Разруха вместо успешного предприятия: собственник фирмы из Горловки Веселкин показал, что там сейчас. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Владимир Веселкин, собственник расположенного в оккупированной Горловке предприятия "Арго", которое отняли террористы, показал на фото разруху на месте процветающего бизнеса.
Фотографии Веселкин опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Это мое частное предприятие "Арго". Точнее то, что от него осталось. Раньше здесь работали люди по различным профессиям. Люди получали заработную плату, а город налоги", - написал Веселкин.
По его словам, до оккупации Горловка была достаточно состоятельным городом.
"Потом пришла к нам Россия, ну, как пришла - на танках приехала. Обозвала нас "ДНР" ... И как следствие - ни работы, ни налогов. Сплошная бедность", - добавил предприниматель.
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Веселкин утверждает, что у местного населения есть два способа прокормиться: или перебиваться случайными заработками, или идти воевать на стороне оккупантов.
Согласно данным из реестров, предприятие "Арго" занималось изготовлением изделий из бетона и неспециализированной оптовой торговлей.
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Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
ведама, што гэта рабсея. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !