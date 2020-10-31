Строительный кран упал на проезжую часть в Киеве. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На столичных Позняках строительный кран упал на проезжую часть и повредил припаркованный автомобиль.
Об этом сообщает Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения", информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел около полудня. Строительный кран рухнул на проезжую часть улицы Мишуги.
"Спасатели установили, что при падении кран повредил припаркованный рядом автомобиль. Пострадавших в результате ЧП нет", - сказано в сообщении.
Кран удалось поднять при помощи еще двух кранов. Сейчас на месте работает полиция. Следователи выясняют, допустили ли строители какие-либо нарушения.
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Там, где идёт строительство или подвешен груз (с)
крана сделали??
На объект регулярно такие заезжают.
***
забегает в автосалон мужик
- по чем вот эта.... красненькая?
- 800 000 грн
- сколько??? блин... шо ж так дорого?
- ну...так купите себе что-то дешевле
- если бы! но кран упал именно на такую
А ТУТ БАЦ ! - кран по башке урезал... и пивасик отменён... вместо него счета за бинты... за зелёнку... за рентген... санитарке за подсовывание утки... .