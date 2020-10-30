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Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Год такой...

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Гнездо коррупции

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

...но самый коррумпированный

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Как-то так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвал пять шагов для выхода из конституционного кризиса в Украине. ВИДЕО

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Мнение народа

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Ожидание и реальность

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Новые вопросы

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

ЇЖ ... ТЕ)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Стратегия борьбы с COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Бывает...

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Где-то в "Шарите"

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Скоро...

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Топ комментарии
+44
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2110
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30.10.2020 23:56
+35
Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6624
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30.10.2020 22:52
+32
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6341
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30.10.2020 23:37
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Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6624
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30.10.2020 22:52 Ответить


Ольга Рев

Ось уже мудрий нарід пропонує Зє ввести в Україні режим надзвичайної ситуації на 1-2 роки, щоб створити конституційну комісію і прозоро обрати суддів КСУ.
Як вам таке?

Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6431
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30.10.2020 23:00 Ответить
Наш сонцесяйний гетьман диктатором стануть?
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30.10.2020 23:03 Ответить
не а...напалечной перчаткой коломойшы
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30.10.2020 23:07 Ответить
Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4192
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30.10.2020 23:09 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 130
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30.10.2020 23:17 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9672
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30.10.2020 23:17 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3577
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30.10.2020 23:43 Ответить
Ви досі ведетесь на мантру, що ті самі шуллєри організують обрання нових суддей, які стануть кращі, ніж існуючі!
Нагадаю, за останній рік на всі найвищі посади поставили людей Януковича та всієї палітри олігархів.Що заважатиме проштовхнути таких самих, тільки ще більш ручних в новий Конституційний суд?
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30.10.2020 23:33 Ответить
Може варто розгледіти справжнього бенефіціара цього шоу, а не святкувати перемоги, накшталт звільнення Фокіна чи Сівохо?
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30.10.2020 23:33 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6341
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30.10.2020 23:37 Ответить
а почему ты не купил газ летом, когда он стоил 2 грн?
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31.10.2020 07:20 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9903
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30.10.2020 23:55 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2110
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30.10.2020 23:56 Ответить
А про ворога, i все таке, нi слова? ВСЕ? КСУ, Зеленский.....
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31.10.2020 00:33 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8354
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31.10.2020 01:39 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8131
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31.10.2020 08:47 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 46
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31.10.2020 09:40 Ответить
Точно. На этом форуме наверное большинство))
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31.10.2020 16:47 Ответить
Гніздо корупції, 5 нових запитань, стратегія боротьби з COVID-19. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6948
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31.10.2020 10:19 Ответить
Там вместо белого наконечника должен быть такой, каким он по клавишам стучал!
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31.10.2020 14:30 Ответить
 
 