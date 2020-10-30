Гнездо коррупции, 5 новых вопросов, стратегия борьбы с COVID-19. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Год такой...

Гнездо коррупции

...но самый коррумпированный

Как-то так...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назвал пять шагов для выхода из конституционного кризиса в Украине. ВИДЕО

Мнение народа

Ожидание и реальность

Читайте на "Цензор.НЕТ": КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях, и отменил несколько полномочий НАПК, - документ

Новые вопросы

ЇЖ ... ТЕ)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

Стратегия борьбы с COVID-19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Камбин выделил из Фонда борьбы с COVID-19 1,3 млрд грн на выплаты безработным

Бывает...

Где-то в "Шарите"

Скоро...

Больше фотошопов смотрите здесь