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30.10.2020 15:22 Ответить
Этот народ никак не может понять , что без майдана витя не увидится с сашей . Да и искать "друзей" на восточной границе не стоит .
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30.10.2020 15:25 Ответить
Такой херни даже при Николашке Кровавом не было. А ведь его старшие товарищи коллег ***** вместе с детишками и доктором расстреляли глазом не моргнув.
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30.10.2020 15:37 Ответить
формулировка мвд невероятно будоражит мою психику. В какой нездоровой стране я живу...
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30.10.2020 15:38 Ответить
Переходим на землетрясение в Турции и Греции...РАБссия взорвала ядерный заряд на Кавказе...
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30.10.2020 15:40 Ответить
Спитак... Ленинакан помните?
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30.10.2020 15:41 Ответить
Там было 10 человек из сотен которые учатся в гимназии. Из этих 10 трое дети этого человека.
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30.10.2020 16:03 Ответить
Перевирания. Более сотни родителей детей, которые там учатся пришли не от возмущения, а для того чтобы узнать, что произошло в гимназии где учатся их дети. Естественная реакция родителей при таких событиях.
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30.10.2020 16:07 Ответить
БЕЛАРУСЬ ГОТОВЯТ К ОККУПАЦИИ


Белоруссия «временно» ограничила въезд на свою территорию через наземные КПП из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении пограничного комитета республики в Telegram. Отмечается, что решение принято «в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах». Што-што, серьезно? Почему тогда граница осталась открытой с Россией, что входит в мировой ТОП-5 стран с самой сложной эпидемической обстановкой.

Когда мы говорим, что уже третий месяц происходит ползучее присоединение Беларуси к России, многие отмахиваются: мол, беларусы однозначно не примут «русский мир», донбасизация страны невозможна, так же как и аншлюс по крымскому образцу. Люди уже почувствовали вкус свободы, осознали себя, как нация…

Еще раз вынуждены повторить: никто не собирается захватывать Беларусь силами зеленых человечков без знаков различия и в приказном порядке обменивать паспорта на российские. Вы сами, добровольно поменяете их, как абхазы, чтобы получать «пенсию от Путина». Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей - Цензор.НЕТ 9106
И денежной единицей станет российский рубль, как в Абхазии. Армия Беларуси войдет в состав российской, как абхазские вооруженные силы. Выборами в стране будут руководить из российского посольства, как в Абхазии. Бюджет будет наполняться за счет российских дотаций, как в Абхазии. Что останется от белорусского суверенитета? У Абхазии хотя бы есть граница с Россией. У Беларуси с Россией уже нет. По факту пограничный режим с РБ устанавливают в Кремле.
Интеграция идет полным ходом. Лукашенко - это путинский наместник на переходный период. И для России он очень удобен: пусть принимает на себя весь негатив, пусть становится козлом отпущения. Пусть массы увлеченно свергают диктатора, пусть все внимание будет сконцентрировано на омерзительной усатой роже. А под шумок диктатор со своим «старшим братом» технично пришвартовывает страну к РФ.
Кстати, про переход «союзного государства» к единой валюте и единому эмиссионному центру (он будет располагаться отнюдь не в Минске, как предполагалось лет 15 назад) - это не просто наше предположение. Это уже текущий процесс. Недавно много шума наделал слив в телеграм-каналы данных о закупках фабрикой Гознака в Москве громадных объемов бумаги и краски. Зачем?
А вот зачем (): Лукашенко уже анонсировал о переходе на российскую систему налогового учета и российское программное обеспечение. Лично российский премьер-министр приезжал продавливать это ноу-хау, отдающее белорусские налоги под контроль московских «сисадминов». Переход на иностранные «оккупационные марки» - естественный и совершенно неизбежный шаг.
Оккупация будет ползучей, но это будет оккупация.
#интеграция #финансы #налоги #коронавирус
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30.10.2020 17:32 Ответить
У нас уже 26 лет говорят что Лукашенко отдает Беларусь мосКОВИИ. И что вот-вот отдаст. Но до сих пор государственность Беларуси полноценна.
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31.10.2020 00:03 Ответить
В каком месте она полноценна? Когда на 80% экономика завязана на РФ и ментально большинство населения крымнаши и путенпомоги - формальной аннексии и не требуется
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31.10.2020 17:26 Ответить
ВДУМАЙТЕСЬ !!

Андрій Осипенко прийшов учора до мінської гімназії № 4 із плакатом "Вучнi, вы неверагодныя, ганарымся вамi".



Білоруська революція перейшла з рук студентів у руки учнів !!!Багатодітному батькові з Мінська дали 15 діб за плакат із написом "Ви неймовірні", з яким він прийшов до школи підтримати дітей - Цензор.НЕТ 83
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30.10.2020 17:37 Ответить
 
 