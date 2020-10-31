Мужчина погиб в результате взрыва боеприпасов, хранившихся во дворе дома в селе на Киевщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв и погиб работник.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, 48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, специалисты подразделения взрывотехнической службы.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос уведомления о подозрении задержанному.
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Орешек знанья твёрд, но всё же
мы не привыкли отступать!
Нам расколоть его поможет
киножурнал «Хочу всё знать!»
Може в нього там і нарізняк на підставі "договору" зберігався?
Якого у приватних осіб на подвір`ї знаходиться склад ***********.
Житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсули к нарезному оружиюИсточник: https://censor.net/ru/p3228329
Так можно было ?
Может закрытый на замок. Может и не с капсюлями.
Ну фомка, ну ключ для открывания цинок. Но болгарка!!!
Хорошо, что диодные фонари появились. Раньше были умники которые бензиновые цистерны осматривали с помощью керосиновой лампы "летучая мышь".
Потом долго их сапоги летали над сортировочной станцией .