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Винницкая область (918) лес (604) Минобороны (8238) СБУ (18690)

Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Винницкой области факты незаконной вырубки лесных насаждений на территории, принадлежащей Министерству обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным предварительного расследования, должностные лица военного лесхоза, в том числе главный инженер, наладили схему нелегальной продажи ценных пород деревьев территории ведомственного объекта. Для проведения схемы фигуранты вносили недостоверные сведения в отчетной документации по количеству и санитарному состоянию древесины. Неучтенное лесосырье они реализовывали представителям местных коммерческих структур.

Установлено, что противоправная деятельность должностных лиц привела к убыткам госбюджета на сумму более 260 тыс. гривен.

Сейчас главному инженеру лесничества и его подчиненному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к махинациям.

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Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ 01
Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ 02
Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ 03
Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ 04
Чиновники военного лесничества Виннитчины разоблачены на незаконном сбыте государственной древесины на сумму более 260 тыс. грн, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Хіба лише там, і так мало мільярди доларів щороку по всіх лісництвах України.
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30.10.2020 16:52 Ответить
Та ви шо??? А в інших місцях все ок ???
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30.10.2020 16:56 Ответить
Шо за «военное лесничество»?
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30.10.2020 17:00 Ответить
это как спецлесгосп хз нах они нужны только воруют твари
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30.10.2020 17:06 Ответить
Чиновників військового лісництва Вінниччини викрито на незаконному збуті державної деревини на суму понад 260 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 3873
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30.10.2020 17:01 Ответить
пора уволить лесника какого-то
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30.10.2020 17:03 Ответить
новина так собі...без родзинки
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30.10.2020 17:05 Ответить
 
 