Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Гуманитарный груз из Германии пересекал границу Словакии и Украины через таможенный пост "Ужгород". Среди мебели, матрасов и памперсов лабрадор почуял коробки с психотропными веществами.
Об этом сообщает Закарпатская таможня Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.
Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.
"Среди мебели, матрасов, памперсов и других бывших в употреблении вещей лабрадор ретривер Бадди молниеносно вынюхал в картонных коробках большую партию медпрепаратов, ограниченных к ввозу на территорию Украины", - сказано в сообщении пограничников.
Также на Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба. ФОТО
Пакет документов для гуманитарного груза готовило должностное лицо немецкой компании - отправителя груза. На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил.
Психотропные препараты, для ввоза которых нужны разрешительные документы, изъяли.
Дело направят в суд.
Пожалуйста, подождите...
(Між іншим, молоді гнойовики білі - дуже смачні гриби... Але не в суміші з алкоголем... Навіть на пиво дають реакцію...).
Ще згадується відома легенда з міського фольклору, як дівчуля відучила батька пиячити - купила (в іншому варіанті - принесла з біологічного факультету, на якому навчалася) лабораторних мишей і пофарбувала в різні кольори... і випустила в квартирі... після чого на батькові істеричні питання "доця, ти їх що, не бачиш?!" твердо відповідала "іди спати - допився, блін". Допомогло - батя вирішив, що це вже вивірка наближається...
Наче легенда на основі реальних подій.
Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.
...
Це все, що треба знати про подібні общини. Тепер було б непогано поцікавитися, скільки воцерковлених переписали на общину свою нерухомість...
Ну, ну трамадол - да.Весьма спецефично
А вот диазепам - хрен его знает,что там психотропного. Мне после инфаркта его кололи Что-то нифига не почуствовал
Моєму батькові для полегшення кашлю виписували Кодтерпін (на основі кодеїну), потім він зник з аптек і батько попросив в інтернеті глянути, чим можна замінити, так тоді перші 5 сайтів про цей препарат були наркоманськими. Вони там обговорювали, скільки краще ковтнути таблеток - 5 чи 7 блістерів, щоб краще "прихід" був.
"Хворі наркоманією часто застосовують діазепам для підвищення ефекту від основного наркотику або замість наркотику при його відсутності. " -https://uk.wikipedia.org/wiki/Діазепам
"С другой стороны, это лекарство вызывает привыкание и зависимость, а также часто используется наркоманами." - https://czm.kiev.ua/diazepam/
Реальний випадок: Коли, після Першої світової Ельзас і Лотарінгія повернулися у склад Франції, через німецько-французьський кордон часто їздили, туди-сюди, місцеві жителі... Хто до родичів, хто - на роботу... І от один митник помітив, що кожен вечір через його пост, на велосипеді, проїжджає чоловік. На багажнику велосипеда прив"язаний мішок з піском. Митник, знаючи, що пісок - будівельний матеріал, тобто, "місцева корисна копалина", змушував чоловіка висипать цей пісок на своїй території... Пройшли роки... Митник вийшов на пенсію... І зустрілися якось вони за кухлем пива... Митник і каже:
- От мені спокою думка не дає: ти мене весь час в чомусь навкруг пальця обводив... От навіщо тобі той пісок був потрібен? В чому твій гешефт?
- Як це, В ЧОМУ? У велосипедах... Я велосипеди провозив...
Точно наркотам везли.
А щодо мухоморів - набери в гуглі "берсерк", і прочитай... Я, на відміну від тебе, трохи в цьому розбираюся... Прабабка і бабка були знахарками, і мене дечому навчили... Я можу людину убить грибами, травами, отруїть (або вилікувать тим самим, тільки застосованим по-іншому), побавить розуму... Тільки не хочу...
1. О́лаф Шётко́нунг (швед. Olof Skötkonung - 995-1022 годы, стал первым королём и свеев и гётов, объединив их под своей властью. Начал чеканить собственную монету в городе Сигтуна (основан его отцом). Был крещён в 1008 году в Husaby, то ли англо-саксонскими, то ли германскими миссионерами. Также основал в районе 1014 года на землях гётов в Скаре первое в истории Швеции епископство илидиоцез (церковно-административная единица) (швед. Skara stift) во главе с первым епископом по имени Thurgot. Не смог ничего поделать с язычеством свеев и был в конце правления выгнан ими в Гёталанд.
2. Его сын Анунд Якоб (Anund Jacob) - 1022-1050 годы,
затем после прерывания этой династии и смуты:
3. Король Стенкиль (швед. Stenkil) из западного Гёталанда - 1060-1066 годы. Именно он приложил руку к созданию нового епископата в СигтунеДодам - до 19 століття Фінляндія входила у склад королівства Швеція...
Інквізи́ція (лат. Inquisitio, від inquiro, «розслідувати, розшукувати») - у християнстві особливий церковнийінститут для боротьби з єресями[1]. Керувалася спеціальними суддями, які мали особливі судові повноваження у питаннях віри[1]. Стояла на захисті правильності церковного вчення. Виходила з примату віри як об'єктивної даності, дарованої самим Богом, та переконання про ідеальну Церкву, керовану божественним Одкровенням[1]. Вперше заснована домініканцями в 1250-х роках у протистоянні з катарами. Як окрема інституція, Римська інквізиція, постала у 1542 року під час Католицької Реформації. Існували Іспанська (1478-1834) йПортугальська інквізиції (1536-1821), що виконували роль державних судово-слідчих установ. У модерну добу інквізиційні суди існували у протестантизмі й православ'ї.
Надіюсь, з датами розібраться зможеш?
А щодо того, що ти "любиш" чи "не любиш" - то твоя власна справа... Карели і фінни варять юшку з грибами і рибою так само, як і наші житомиряни... Тільки вони, часом, використовують морську воду. Я варю її з білими грибами, судаком, щучими головами або з окунями чи носарями, на дніпровській воді...
Я не писав саме про "масові" спалювання людей на вогнищах у скандінавських країнах, як про масове явище, а згадав це лише як приклад переслідувань язичницьких культів і всього, що було з цим зв"язане...
Що таке "берсерки", у тебе теж на рівні "одна бабка сказала"... Який правитель буде тримать при собі "вічно п"яного" чи "обкуреного" охоронця?
ТИ, спочатку, почитай побільше літератури, вивчи, детально, історію Скандінавії, довідайся, наприклад, чому у фінській мові Швеція іменується "Руотсі", у значенні "Країна розбійників", і звідки взялося це слово у фінській мові, а потім пробуй сперечаться... Мене на сміх прориває, від таких "новоявлених патріотів" - ви думаєте, що раз ви там живете, то ви про свою "Нову Батьківщину" знаєте більше ніж ті, що живуть далеко, наприклад, від "Суомі"?...
Ты, что-то вякал про значение слова Ruotsi, каких-то разбойников приплел. Дегенерат, ты в каких книжках это прочитал? Вот, специально для тебя ссылка на этимологию значения этого слова, прочитай может поумнеешь. Все исследования проведены в стране происхождения, а не хрен знает где. Если мало, то могу еще накидать. И естественно, все на языке оригинала, если не понимаешь, то переведи через гугл на английский, он меньше корежит, хотя тоже ляпов много, но общий смысл поймешь, если не совсем дебил. Если хочешь, я могу и по другим тезисам пройтись и не раз еще ткнуть тебя мордой в говно. Пиши еще, а я всегда отвечу!
https://www.kielikello.fi/-/suomi-ruotsi-ja-venaja-oma-ja-naapurin-nimi
Так що твій "висер" полетів у пустоту...
А от саме саме шведи і норвежці - "корінні народи Скандінавського півострова... Непогано... От тільки є "неув"язочки"... "Германська група" до "Великого переселення народів" жила на Північному Кавказі... У твоїх "справжніх скандінавів" не тільки вірування релігійні співпадають з язичницькими віруваннями народів Північного Кавказу (поклоніння "Світовому дереву", "асам", боготворіння "героїв", а й мова - академік Міллер, мандруючи в тих місцях, виявив село, в якому люди говорили на діалекті, що був споріднений з старогерманською мовою... Ти хоч розберися, спочатку, а потім "ліпи горбатого"...
https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
Бадди, наверное, единственный честный 'таможенник' в Украине
Может трамадол запрещённый ?, так как это опиумный анальгетик , но даже в Испании он продаётся в любой аптеки без рецепта , но только в составе с другим препаратом как обезболивающее .
Здесь на фото он чистый , может из-за него такой кипишь ?...
2 Там не было наркотиков. Среди огромной массы лекарств было некоторое количество содержащих психотропы.
Учитывая, что это разовая поставка, делать из этого сенсацию?