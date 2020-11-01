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Новости Фото Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Владимир Веселкин, собственник расположенного в оккупированной Горловке предприятия "Арго", которое отняли террористы, показал на фото разруху на месте процветающего бизнеса.

Фотографии Веселкин опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Это мое частное предприятие "Арго". Точнее то, что от него осталось. Раньше здесь работали люди по различным профессиям. Люди получали заработную плату, а город налоги", - написал Веселкин.

По его словам, до оккупации Горловка была достаточно состоятельным городом.

"Потом пришла к нам Россия, ну, как пришла - на танках приехала. Обозвала нас "ДНР" ... И как следствие - ни работы, ни налогов. Сплошная бедность", - добавил предприниматель.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти призывают крымчан не использовать воду из батарей

Веселкин утверждает, что у местного населения есть два способа прокормиться: или перебиваться случайными заработками, или идти воевать на стороне оккупантов.

Согласно данным из реестров, предприятие "Арго" занималось изготовлением изделий из бетона и неспециализированной оптовой торговлей.

Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 01
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 02
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 03
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 04
Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+68
Свободна экономическая ЗОНА..
Зе-зе-зе, подивись !!
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31.10.2020 21:32
+34
На лазі теж кацапи хозяйнічалі междупрочім...
А електрон переключився на електротранспорт... працює потроху
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31.10.2020 21:35
+34
А хто був власником ЛАЗа, випадково не кацап?
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31.10.2020 21:37
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їм і так непогано ведеться, особливо мертвяку

Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 5968
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01.11.2020 00:24 Ответить
Руїни заводу "Краситель" в Рубіжному, якого "крепкіє хозяйствєннікі" регіонали стерли з лиця землі ще до війни.

https://www.youtube.com/watch?v=Xxg688tMCkA&feature=emb_logo
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01.11.2020 00:45 Ответить
Вот и меня терзают смутные сомнения в искренности этого "крепкого хозяйственника". На фото я не вижу современных производственных помещений, которые построил собственник, вложив миллионные инвестиции. Вижу совковый завод, который достался Веселкину ... непонятно как.
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02.11.2020 10:05 Ответить
Судя по фоткам "успешное предприятие" разрушалось лет 30.
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01.11.2020 03:03 Ответить
Вполне достаточно 7 лет внешнего управления путинской Ордой.
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01.11.2020 05:58 Ответить
Ось як Метро в Донецьку виглядало у 2016, всього через 2 роки керування кацапами.
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 6365
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01.11.2020 06:33 Ответить
Ты все пованиваешь, гондон? У тебя, кацапсина ты сраная, есть какие-то сомнения, что твои соотечественники вОнюшки и бамбассккое быдло может все угондошить и за несколько месяцев, не о, что лет?
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 7728
Розруха замість успішного підприємства: власник фірми з Горлівки Весьолкін показав, що там зараз - Цензор.НЕТ 8999
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02.11.2020 06:32 Ответить
Ломать - не строить. "разрушим до основания, а затем..." Только затем все никак не наступает. Что то надо делать с консерваторией, в смысле с образованием и обучением. Навыки ручного труда, безотносительно к способностям прививать постоянно и упорно. Если в детстве что то делала своими руками и знаешь как это не просто, то будешь с уважением относится к результатам чужого труда. Популярность умозрительных профессий дает иллюзию превосходства и презрения к продуктивной деятельности.
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01.11.2020 07:02 Ответить
Навіть націонал соціалісти такого не робили в ВОВ як православний рейх, пограбувавши всю індустрію, а тепер хоче оце все впихнути зеленому дебілу, що як Крим після війни впихнули Україні для того щоб голодна республіка витягла з ями той спалений і пограбований німцями і НКВСниками Крим. Зелені олігофрени не спішіть, нехай РФ поносить ту торбу з пограбованого Донбасу в себе на шиї.
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01.11.2020 07:56 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
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01.11.2020 07:58 Ответить
Цудоўны верш ! Згодзен з кожным яго радком. Уражвае,што без назвы краіны і яе народа -
ведама, што гэта рабсея. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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03.11.2020 12:48 Ответить
Героям Слава! Спілкуймося, та й порозуміємось. Головне не ординською.
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03.11.2020 17:01 Ответить
а чем оно щас не успешное обычное совко ватное заброшка это ватнорма
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01.11.2020 10:06 Ответить
Вельмишановний підприємець! Як я розумію, всіх на території тії "дири" все влаштовує. Щось я не чув за 6 років, щоб хтось там протестував чи диверсії влаштовував. Кушать подано. Продовжуйте в тому ж дусі. Що ви від нас хочете? Щоб ми вас пожаліли? Не діждетесь.
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01.11.2020 10:09 Ответить
Теперь клоун может смело "бамбить" горловку, один хрен там ничего не осталось уже.
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01.11.2020 11:06 Ответить
В Горловке работает Коксохим и он вроде бы ринатовский
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01.11.2020 20:52 Ответить
Але все одно Путін вам друг і брат, ви ж так хотіли в расіюшку
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01.11.2020 12:54 Ответить
Моя знакомая ватница, голосовавшие за зеленского, "лишбынепарашенка", думает, что в дыныры рай, причём сама себе такое придумала, потому что верит что СССр была страной обетованной, текущей молоком и мёдом А Дындыра, как и Беларсусь в её представлении - это заповедники совка, и значит там живут хорошо, всё на шару, самый вкусный пломбир, ну и так далее, как ей представляется совок. Это какая-то шиза или глупость, свойственная части наших граждан с врождённым дефектом мозга, или слабоумным от старости. Эти ватники живут в каких то своих мифах, ими же и созданных. Собрать бы их всех и отправить в дындыры, да чтобы не возвращались. То, что там квартиры дешёвые, потому что оттуда все драпают и никто не хочет там покупать недвижимость - в её мозгу перевернулось, что там совок и всё нашару и квартиры и дома тоже нашару. ))))
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01.11.2020 20:53 Ответить
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