Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов недействительными, люди протестуют. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
В Киевской области Васильковский горрайонный суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов местных выборов на нескольких участках недействительными.
Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.
Под зданием суда собрались два митинга. Один - в поддержку самовыдвиженца на пост мэра Васильковской ОТГ Натальи Баласинович, которая, по результатам первого подсчета бюллетеней, побеждает.
Другой - против Баласинович.
Баласинович рассказала Цензор.НЕТ, что митинг "слуг народа" является проплаченным, а половина присутствующих не являются местными жителями.
"Конечно, они (Слуга народа. - Ред.) не могут смириться с тем, что простая самовыдвиженка победила с таким огромным разрывом. Они пытаются сейчас просто способом полицейского произвола, давят на правоохранителей, которые вмешиваются прямо в избирательный процесс, выполняют все заказы Дубинского, запугивают членов УИК. Таким образом они думают исказить результаты. Но я уверена, что ничего не получится. Друзья, разница голосов - 1,5 тысячи. Все бюллетени есть, давайте их вынесем в центр города, привезем все центральные телеканалы Украины и перечислим вместе с президентом, министром МВД. Не надо говорить, что у нас тут что-то не так", - сказала Баласинович.
Участники митинга от "слуг народа" отказались комментировать корреспонденту Цензор.НЕТ, почему вышли на митинг.
Отдельные представители коротко объяснили, что Баласинович якобы фальсифицирует выборы и все доказательства этого есть у полиции.
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так ось ти яка, зелена діджиталізація
И вот зачем уродам нужен ручной суд)
Висновок: не спілкуйтесь із дубінським, не пов'язуйте себе із його іменем.