"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы. ФОТО

Гражданские активисты и ветераны провели акцию протеста у расположенного под Луцком дома судьи Конституционного Суда Петра Филюка, который голосовал за отмену электронного декларирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Акцию анонсировали накануне. Возле дома активистов уже ждали правоохранители.

Под воротами дома протестующие разложили полотно с отпечатками "кровавых ладоней" и несколько тыкв со свечами внутри.

Участники акции скандировали: "Отставка или смерть!".

"Хотя Хэллоуин - это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк - нечисть, которую нужно выгонять", - пояснил один из протестующих, майдановец Богдан Климчук.

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По словам участников акции, Петр Филюк в этом доме бывает редко, сейчас живет в Киеве.

От дома судьи активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области, который Филюк возглавлял в течение 15 лет перед тем, как получить назначение в КСУ, и повесили там плакат.





