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Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Обстрел города Барда в Азербайджане, в результате которого погиб 21 человек, был осуществлен запрещенными кассетными бомбами производства Российской Федерации.

Речь об этом идет в расследовании журналистов американского издания The Vice, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Широко запрещенные кассетные боеприпасы российского производства были использованы во время нападения на жилые районы в городе Барда, Азербайджан, в результате чего погиб 21 человек", - говорится в публикации.

Журналисты The Vice утверждают, что в течение нескольких часов после обстрела обнаружили остатки суббоеприпасов от снарядов "Смерч". Они также зафиксировали небольшие круглые воронки в земле, что указывает на использование суббоеприпасов в местах попадания снарядов, в том числе на территории больницы и во дворах жилых домов.

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Эксперты Amnesty International из кризисного реагирования проверили фотографии, сделанные репортерами Vice, и идентифицировали фрагменты кассетных боеприпасов 9N235 от российских ракет 9М55 "Смерч".

"Amnesty International впервые засвидетельствовала использование Арменией запрещенных кассетных бомб в текущем нагорно-карабахском конфликте после нападения на город Барда в Азербайджане", - говорится на сайте организации.

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Кассетные боеприпасы являются оружием неизбирательного действия, и поэтому их использование при любых обстоятельствах запрещено Международным гуманитарным правом. Это оружие также запрещено на международном уровне Конвенцией относительно кассетных боеприпасов - международным договором, поддержанным более чем сотней государств мира.

Министерство обороны Армении назвало ложью заявление Баку о удар по городу Барда "Смерч".

Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ 01
Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ 02
Город Барда в Азербайджане обстреливали запрещенными кассетными бомбами производства РФ, - СМИ 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Война - это всегда плохо , а ещё хуже , когда гнилая раша подливает масло в огонь войны , и при этом говорит , что "там нас нет" . Подло и трусливо .
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30.10.2020 15:39
+21
Фронт прорван, Азербайджанская армия не сегодня-завтра возьмет Красный Базар, Азербайджанские ДРГ уже шарятся вокруг Шуши. Воевать армяне не могут, но зато обстреливают мирное население Азербайджана. Картина ясна - Армия воюет с террористами.
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30.10.2020 16:03
+13
Це свинорилий лаптєног.
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30.10.2020 15:44
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Страница 2 из 2
Есть видео, на котором кассетные боеприпасы сыпятся и разрывается на улицах армянского города Степанакерт. Кассетные боеприпасы так же российского производства. Обстрелы городов с обоих сторон российским оружием.
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31.10.2020 01:55 Ответить
Рашка могла бы за один день прекратить войну, если бы захотела, ведь 80% оружия у обеих сторон - российского производства. Не хочет ссорится с турками, да и в Армении власть поменялась. Раньше были пророссийские у власти люди, а сейчас- более демократический, смотрят на Европу и Америку. Азербайджан с Турцией удачное время выбрали для нападения на армян, Рашка - не довольна новым армянский руководством.
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31.10.2020 02:00 Ответить
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