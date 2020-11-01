"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Гражданские активисты и ветераны провели акцию протеста у расположенного под Луцком дома судьи Конституционного Суда Петра Филюка, который голосовал за отмену электронного декларирования.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".
Акцию анонсировали накануне. Возле дома активистов уже ждали правоохранители.
Под воротами дома протестующие разложили полотно с отпечатками "кровавых ладоней" и несколько тыкв со свечами внутри.
Участники акции скандировали: "Отставка или смерть!".
"Хотя Хэллоуин - это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк - нечисть, которую нужно выгонять", - пояснил один из протестующих, майдановец Богдан Климчук.
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По словам участников акции, Петр Филюк в этом доме бывает редко, сейчас живет в Киеве.
От дома судьи активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области, который Филюк возглавлял в течение 15 лет перед тем, как получить назначение в КСУ, и повесили там плакат.
Пожалуйста, подождите...
От би якісь сили забрали усю зебільну нечисть туди...
переповім по-новому старий анекдот .
Зібрав Вовка судів КС , розповів їм , що Україна знаходиться під пильним контролем Заходу за можливість порушення конституції. Що він не може їх ні розігнати ні захистити від обурення людей .Тому він пропонує їм такий варіант - шановні судді! Я зібрався піти на йух з Банкової, чи не хотіли би ви за власним бажанням піти зі мною?!
А надо бы "Муху".
Чудо-ВаЩе
Тобто за спробу конституційного перевороту треба посадити все РНБО на чолі із Зє?
Що ж, йой, най буде.
Матьора падлюка..
Виктор Горобец
У більшості сфер процеси гальмують не регулювання, а рагулювання. ***
Поки «націоналістами» себе називатимуть люди, яких Кремль фінансує таємно, а «міцними господарниками» люди, яких Кремль фінансує відкрито - Україна буде у небезпеці.
(хоча... може і не встигнути)
Аваков! час реабілітуватись наступив - проконтролюй акції біля домівок усіх судів КС(тобто поклич НАЦЖОН а усі інші підтягнуться)
Та не гарбузи потрібно приносити, а як мінімум протитанкові міни.