Заблудившихся в горах туристов спасли в Ивано-Франковской области. ФОТО

Девушка и парень из Львова попали под снег и в туман, выбились из сил, потеряли ориентиры и не могли идти дальше по маршруту.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"Туристы 1999 г.р. и 1997 г.р., жители города Львова, двигаясь по горному туристскому маршруту в районе озера Несамовите Яремчанского городского совета, в связи с осложненными погодными условиями (выпадение мокрого снега, туман), значительно обессилев, потеряли ориентировку и не могут самостоятельно продолжать движение. Телефонная связь с лицами периодически поддерживался", - сказано в сообщении.

На поиски туристов отправились четверо спасателей.

Через полтора они нашли львовян в горах, напоили их горячим чаем и провели на турбазу. Там туристы остались на ночь.

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