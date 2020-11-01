РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13967 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
7 060 24
Карпаты (293) туризм (1542) ГСЧС (4487) туристы (97)

Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Девушка и парень из Львова попали под снег и в туман, выбились из сил, потеряли ориентиры и не могли идти дальше по маршруту.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Туристы 1999 г.р. и 1997 г.р., жители города Львова, двигаясь по горному туристскому маршруту в районе озера Несамовите Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями (выпадение мокрого снега, туман), значительно обессилев, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно продолжать движение. Телефонная связь с лицами периодически поддерживался", - сказано в сообщении.

На поиски туристов отправились четверо спасателей.

Через полтора они нашли львовян в горах, напоили их горячим чаем и провели на турбазу. Там туристы остались на ночь.

Также на Цензор.НЕТ: Видимость ограничена, температура воздуха 0°С: гору Поп Иван в Карпатах занесло снегом. ФОТО

Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области 01
Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области 02

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Debily,bld.
показать весь комментарий
01.11.2020 01:26
+6
меня всегда волновал попрос, эти недоумки оплачивают расходы, которое несет страна по их споиску и спасасению.Помню наше судно было задествовано в в поиске и спасению яхты. После многочасовой операции и все международные участники, кроме как надавать поджопников этим яхтсменам попершимся невзирая на штормовое предупреждение других желаний не имели
показать весь комментарий
01.11.2020 02:32
+5
Тоже всегда удивляюсь дебилам, прущимся в ипеня без елементарной подготовки.
показать весь комментарий
01.11.2020 03:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Debily,bld.
показать весь комментарий
01.11.2020 01:26 Ответить
Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 4241
показать весь комментарий
01.11.2020 02:22 Ответить
Чего так сразу? Просто опыта мало и в таком возрасте много самоеверенности.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:20 Ответить
А пішли. Тому й Debily,bld. Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 8142
показать весь комментарий
01.11.2020 10:17 Ответить
В Карпатах вже сніг! Краса! Зима близько! Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 5663
показать весь комментарий
01.11.2020 02:12 Ответить
меня всегда волновал попрос, эти недоумки оплачивают расходы, которое несет страна по их споиску и спасасению.Помню наше судно было задествовано в в поиске и спасению яхты. После многочасовой операции и все международные участники, кроме как надавать поджопников этим яхтсменам попершимся невзирая на штормовое предупреждение других желаний не имели
показать весь комментарий
01.11.2020 02:32 Ответить
Тоже всегда удивляюсь дебилам, прущимся в ипеня без елементарной подготовки.
показать весь комментарий
01.11.2020 03:00 Ответить
Флотская выправка дает свое.ТОВМУ, если не путаю?
показать весь комментарий
01.11.2020 03:04 Ответить
Нет, шлянию по ипеням обучен с детства.
показать весь комментарий
01.11.2020 03:09 Ответить
И вот куда это обучение тебя завело ! Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 3797
показать весь комментарий
01.11.2020 13:40 Ответить
Значит в маразм впадаю. А то помнится кто-то таки писал: фланка белая, брюки клеша, беска и Тигра на на танцах в Доме Офицером ( сам там в 80-х бывал) Старею((((((
показать весь комментарий
01.11.2020 03:20 Ответить
Кругом коронавірус гуляє, а їм шаритись в горах треба, ще й людям спокою не дають... Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области - Цензор.НЕТ 7426
показать весь комментарий
01.11.2020 08:54 Ответить
"Дистанції" дотримуються, придурки.
показать весь комментарий
01.11.2020 10:41 Ответить
Не спокою від "екстремалів"...
показать весь комментарий
01.11.2020 09:05 Ответить
Наркотики!!! На фото четко видно на дереве маршрутный знак! И вообще в Карпатах нереально заблудиться ! Везде села дома дороги и лесники. Вот с лесниками там проблем никогда нету. А вот все эти компании практикуют употребление наркотиков и марихуана это только для начала. Бухло для них это бычий кайф а вот всякие "мозговые практики" это типа продвинутая тема. Вот и результат! ВЫВОД либо перед нами усмиренные инвалиды либо наркоманы.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:42 Ответить
висновок: писав наркоман свої спогади про ліс...Туристів, що заблукали в горах, врятували в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 3800
показать весь комментарий
01.11.2020 12:11 Ответить
по моему комментарию понятно что я противник наркотиков но находясь в таких компаниях наблюдал как молодежь спокойно употребляет марихуану и не только . Оправдание простое трава не наркотик ! И не только траву. Это уже к сожалению стало нормой жизни . Что уж говорить если уже опрос проводят на предмет легализации марихуаны. И почему только марихуаны? Вопрос с нейрофизиологической точки зрения а чем отличается марихуана ( канабиодиды ) от других видов наркотиков кокаина амфетаминов и опиодидов психоделиков и других ?!!!!! НИЧЕМ!!!! Просто разный механизм наркотического действия а результат один!!! Наркотическое опьянение. и наркозависимость физиологическая и психологическая. Я например противник любого вида наркотиков . И сторонник на языке наркоманов " бычьего кайфа" те алкоголя в небольших не опасных для здоровья количествах.
показать весь комментарий
01.11.2020 16:06 Ответить
висновок: попередній висновок не повний, оскільки, висловлено не до кінця. Безоцінні тези, с нейрофизиологической точки зрения: (И вообще в Карпатах нереально заблудиться ! Везде села дома дороги и лесники) (" бычий кайф" -небольшие не опасные для здоровья количества... Просто разный механизм..., а результат один!! )
показать весь комментарий
02.11.2020 02:10 Ответить
В Карпатах заблукати - як два пальця об асфальт... Пройдись, наприклад, по Горганах і переконаєшся сам.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:33 Ответить
Карпаты густонасёленный район , Тем более сейчас есть смартфоны с навигаторами. Те заблудиться а тем более компании нереально априори. А сейчас просто нет места где не встретишь грибников и лесников . Везде грибы скашиваться каждый день . Чтобы заблудиться надо быть в либо под наркотиками либо иметь умственные проблемы. С гражданами которые страдают умстенными проблемами должны быть их опекуны.
показать весь комментарий
01.11.2020 16:11 Ответить
Поспішили. Потрібно було днів 4 дати їм, щоб порозумнішали.
показать весь комментарий
01.11.2020 10:19 Ответить
А Якого милого в таку погоду пертися в гори? М"яко кажучи, не розумні люди.
показать весь комментарий
01.11.2020 10:39 Ответить
А что они искали в горах,зачем туда перется?
показать весь комментарий
01.11.2020 11:46 Ответить
Зібралося тут якесь стадо недоумків коментувати те, чим самі ніколи не займалися і де ніколи не були. А може від заздрощів за те, на що самі не здатні морально чи фізично. У мене особисто, крім презирства, ви, диванні мандрівники і філософи, ніяких почуттів не викликаєте.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:40 Ответить
 
 