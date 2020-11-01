Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники. ФОТОрепортаж

Гуманитарный груз из Германии пересекал границу Словакии и Украины через таможенный пост "Ужгород". Среди мебели, матрасов и памперсов лабрадор почуял коробки с психотропными веществами.

Об этом сообщает Закарпатская таможня Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.

Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.

"Среди мебели, матрасов, памперсов и других бывших в употреблении вещей лабрадор ретривер Бадди молниеносно вынюхал в картонных коробках большую партию медпрепаратов, ограниченных к ввозу на территорию Украины", - сказано в сообщении пограничников.

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Пакет документов для гуманитарного груза готовило должностное лицо немецкой компании - отправителя груза. На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил.

Психотропные препараты, для ввоза которых нужны разрешительные документы, изъяли.

Дело направят в суд.















