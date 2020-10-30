Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ. ФОТО

Обстрел города Барда в Азербайджане, в результате которого погиб 21 человек, был осуществлен запрещенными кассетными бомбами производства Российской Федерации.

Речь об этом идет в расследовании журналистов американского издания The Vice, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Широко запрещенные кассетные боеприпасы российского производства были использованы во время нападения на жилые районы в городе Барда, Азербайджан, в результате чего погиб 21 человек", - говорится в публикации.

Журналисты The Vice утверждают, что в течение нескольких часов после обстрела обнаружили остатки суббоеприпасов от снарядов "Смерч". Они также зафиксировали небольшие круглые воронки в земле, что указывает на использование суббоеприпасов в местах попадания снарядов, в том числе на территории больницы и во дворах жилых домов.

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Эксперты Amnesty International из кризисного реагирования проверили фотографии, сделанные репортерами Vice, и идентифицировали фрагменты кассетных боеприпасов 9N235 от российских ракет 9М55 "Смерч".

"Amnesty International впервые засвидетельствовала использование Арменией запрещенных кассетных бомб в текущем нагорно-карабахском конфликте после нападения на город Барда в Азербайджане", - говорится на сайте организации.

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Кассетные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия, и поэтому их использование при любых обстоятельствах запрещено Международным гуманитарным правом. Это оружие также запрещено на международном уровне Конвенцией относительно кассетных боеприпасов - международным договором, поддержанным более чем сотней государств мира.

Министерство обороны Армении назвало ложью заявление Баку о удар по городу Барда "Смерч".





