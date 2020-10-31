РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13304 посетителя онлайн
Новости Фото Происшествия
18 654 42
Киев (24551) строительство (1949)

Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На столичных Позняках строительный кран упал на проезжую часть и повредил припаркованный автомобиль.

Об этом сообщает Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел около полудня. Строительный кран рухнул на проезжую часть улицы Мишуги.

"Спасатели установили, что при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет", - сказано в сообщении.

Кран удалось поднять при помощи еще двух кранов. Сейчас на месте работает полиция. Следователи выясняют, допустили ли строители какие-либо нарушения.

Также на Цензор.НЕТ: Виновник смертельного ДТП на Крещатике Назаренко недавно пережил инсульт: Впервые потерял сознание, хочу только извиниться

Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве 01
Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве 02
Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве 03
Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве 04
Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве 05

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
показать весь комментарий
31.10.2020 19:13
+13
Кран падає елементарно із за безтолкового (якраз) крановщика.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:23
+11
Походу крановщик голосовал за Зеленского.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
показать весь комментарий
31.10.2020 19:13 Ответить
Щось я не бачу паркану на місці будівництва.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:18 Ответить
Про паркан в ПДД ничего нет...а вот то что нельзя парковать авто ближе 10 метров к выезду из прилегающей территории написано четко...
показать весь комментарий
31.10.2020 19:25 Ответить
и каким боком строительство к ПДД?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:28 Ответить
Припарковал бы авто по правилам...и было бы оно целое...
показать весь комментарий
31.10.2020 19:29 Ответить
Тераписты Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 4576 Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 9821
показать весь комментарий
31.10.2020 19:14 Ответить
Не может кран упасть. Он же ежегодно проходит ТО. Интересно, будут ли нести ответственность те у кого крановщик проходил Техосмотр.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:18 Ответить
Яким чином до цього ТО...))) 😂
показать весь комментарий
31.10.2020 19:19 Ответить
Как, ты не знаешь? Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 6976 Тут многие утверждают что во всех ДТП причиной является отсутствия талона ТО. А когда с января 2021 года по *просьбе ЕС* вернут ежегодное прохождение ТО для всех авто в том числе легковых то у нас ДТП исчезнут.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:24 Ответить
Шановний, стріла крану витягнута на ровну, а вантажем - бадя з бетоном, вага котрої десь під 2,5 тони. І от достатньо таку вагу на витягнуту стрілу під малим кутом поставити - кран переаертаєтья.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:30 Ответить
=витягнута на повну=
показать весь комментарий
31.10.2020 19:31 Ответить
Мені начхати, хто і що тут пише- то яким боком?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:31 Ответить
Кран падає елементарно із за безтолкового (якраз) крановщика.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:23 Ответить
А твоє яке діло, німець?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:20 Ответить
Писец, и нафига они строят это многоэтажное ****** прямо под окнами жилого дома? Ниже не могли ничего построить?
показать весь комментарий
31.10.2020 19:21 Ответить
А нах. посреди самой загруженной развязки, где и так нельзя проехать и прямо над трамвайным депо что возле Кольцевой дороги строят уже 5-й год многоетажный ТРЦ? Ответ простой- бабло и отсутствие совести и наказания. Кстати на следующий же день после выборов стройка возобновилась, когда убедились что Педалик победил.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:28 Ответить
Уплотнительная застройка. Изобретение Александра Омельченко.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:12 Ответить
Гарно, що два крани, які піднімали впавший кран, не впали...
показать весь комментарий
31.10.2020 19:22 Ответить
Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве - Цензор.НЕТ 1877
показать весь комментарий
31.10.2020 19:35 Ответить
Алкотест бензина и масла у
крана сделали??
показать весь комментарий
31.10.2020 19:26 Ответить
Ага. Паркан бензину та тин олії на аналізи... )))
показать весь комментарий
31.10.2020 19:39 Ответить
Давно крани не перекидались. Крановщик ДЛБ.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:29 Ответить
Дождь, песчаный грунт, + то, что Вы сказали.
На объект регулярно такие заезжают.
показать весь комментарий
31.10.2020 23:19 Ответить
Походу крановщик голосовал за Зеленского.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:42 Ответить
Олексеевич, прекращай! Масштаб не твой!))
показать весь комментарий
31.10.2020 19:51 Ответить
Если бы водила легковушки соблюдал карантин, а не шлялся по городу, машина была бы целой.
показать весь комментарий
31.10.2020 19:58 Ответить
да....крановщик себе купил побитую тачку...красненькую...
***
забегает в автосалон мужик
- по чем вот эта.... красненькая?
- 800 000 грн
- сколько??? блин... шо ж так дорого?
- ну...так купите себе что-то дешевле
- если бы! но кран упал именно на такую
показать весь комментарий
31.10.2020 20:01 Ответить
опасная зона вокруг крана - длина стрелы плюс 5 метров.возле крана куча какого-то мусора. скорее всего просел грунт под выносной опорой. правда на фото этого не видно.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:09 Ответить
В Киеве Есть автокраны, которые с крыши высоток в 17 этажей фигню всякую снимают. Само собой, что их никто не ограждает, и само собой, что это не про этот кран. А вобще с Вами согласен. Дождь в сочетании с песчаным грунтом и водилой длб-м - страшная штука
показать весь комментарий
31.10.2020 23:24 Ответить
Да что вы? Какие тут могут быть "нарушения"? Инструкцией по эксплуатации крана предусмотрено, что он периодически должен "падать на проезжую часть"! Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві - Цензор.НЕТ 6634
показать весь комментарий
31.10.2020 20:13 Ответить
Бывает.. Не единичный случай.. И как положено по правилу "бутерброда" который всегда падает маслом вниз.. Обязательно нужно было попасть на легковушку.
показать весь комментарий
31.10.2020 20:49 Ответить
Это мог быть Майбах, а так - довольно бюджетненько.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:13 Ответить
Значит "хлеб был черным, а вместо масла маргарин"
показать весь комментарий
31.10.2020 21:24 Ответить
Отак! Идешь себе тихо - мирно попить пиво в разливайке а тут...
А ТУТ БАЦ ! - кран по башке урезал... и пивасик отменён... вместо него счета за бинты... за зелёнку... за рентген... санитарке за подсовывание утки... .
показать весь комментарий
31.10.2020 21:09 Ответить
Поставили кран именно боком к месту, где он набирает бетон.
показать весь комментарий
31.10.2020 21:17 Ответить
А ещё раньше посадили дурака в него...
показать весь комментарий
31.10.2020 22:59 Ответить
По Киеву, с 1-го ноября, снимают знаки 80 км/час. Будет везде 50 км/час. : https://youtu.be/Si0FI9yfBaQ
Будівельний кран упав на проїжджу частину в Києві - Цензор.НЕТ 3754
показать весь комментарий
31.10.2020 21:17 Ответить
сегодня целый день по Киеву куча патрульной полиции, кошмарят водителей. Власть зеленского-авакова не отвечает интересам народа.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:27 Ответить
А вдруг будет везде 100 ?
показать весь комментарий
31.10.2020 23:22 Ответить
Вообще то там был автокран 10-тонник КС-3575. Ну и крановщик похоже попал, стрелу погнул, и легковуха в тотал.
показать весь комментарий
31.10.2020 22:54 Ответить
дома красивые не то что в запорожье ....шок
показать весь комментарий
01.11.2020 10:12 Ответить
 
 