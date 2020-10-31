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С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В селе Новорайск Бериславского района Херсонской области состоялось прощание с Михаилом Григорьевичем Старостиным (позывной Тихий). Он погиб 30 октября в районе поселка Водяное Донецкой области во время вражеского обстрела со стороны наемников РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Михаилу было 30 лет. Он был спокойным, очень уравновешенным, никогда не паниковал, - рассказывает Александр Куса, прослуживший с Михаилом 2 года.

"Таких людей, как он, надо снайперами ставить. Это человек, реально, золотые руки. Все позиции свои, блиндажи, он делал, как для бога. На него полагались офицеры. Ему не нужен был приказ. Ему надо было сказать: "Мишань, выручи". Он никогда не отказывал", - рассказал побратим.

С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО

Михаил Старостин с 2010 года служил в Крыму. Вместе с ним в 2014-м оттуда выходил Дмитрий Глова.

"Никогда ни на кого не кричал. На рейсе могло быть трудно, тогда он мог спокойно с улыбкой сказать, что надо сделать. Знаю его около 8 лет. Ни разу не видел, чтобы он на кого-то кричал. До сих пор не верится. Будем возвращаться назад как-то. Он всегда будет с нами там", - говорит товарищ.

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Классная руководительница Михаила Алла Сухая вспоминает о Михаиле так: "Например, убираем участок. Получастка делает класс, а получастка - Миша. У нас была на Андрея вечеринка. И вытаскивали, кому какой парень попадется. И вот одной девочке попался Миша. И все: ой, как мы тебе завидуем, потому что Миша такой трудолюбивый и очень хороший. Мне так больно. Это такой ребенок".

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На фронте Михаил тосковал по дому, говорит руководительница центра помощи участникам АТО при Херсонской ОГА Наталья Возаловська.

"Он, узнав, что приехали из Херсона, подошел к нам и говорит: "А я из Херсонской области. Из Бериславского района". Откуда же? Из Новорайска. И мы так тепло пообщались с ним. Встречались еще несколько раз. Приветливый, веселый был", - рассказывает женщина.

У Михаила Старостина остались мать, жена и трое сестер.

С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине 04

Автор: Ольга Лузан
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1253
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31.10.2020 23:34
+19
С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2318
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31.10.2020 23:42
+14
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7649
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01.11.2020 00:04
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1253
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31.10.2020 23:34 Ответить
Погибшему нашему Герою Михаилу Старостину янелох запретил стрелять.
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31.10.2020 23:39 Ответить
С погибшим от обстрела под Водяным Михаилом Старостиным попрощались на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2318
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31.10.2020 23:42 Ответить
Добре лице у хлопця, почивай дорогенький з миром(((
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31.10.2020 23:53 Ответить
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7649
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01.11.2020 00:04 Ответить
Кравчук обсудил с оккупантами зверское убийство
наших Героев решили и дальше продолжать "перестать стрелять".
Зебилы, вам не стыдно? Может все ваши депутаты выедут на "передок" и заменят наших ребят по всей линии фронта и продолжайте "перестать стрелять" до ганебного рояльного конца.
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01.11.2020 00:05 Ответить
RIP

"Во всех "зонах разведения" (видимо лохов) находятся "неустановленные люди в гражданской одежде" (версия ОБСЕ). Откуда у "неустановленных людей в гражданской одежде" лазерные дальномеры и система военной связи ВС РФ ОБСЕ не объясняет." (с)
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01.11.2020 00:10 Ответить
"Пока российская артиллерия, подвезенными с России боеприпасами убивала украинских военнослужащих, представители Зеленского обсуждали в ТРК выполнение требований России. Когда будут арестованы все члены ТРК за государственную измену ? "
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01.11.2020 00:12 Ответить
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 2136
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01.11.2020 00:20 Ответить
обидно что у нации нет духа объединиться и выгнать оккупанта со своей земли;
обидно вдвойне, что нация терпит и к этому даже серьезно не готовится , а занимается выживанием, всякой хернёй , воровством, грустью и весельем как ни в чём ни бывало ;
втройне обидно, что за всем этим столько времени наблюдают ВСУ, воины АТО, ветераны;
печально ,что время идёт, а мы можем только ходить за гробами, выражать соболезнование погибшим, сочувствие их семьям и надеяться, что врага выгонит кто-то вместо нас;
люто обидно, что нацию в такой момент возглавляют какие-то клоуны, предатели, саботажники и слабаки !
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01.11.2020 00:37 Ответить
Вічна пам'ять герою! Зеленчмо і пуйло горіть у пеклі!
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01.11.2020 00:47 Ответить
Світла пам'ять полеглому Воїну !
Глибокі співчуття родині.
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01.11.2020 02:23 Ответить
Із загиблим унаслідок обстрілу під Водяним Михайлом Старостіним попрощалися на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3993
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01.11.2020 08:26 Ответить
вечная память воину! не каждый может закрыть собой страну, это ужасно, терять лучших.
соболезнования близким, разделяем вашу боль
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01.11.2020 09:43 Ответить
 
 