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Волынь (924) КС (2131) Луцк (559) протест (5755) судья (2576) Хэллоуин (8)

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Гражданские активисты и ветераны провели акцию протеста у расположенного под Луцком дома судьи Конституционного Суда Петра Филюка, который голосовал за отмену электронного декларирования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Акцию анонсировали накануне. Возле дома активистов уже ждали правоохранители.

Под воротами дома протестующие разложили полотно с отпечатками "кровавых ладоней" и несколько тыкв со свечами внутри.

Участники акции скандировали: "Отставка или смерть!".

"Хотя Хэллоуин - это и не украинский праздник, пришли в этот день, потому что судья Филюк - нечисть, которую нужно выгонять", - пояснил один из протестующих, майдановец Богдан Климчук.

Также на Цензор.НЕТ: Агент НАБУ Шевченко: Домашние адреса 47 депутатов-авторов представления в КСУ будут опубликованы, охота на агентуру ФСБ открыта

По словам участников акции, Петр Филюк в этом доме бывает редко, сейчас живет в Киеве.

От дома судьи активисты двинулись к зданию Апелляционного суда области, который Филюк возглавлял в течение 15 лет перед тем, как получить назначение в КСУ, и повесили там плакат.

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Выйди отсюда, нечисть!: под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы 03
Выйди отсюда, нечисть!: под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 9217
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31.10.2020 22:06
+28
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 8501
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31.10.2020 22:15
+16
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы.

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 6333 А надо бы "Муху".
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31.10.2020 22:08
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Насправді у ніч Самхайну (ака Хеллоуїн) стає особливо тонкою межа між двома світами, і потойбічні парфуми ходять землею.
От би якісь сили забрали усю зебільну нечисть туди... "Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 3730
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31.10.2020 22:05 Ответить
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 9217
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31.10.2020 22:06 Ответить
похож "Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 4803
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31.10.2020 22:10 Ответить
Або проще уінхуйло
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31.10.2020 22:33 Ответить
Штукам 10 судів організувати таке святкування Хелловіну - вони підуть в піший похід самостійно...
переповім по-новому старий анекдот .
Зібрав Вовка судів КС , розповів їм , що Україна знаходиться під пильним контролем Заходу за можливість порушення конституції. Що він не може їх ні розігнати ні захистити від обурення людей .Тому він пропонує їм такий варіант - шановні судді! Я зібрався піти на йух з Банкової, чи не хотіли би ви за власним бажанням піти зі мною?!
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31.10.2020 22:40 Ответить
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы.

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 6333 А надо бы "Муху".
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31.10.2020 22:08 Ответить
Фашіствуюшьчьєїся бЄндьйоррифци очінь.
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31.10.2020 22:09 Ответить


Чудо-ВаЩе



Тобто за спробу конституційного перевороту треба посадити все РНБО на чолі із Зє?
Що ж, йой, най буде.

"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 4149
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31.10.2020 22:11 Ответить
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 6863
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31.10.2020 22:15 Ответить
матрос железняк
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31.10.2020 22:47 Ответить
15-ть років..
Матьора падлюка..
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31.10.2020 22:09 Ответить
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 7752
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31.10.2020 22:11 Ответить


Виктор Горобец

У більшості сфер процеси гальмують не регулювання, а рагулювання. ***

Поки «націоналістами» себе називатимуть люди, яких Кремль фінансує таємно, а «міцними господарниками» люди, яких Кремль фінансує відкрито - Україна буде у небезпеці.
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31.10.2020 22:13 Ответить
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы - Цензор.НЕТ 8501
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31.10.2020 22:15 Ответить
Потрїбен збіг за сьомим параметром - "з'ї*ався у Ростов"
(хоча... може і не встигнути)
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31.10.2020 22:29 Ответить
100%
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31.10.2020 22:32 Ответить
Этот зассытв Ростов, его в Хайфе ждут, недаром он себе там со старта место забронировал, подписав договор с Израилем о выплатах пенсий украинским репатриантам.
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31.10.2020 23:31 Ответить
Ізраїль теж не факт, що захоче шкваритись...
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01.11.2020 01:09 Ответить
Якщо Зеленський зі слугами відправлять суддів на миловарню, то народ буде "за".
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31.10.2020 22:36 Ответить
Ви трохи очепятку допустили ...ВІДПРАВЛЯТЬСЯ з СУДДЯМИ...
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31.10.2020 22:51 Ответить
Це не судді це злочинці проти українського народу.
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31.10.2020 22:59 Ответить
це не влада яку, судді КС првели незаконним розпуском ВР- це злочинці які взяли під контроль суди
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01.11.2020 00:03 Ответить
ЗЕ злочинна влада раом з судами
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01.11.2020 00:05 Ответить
"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи - Цензор.НЕТ 2915
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31.10.2020 22:48 Ответить
Акцию анонсировали накануне. Возле дома активистов уже ждали правоохранители.

Аваков! час реабілітуватись наступив - проконтролюй акції біля домівок усіх судів КС(тобто поклич НАЦЖОН а усі інші підтягнуться)
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31.10.2020 22:48 Ответить
надо не гарбузы а коктейль молотова в окно! .
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31.10.2020 23:27 Ответить
это в Киевском доме актуально сделать, а не где никто не живет
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31.10.2020 23:30 Ответить
А судья Головатый оказался самым хитропопым: имея не задекларированными 600 га земли, проголосовал против решения КС, оставшись при этом как бы честным как бы патриотом.
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31.10.2020 23:41 Ответить
Когда уже все было понятно по голосованию большинством, можно было и не напрягаться.
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31.10.2020 23:49 Ответить
Он и не напрягался.
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31.10.2020 23:52 Ответить
Я о том же: защитил свои интересы чужими руками и не испачкал репутацию. Видимо, самый грамотный кадр там.
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31.10.2020 23:55 Ответить
Почему дом не показали?
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31.10.2020 23:48 Ответить
"Вийди звідси, нечисть!" До будинку судді КС Філюка на Волині принесли гарбузи - Цензор.НЕТ 8140
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01.11.2020 00:41 Ответить
Амедов, ви зробили це разом. При Порошенко таке було?
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01.11.2020 05:53 Ответить
Розкрий очи, воно завжди було.
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01.11.2020 08:19 Ответить
Коррупция - от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление»). Если они продаются и покупаются, то может вышибить клин клином и оптом продать их на перевоспитание куда нибудь в Сомали?
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01.11.2020 07:11 Ответить
Сомалийские пираты не могли вывезти капитал за границу, потому все деньги вложили в развитие Сомали. Там сейчас живут люди лучше чем в Украине.
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01.11.2020 08:19 Ответить
Вони повинні бути ЛІКВІДОВАНІ!
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01.11.2020 07:28 Ответить
"Выйди отсюда, нечисть!": под дом судьи КС Филюка на Волыни принесли гарбузы..."

Та не гарбузи потрібно приносити, а як мінімум протитанкові міни.
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01.11.2020 07:27 Ответить
Ці дармоїди і відверті вороги України коштують бюджету 700 тис. грн в місяць кожний хапок і сидять вороги на пенсіях в 250 000, при середній то пенсії для кріпаків - 3000, а також разом з всіма цими судами, НАБУ, НАЗК, ВАС, САП і т.д. обходяться народу ці бездарі в 4,5 млрд. грн в рік. Може ліпше генпрокурора коже рік розстрілювати якщо він корумпований і це буде дешевше ніж утримувати цих дармоїдів? А питання конституції при верховному суду України буде вирішувати з десяток суддів. А отже для держави ми б зекономили 4 млрд гривень.
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01.11.2020 07:50 Ответить
не зря кс хочет переехать в харьков,поближе к рускому миру
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01.11.2020 08:01 Ответить
Там їм для втечі до РФ всього 40 км. А з Києва по дорозі до Кремля можуть і прибити.
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01.11.2020 08:04 Ответить
Харьков - хорошо продуманный план. Если переворот не удастся, то по крайней мере ХНР организуют.
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01.11.2020 08:21 Ответить
я б пива купил лагер за 20 грн в атб если б их перевешали на заборе как при людовике еще всех рыгов без исключения...
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01.11.2020 10:35 Ответить
Ван Хельсинга на них нет с осиновым колом!
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01.11.2020 12:31 Ответить
Якщо знають, що він там не живе, то якої мами туди йти? Треба було йти туди, де живе!
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01.11.2020 22:27 Ответить
 
 