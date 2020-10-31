Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв и погиб работник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, 48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, специалисты подразделения взрывотехнической службы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос уведомления о подозрении задержанному.







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