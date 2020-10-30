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Киевская область (3539) Васильков (178) ОТГ (117)

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов недействительными, люди протестуют. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Киевской области Васильковский горрайонный суд рассматривает иск "Слуги народа" о признании результатов местных выборов на нескольких участках недействительными.

Об этом сообщает с места событий корреспондент Цензор.НЕТ.

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 01

Под зданием суда собрались два митинга. Один - в поддержку самовыдвиженца на пост мэра Васильковской ОТГ Натальи Баласинович, которая, по результатам первого подсчета бюллетеней, побеждает.

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 02

Другой - против Баласинович. 

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 03
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 04
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 05

Фото: Цензор.НЕТ.

Баласинович рассказала Цензор.НЕТ, что митинг "слуг народа" является проплаченным, а половина присутствующих не являются местными жителями.

Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 06
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 07
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 08
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 09
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 10
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 11
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 12
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 13
Выборы в Васильковской ОТГ на Киевщине: суд рассматривает иск Слуги народа о признании результатов недействительными, люди протестуют 14

"Конечно, они (Слуга народа. - Ред.) не могут смириться с тем, что простая самовыдвиженка победила с таким огромным разрывом. Они пытаются сейчас просто способом полицейского произвола, давят на правоохранителей, которые вмешиваются прямо в избирательный процесс, выполняют все заказы Дубинского, запугивают членов УИК. Таким образом они думают исказить результаты. Но я уверена, что ничего не получится. Друзья, разница голосов - 1,5 тысячи. Все бюллетени есть, давайте их вынесем в центр города, привезем все центральные телеканалы Украины и перечислим вместе с президентом, министром МВД. Не надо говорить, что у нас тут что-то не так", - сказала Баласинович.

Участники митинга от "слуг народа" отказались комментировать корреспонденту Цензор.НЕТ, почему вышли на митинг.

Отдельные представители коротко объяснили, что Баласинович якобы фальсифицирует выборы и все доказательства этого есть у полиции.
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Топ комментарии
+17
Тупые зеленые слуги.. Они даже обосраться по тихому не могут, нет - им надо с шумом, с помпой, с "парадом алле" под зданием суда.
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30.10.2020 16:47
+9
6 днів пройшло, а результатів виборів на сайті ЦВК немає

так ось ти яка, зелена діджиталізація
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30.10.2020 16:49
+9
Дубинского на кол !!!!!
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30.10.2020 16:53
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ось це вирок
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30.10.2020 16:42 Ответить
Тупые зеленые слуги.. Они даже обосраться по тихому не могут, нет - им надо с шумом, с помпой, с "парадом алле" под зданием суда.
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30.10.2020 16:47 Ответить
Обісраться один раз і по крупному.
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30.10.2020 17:10 Ответить
Перший Майдан теж був після аналогічної "поразки", коли голоси тупо вкрали. То краще ти вже мовчи.
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31.10.2020 00:14 Ответить
6 днів пройшло, а результатів виборів на сайті ЦВК немає

так ось ти яка, зелена діджиталізація
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30.10.2020 16:49 Ответить
уроды продули теперь мкхлюют.

И вот зачем уродам нужен ручной суд)
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30.10.2020 16:50 Ответить
Дубинского на кол !!!!!
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30.10.2020 16:53 Ответить
ахахахаха))))зесрань уже совсем опупела от разгромного проиграша
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30.10.2020 16:53 Ответить
Так, скуповувати голоси Баласинович навчилась не погано, але чогось її постійно на цьому ловлять. Виховання БППшної "Солідарності" відчувається...
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31.10.2020 00:18 Ответить
а якщо суд не задовольнить позов дубинського - зеленське цей суд розпустить. тож яким буде рішення суду?
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30.10.2020 16:56 Ответить
Я до сьогодні не розумію якому народу слугують ці зелені слуги - недомки. У них що не день то новий просер і не один.
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30.10.2020 16:59 Ответить
Вони слугують тим недоумкам, які за ніх галасавалі- дєлают іх вмєстє! Как могут...
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30.10.2020 17:01 Ответить
Сиди там у Занзібарі і не лізь у справи Васильківа.
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31.10.2020 00:19 Ответить
Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 9859
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30.10.2020 17:02 Ответить
Доречі, кандидат від слуг пан Шевченко був дуже вихованою людиною. Про нього були гарні відгуки від його працівників. Проте після початку спілкування з дубінським людину наче підмінили...
Висновок: не спілкуйтесь із дубінським, не пов'язуйте себе із його іменем.
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30.10.2020 17:08 Ответить
Кто-то вообще поверит, что самовыдвиженка на пост мэра могла подтасовать результаты выборов, когда рычаги влияния на избирком у Бениного слуги (бородатой Дубины), еще и из провластной партии, гораздо мощнее. Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 9554
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30.10.2020 17:08 Ответить
Уборщица выиграла выборы и уволилась Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 7377
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30.10.2020 17:22 Ответить
Ця "проста самовисуванка" (а за сумісництвом голова Васильківської районної ради) засвітилась ще на виборах до ВР, коли збирала всіх голів місцевих ОТГ і тупо їх підкупала. Цього разі їй це вдалося.
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31.10.2020 00:10 Ответить
Це той Васильків, біля якого Київ? Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 6447 Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 9437
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30.10.2020 17:12 Ответить
Київ це передмістя Василькова . Вибори Васильківської ОТГ на Київщині: суд розглядає позов "Слуги народу" про визнання результатів недійсними, люди протестують - Цензор.НЕТ 762 .
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30.10.2020 18:22 Ответить
 
 