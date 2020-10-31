Протестующие требовали не вводить жесткий карантин в Ужгороде. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Участники акции протеста у здания Закарпатской обладминистрации требовали не вводить в находящемся в "красной зоне" Ужгороде жесткие карантинные ограничения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Усиленные карантинные мероприятия в городе должны ввести с понедельника, 2 ноября.
По мнению протестующих, карантин убьет их бизнес и оставит их без работы.
"Если сейчас все закроют, то мне нечем будет кормить детей. Поэтому я пришел. На своей странице я призвал людей, чтобы пришли. Меня сейчас больше волнует, чтобы предприниматели не потеряли доход, потому что мы от этого теряем тоже", - рассказал участник акции, повар Константин Донец.
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К протестующим вышли председатель ОГА Алексей Петров и мэр Ужгорода Богдан Андриив, который озвучил свои предложения относительно карантина.
"Не запрещать работу садиков, обучение школьников до 4-х классов, а учащиеся 5-11 чтобы перешли на дистанционное обучение. Не запрещать работу общественного транспорта в нашем городе и работу магазинов, кафе", - предложил Андриив.
Председатель Закарпатской ОГА Петров отметил, что в Ужгороде много инфицированных коронавирусом нуждаются в госпитализации: "Вы знаете сколько у нас в Ужгороде тяжелобольных, нуждающихся в госпитализации в день? 30! 30 в день! У нас осталось 100 коек".
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Ужгород отнесли к "красной" зоне, так как уровень заболеваемости COVID-19 в городе в течение двух недель был - 423 случая на 100 000 населения, а должно быть не более 320-ти. Со времени пандемии 42 ужгородца умерли от осложнений болезни. Всего в городе подтвердили почти 3000 случаев COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Другі трєбуют нє вводіть...добром це не закінчиться
Значит из 200 умрет 4 и т о если у них есть проблемы со здоровьем
Проте ...
Я запитала лише, чи Ваші працівники та їхні родини ніколи нічим не хворіли у своєму житті.
І чи ніколи не захворіють, коли пройде сьогоднішній вірус.
Ви серйозно вважаєте, що люди вмирають лише від ковіду ?
Більше ніхто ні від чого не вмирає.
І ускладень жодні інші хвороби не дають.
До побачення.
Дохніть з голоду вдома.
Т - "турбота".
италия-почти 32 000 за вчера,франция пару дней назад дала 52 000,бельгия-20 000
азербайджан за вчера новых заболевших 1095,..72 смерти на миллион жителей
А як верещав-нівєрюфсьоврьоте...
Заметь это с твоих слов.
После решения КС Украины об отбеливании воров не удивлюсь если ,,липовой,, статистикой об ковиде не начнут районы и области уничтожать экономически красными ужесточенными зонами.
Перший тест - позитивний. Людина здає повторний (1 або 2), але результатики уже пішли і позитивну статистику.
ВІдповідальність ніхто ні за що не несе.
На роботі колеги мусили сидіти вдома.
Знайома працює в іншому місці, здала тест - негативний.
Жодної ізоляції. Сказали виходити на роботу.
Беда только в том, что карантин эффективен, если его исполняют все. Вот все затарились продуктами / лекарствами / предметами первой необходимости и сели дома на месяц (кроме экстренных служб и систем жизнеобеспечения), не вылазят из дому ВООБЩЕ. Границы закрыты на въезд и выезд тотально. Тогда да - инкубационный период 2-3-4 недели прошёл, очаги вируса затухли. Больные за месяц или выздоровели, или умерли (прости Господи за кощунство). А работников экстренных служб и систем жизнеобеспечения жёстко контролировать, тестировать постоянно и т.п., чтобы потом опят из-за 1 оставшегося вирусоносителя вся страна не полыхнула. В значительной степени страна будет функционировать - научились уже по интернету жить (учёба в школах и университетах, удалённая офисная работа и т.п.).
А у нас как ? Перевозки запретили - ездят нелегалы. Карантин есть - его не соблюдают. Кого оштрафовали - суд штраф отменил, потому что протокол составлен неправильно. Вводят ограничения, а мэры крупных городов говорят "а мы манали" (и им за это ничего нет, хотя последствиями таких решений есть куча трупов). Ну и так далее. Получается результат какой ? Сознательные граждане / работодатели несут убытки от карантина, а из-за несознательных эффект от карантина - ноль. И зачем он тогда ?
Поэтому надо либо его отменить, и пусть вся страна переболеет, а кто выживет - тот выживет (честно об этом заявить). Либо ввести жесточайший, с комендатским часом 24/7, и как на видео из Индии - люди попёрлись в храм из-за своих тупых традиций (и пофиг на карантин), прибежала полиция и всех выходящих банально палками по спине, ногам и заднице отмахали за нарушение карантина. Вот такое (палку) наши дебилы поняли бы, наверное.
По логике, второй вариант как бы правильнее, потому что государство должно защищать жизнь людей, а в условиях отсутствия вакцины сделать это можно только жесточайшим карантином в виде "страна поставлена на паузу, улицы пустые". Ибо медицинская система перегружена и спасти людей государство иначе не может - нету другой технологии, за последние 2 тысячи лет лучше карантина ничего не придумали. В результате из-за "Свидетелей отсутствия вируса" люди, которые ответственно к ситуации относятся, могут сдохнуть, потому что некому будет оказать им помощь.
Чому не працюють маски, дистанція, виливання на себе ансисептикв і т.д. ?
Не кажу про Україну: про ті місця, які тут всі ставлять у приклад.
Як відбулося розповсюдження, коли з весни обов*язкові намордники, антисептики і дистанція ?