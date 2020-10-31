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Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв и погиб работник.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, 48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, специалисты подразделения взрывотехнической службы.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос уведомления о подозрении задержанному.

Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция 01
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция 02
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7633
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31.10.2020 15:03
+8
Так те, природній відбір. Казала ж вчителька-не кури підручники.
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31.10.2020 15:02
+6
Житель села - на основании договора хранил во дворе капсули к нарезному оружию?
Може в нього там і нарізняк на підставі "договору" зберігався?

Якого у приватних осіб на подвір`ї знаходиться склад ***********.
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31.10.2020 15:05
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Вот чуть что, сразу Дарвин, хотя при чём здесь Дарвин, никто не знает.
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31.10.2020 14:56 Ответить
Премию Дарвина чуваку наверно поздновато вручать, 50-лет, скорее всего уже детей наделал, так что по правилам она ему всё равно не светила. Но болгаркой коробку капсулей вскрывать, это конечно мощно. Он бы по ней бы ещё кувалдой постучал.
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31.10.2020 15:43 Ответить
Не вижу связи между Дарвином и детьми.
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31.10.2020 19:33 Ответить
А так ты видно не в курсе прикола. Есть фонд, который учредил собственную премию, премию Дарвина. Она вручается тем, кто самоубился самым нелепым, глупым и неестественным образом. Важное замечание, при этом у него не должно быть детей. В чем прикол, и почему вспоминают естественный отбор - тем самым эти самоубившиеся очищают человеческую расу от идиотов. Потому и Дарвин, и дети.
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01.11.2020 02:40 Ответить
При чём тут Дарвин?Какая связь между Дарвином и детьми?
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01.11.2020 18:42 Ответить
Никакой. А надо, чтобы была?
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01.11.2020 20:35 Ответить
Была никакой, чтобы надо бы.
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01.11.2020 21:16 Ответить
Так те, природній відбір. Казала ж вчителька-не кури підручники.
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31.10.2020 15:02 Ответить
Ну а Дарвин тут при чём? Чукча не читатель?
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31.10.2020 15:34 Ответить
Ні, "пісатель" - тугоум, раз задає такі питання. Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2560
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31.10.2020 16:57 Ответить
Дубль три для тех у кого особый путь развития: Какое отношение имеет Дарвин к "естественному отбору"?
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31.10.2020 18:33 Ответить
Таке, що зберігання *********** вимагає певних умов - від громовідводів, до закритих приміщень і спецприміщень де йде обслуговування *********** і де це все на фото? Тому дід Дарвін і попереджував - до шліфмашинки потрібні крім струму мізкі і в них звилини.
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31.10.2020 19:10 Ответить
Дарвын взагали ни до чого не попереджував.
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31.10.2020 19:28 Ответить
Ты в школу ходил?
НА ЧИТАЙ
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31.10.2020 22:33 Ответить
Какое отношение имеет Дарвин к глупо умершим?
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01.11.2020 18:48 Ответить
Тому що розумний ящик з капсулями не пиляв би, бо знає, що капсулі виготовляють з речовин, які вибухають від удару. Один в коробці гахне, далі-понеслось. А дурак робить експерименти. Виживають розумніші. Ясно?
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31.10.2020 17:00 Ответить
Я зрозумів, але до чого тут Дарвін?
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31.10.2020 18:32 Ответить
Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 2656 Психиатрическая больница No1 Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей (при этом уже имеющим родных детей премия не присуждается) и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его. Изначально была основана на сюжетах современных городских легенд, распространяемых как интернет-фольклор.
Официально награда вручается за «исключение ущербных генов из генофонда человечества» и в ряде случаев может присуждаться живым людям, потерявшим репродуктивные способности в результате нелепого несчастного случая, произошедшего по их собственной глупости.
Содержание
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31.10.2020 19:03 Ответить
Какое отношение имеет Дарвин к глупо умершим?
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31.10.2020 19:25 Ответить
Ти приколюєшся? Чи просто робити нічого?
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31.10.2020 22:36 Ответить
Ответь на вопрос.
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01.11.2020 18:44 Ответить
Ще раз: ОСЬ ДО ЧОГО
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31.10.2020 22:34 Ответить
И что? Дарвин не имеет отношения к обосновании теории эволюции или естественного отбора.
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01.11.2020 18:47 Ответить
Уже с размахом начали работать, не то что раньше: взорвался, распиливая один несчастный снаряд!
Давно пора было на промышленную основу перейти!
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31.10.2020 15:02 Ответить
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7633
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31.10.2020 15:03 Ответить
Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8249

Орешек знанья твёрд, но всё же
мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
киножурнал «Хочу всё знать!»
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31.10.2020 15:05 Ответить
Житель села - на основании договора хранил во дворе капсули к нарезному оружию?
Може в нього там і нарізняк на підставі "договору" зберігався?

Якого у приватних осіб на подвір`ї знаходиться склад ***********.
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31.10.2020 15:05 Ответить
Умер первый Джеймс Бонд,актер Шон Коннери...
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31.10.2020 15:13 Ответить
В Челябинске что то сильно взорвалось....
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31.10.2020 15:15 Ответить
пердак от счастья
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31.10.2020 15:34 Ответить
ОБИЗЬЯН з гранатою...
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31.10.2020 15:20 Ответить
Прислали видео взрыва в Челяинске на улице сотни людей...но погибших нет...это РАБссия...
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31.10.2020 15:23 Ответить
Родственники прислали? Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 7369
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31.10.2020 15:28 Ответить
Чоловік загинув через вибух боєприпасів, що зберігалися у дворі будинку в селі на Київщині, - поліція - Цензор.НЕТ 1543
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31.10.2020 15:47 Ответить
И вообще они давно уже сами умерли.
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31.10.2020 15:48 Ответить
Прозорливые-то какие были. не стали ожидать взрыва.
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31.10.2020 16:05 Ответить
откуда погибшие если баллон на заднем дворе?
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31.10.2020 19:30 Ответить
Це ще треба додуматись до такого - відкривати ящик з касулями шліфмашинкою.
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31.10.2020 15:44 Ответить
Для цього ще треба розум мати, а він може і пропитий вже був.
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31.10.2020 16:07 Ответить
Это как так?
Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружиюИсточник: https://censor.net/ru/p3228329

Так можно было ?
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31.10.2020 16:45 Ответить
Боеприпасы в таком количестве в частном дворе? А шо так можно было?
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31.10.2020 17:53 Ответить
Скорей всего, это было сделано не на трезвую голову, а возможно я и не прав, просто дело случая, ведь всякое бывает.
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31.10.2020 18:21 Ответить
Какой ящик надо открывать болгаркой?
Может закрытый на замок. Может и не с капсюлями.
Ну фомка, ну ключ для открывания цинок. Но болгарка!!!
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31.10.2020 18:58 Ответить
Даааа...
Хорошо, что диодные фонари появились. Раньше были умники которые бензиновые цистерны осматривали с помощью керосиновой лампы "летучая мышь".
Потом долго их сапоги летали над сортировочной станцией .
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31.10.2020 20:52 Ответить
 
 