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Бригада "Запорізька Січ" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Командование и личный состав Оперативного командования "Восток" поздравляют командира и личный состав 55 ОАБр "Запорізька Січ" с победой в соревнованиях на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОК.

Отмечается, что в номинациях "прицепная артиллерия" и "противотанковая артиллерия" со значительным отрывом от соперников победили артиллерийская батарея 2А36 и противотанковая артиллерийская батарея 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ".

Бригада Запорізька Січ победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК Восток 01

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Бригада Запорізька Січ победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК Восток 02
Бригада Запорізька Січ победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК Восток 03
Бригада Запорізька Січ победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК Восток 04
Бригада Запорізька Січ победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК Восток 05
Фото: facebook.com/OperationalCommandEast

Также смотрите: Соревнования на лучший взвод РХБ разведки Сухопутных войск ВСУ прошли на Харьковщине. ФОТОрепортаж

Бригада Запорізька Січ победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК Восток 06

Напомним, в течение месяца на одном из полигонов Киевщины проходили соревнования на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных сил Украины.

14 батарей прицепной, минометной, противотанковой, самоходной и реактивной артиллерии Сухопутных войск ВС Украины, Десантно-штурмовых войск и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины испытывали себя на прочность в четырех номинациях - индивидуальной, спортивной, тактической и специальной.

Награждение победителей состоится 3 ноября - в День ракетных войск и артиллерии.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Наші вітання хлопцям !!!
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31.10.2020 11:57
+10
Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 4080
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31.10.2020 12:15
+4
при чем тут пво? это корпусная артиллерия большого калибра ( геноциды). Если их в район Алексеевки выдвинуть то они джанкой накрывают.
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31.10.2020 12:02
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Правила форума Совет форумчан
без ПВО це виглядає дуже сумно..... Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 8373
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31.10.2020 11:54 Ответить
Ви це до чого....? Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 1349
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31.10.2020 11:57 Ответить
Потрібні стрільби керованими снарядами, які можуть знищувати цілі підсвічені з БПЛА, ось що потрібно відпрацьовувати!
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31.10.2020 12:05 Ответить
Ти як завжди впєрєді планєти всєй.
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31.10.2020 12:10 Ответить
вот здесь корнет Igor L прав !

і ще потрібна механічна тяга - "Верба", або ще краще шведський "Арчер" - пульнув за дві хвилини боєзаряд і тікати лісами
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31.10.2020 12:18 Ответить
при чем тут пво? это корпусная артиллерия большого калибра ( геноциды). Если их в район Алексеевки выдвинуть то они джанкой накрывают.
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31.10.2020 12:02 Ответить
а на першому фото начебто "Рапіри", чи я дурна баба в артилерії зовсім не розбираюсь ? Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 2706
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31.10.2020 12:21 Ответить
На первом фото, "Рапира", всего одна. На заднем плане.
Первых, два орудия - "Рута".
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02.11.2020 00:13 Ответить
2А36 «Гиацинт-Б» - советская 152-мм буксируемая пушка.
дальність - 30 км

Новоолексіївка - Джанкой: 50 км

іди вивчай матчасть !
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31.10.2020 12:28 Ответить
50 км. с управляемым боеприпасом на ура.
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31.10.2020 13:12 Ответить
певе-шо?
і потім - "ОС-И" Вірменії якось не скажуть нічого... просто закінчились
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31.10.2020 12:06 Ответить
ви застрягли в совку!
вчіть матчасть !
MANTIS (зенитная система)
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31.10.2020 12:22 Ответить
шо? и где ее взять то?
одна сотона шо у нас шо у Армении ПВО - и результат видно. Или в Сирии, Ливии - только лапти летели.
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31.10.2020 12:30 Ответить
шо?
га ?
работать надо !

був Пастор, все було!
а зараз га


Азерби як ніхто інший показали що таке ******* війна!
навіть американці такого не витворяли
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31.10.2020 12:36 Ответить
Это Антиколорадос сказал такое что-ли? Он может, так как очень мужественный.
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31.10.2020 19:21 Ответить
Наташа, это артиллерийские стрельбы. Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 9304
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31.10.2020 12:10 Ответить
коли працює арта, беспілотники відпочивають ?
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31.10.2020 12:29 Ответить
Наші вітання хлопцям !!!
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31.10.2020 11:57 Ответить
Які ж ви красені, наші дорогі козаченьки!!! Будьте усі здорові, бадьорі та успішні!!! А головне-БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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31.10.2020 12:08 Ответить
Молодцы Земляки и Коллеги!!!
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31.10.2020 12:08 Ответить
Бригада "Запорожская Сечь" победила на соревнованиях артиллеристов ВСУ, - ОК "Восток" - Цензор.НЕТ 4080
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31.10.2020 12:15 Ответить
Вы бы еще из луков стреляли на соревнованиях. Хоть бы в армию провели интернет и показали что с етими пушками делает Азербайджан и Турция беспилотниками. Ето просто металолом который скорее всего ни разу и не выстрелит прицельно по врагу.
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31.10.2020 12:19 Ответить
Во врага стрелять нельзя. А то Путин нападет. А так да, тренируйтесь.
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31.10.2020 12:26 Ответить
Ці змагання треба робити по сепарам на нулю... І там вже по факту... буде видно кто найкращій... От наприклад як тут змагання проводять : https://www.youtube.com/watch?v=t4qxJnEQtUg&t=1s&ab_channel=HaberGlobal
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31.10.2020 12:42 Ответить
Какието неправильные номинации. Не соответствуют духу времени. Должны быть "лучшие неоткрыватели огня", "кто первый увидит в глазах противника мир" и (это для самых тренированых) "исполнение полонеза хреном на снарядных гильзах".
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31.10.2020 12:49 Ответить
У нас же есть пару штук закупленных Байрактаров. Для наступательных операций их катастрофически мало. Используйте хотябы для тренировок. Запустите Байрактары в небо и пуская сбрасывают хоть мешки с краской на головы артиллеристам и посмотрим с какой точностью и ефективностью они будут стрелять и чего стоит армия времен совка против армии 21 века.
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31.10.2020 12:59 Ответить
Зачем мешки ? Все проще , оператор навел мышкой курсор и все ...цель поражена .Если дрон НЕ был замечен пво ранее и условно не был сбит . Кстати было видео Азербайджана о том как армяне маскируют свою технику .И что же ? Ее обнаруживают и уничтожают опытные операторы азербайджанских дронов
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31.10.2020 13:28 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Бригада "Запорізька Січ" перемогла на змаганнях артилеристів ЗСУ, - ОК "Схід" - Цензор.НЕТ 6044
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31.10.2020 13:30 Ответить
Так тримати козаки.
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31.10.2020 16:40 Ответить
Навіть на підготовлених позиціях це вже занадто застаріла і неефективна зброя проти танків...краще вже стугни, їх замаскуєш так що ніякий оператор бпла не помітить, і ворожий танк не викрутиться...а так як є то просто мішень в тирі
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31.10.2020 18:20 Ответить
Пора от войни на Донбасе избавляться.Для России нету смисла продолжать ету войну так же само как и от Крима нету никакого толку для русских граждан которие платят налоги.
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31.10.2020 20:03 Ответить
 
 