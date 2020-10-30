Предприниматель на Одесчине уклонялся от уплаты налогов при экспорте зерна за границу, госбюджет недополучил более 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, организовал схему одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций. Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.

Таким образом в результате схемы государственный бюджет недополучил более 4 миллионов гривен обязательных платежей.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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