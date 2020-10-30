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зерно (996) налоги (3182) Одесская область (3105) СБУ (18690)

Предприниматель на Одесчине уклонялся от уплаты налогов при экспорте зерна за границу, госбюджет недополучил более 4 млн грн, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, организовал схему одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций. Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.

Таким образом в результате схемы государственный бюджет недополучил более 4 миллионов гривен обязательных платежей.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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Предприниматель на Одесчине уклонялся от уплаты налогов при экспорте зерна за границу, госбюджет недополучил более 4 млн грн, - СБУ 01
Предприниматель на Одесчине уклонялся от уплаты налогов при экспорте зерна за границу, госбюджет недополучил более 4 млн грн, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Колядовальщии пишли
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30.10.2020 16:32 Ответить
А почему СБУ не контролирует качество уборки общественных туалетов?
Оно ж на все руки (кроме прямых обязанностей конечно же)...
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30.10.2020 16:46 Ответить
БЛД, больше нечем СБУ заниматься?!!! Это железно дело фискалов и судебных разбирательств...
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30.10.2020 18:08 Ответить
Я не пойму, неуплата налогов - в компетенции СБУ? Когда они они будут заниматься по прямому назначению? В 2014 году занимались бы безопасностью и не было такого. Нужна срочная реформа СБУ, никакого экономического сектора, к слову СОВСЕМ.
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30.10.2020 22:12 Ответить
Цікаво: де він брав стільки готівки?
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30.10.2020 23:41 Ответить
 
 