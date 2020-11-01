РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14214 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия
15 390 77
контрабанда (2379) собаки (193) таможня (1917) Государственная таможенная служба (143)

Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Гуманитарный груз из Германии пересекал границу Словакии и Украины через таможенный пост "Ужгород". Среди мебели, матрасов и памперсов лабрадор почуял коробки с психотропными веществами.

Об этом сообщает Закарпатская таможня Государственной таможенной службы, информирует Цензор.НЕТ.

Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.

"Среди мебели, матрасов, памперсов и других бывших в употреблении вещей лабрадор ретривер Бадди молниеносно вынюхал в картонных коробках большую партию медпрепаратов, ограниченных к ввозу на территорию Украины", - сказано в сообщении пограничников.

Также на Цензор.НЕТ: В аэропорту "Борисполь" задержали женщину, которая пыталась провезти 70 тыс. таблеток наркотического действия, - Госпогранслужба. ФОТО

Пакет документов для гуманитарного груза готовило должностное лицо немецкой компании - отправителя груза. На иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил.

Психотропные препараты, для ввоза которых нужны разрешительные документы, изъяли.

Дело направят в суд.

Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 01

Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 02
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 03Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 04
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 05
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 06
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 07
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники 08

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Назначить Бадди главной украинской таможни.
показать весь комментарий
01.11.2020 07:04
+14
"Если бога нет, почему после этих таблеток я с ним разговариваю?" (с)
показать весь комментарий
01.11.2020 03:35
+13
Среди мебели, матрасов и памперсов лабрадор почуял коробки с психотропными веществами.
Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.
...
Це все, що треба знати про подібні общини. Тепер було б непогано поцікавитися, скільки воцерковлених переписали на общину свою нерухомість...
показать весь комментарий
01.11.2020 03:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну а шо, ковтнул упаковочку и молится уже веселее.
показать весь комментарий
01.11.2020 02:14 Ответить
"Если бога нет, почему после этих таблеток я с ним разговариваю?" (с)
показать весь комментарий
01.11.2020 03:35 Ответить
Скажіть, будь ласка, чи можна їсти другу порцію грибів, якщо вони просять їх не їсти?...
показать весь комментарий
01.11.2020 07:42 Ответить
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники - Цензор.НЕТ 4129
показать весь комментарий
01.11.2020 16:25 Ответить
Ти смієшся, а батька мого товариша жінка, таким чином, пиячить відучила... У нього тричі на день борщ на столі буть повинен був, обов"язково... От як тільки він додому приходив напідпитку, і сідав за стіл, то вона йому у полумисок або лікоподію з плауна-баранця, або порошку х гнойовика білого, на кінчику ножа, сипала... В борщі не видно, смаку і кольору не міняє... Діти, жінка їдять борщ, і все в порядку, а батька "ковбасить" - блювота, діарея, головний біль, тахікардія... От так і відучила...
(Між іншим, молоді гнойовики білі - дуже смачні гриби... Але не в суміші з алкоголем... Навіть на пиво дають реакцію...).
показать весь комментарий
01.11.2020 17:53 Ответить
Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники - Цензор.НЕТ 8034 Креативно та зі знанням справи.

Ще згадується відома легенда з міського фольклору, як дівчуля відучила батька пиячити - купила (в іншому варіанті - принесла з біологічного факультету, на якому навчалася) лабораторних мишей і пофарбувала в різні кольори... і випустила в квартирі... після чого на батькові істеричні питання "доця, ти їх що, не бачиш?!" твердо відповідала "іди спати - допився, блін". Допомогло - батя вирішив, що це вже вивірка наближається...
Наче легенда на основі реальних подій.
показать весь комментарий
01.11.2020 19:55 Ответить
Ну, щодо мишей - схоже на "фантазію", але витяжка з гнойовика - реальна штука... На початку ХХ століття молоді голландські фармацевти розробили протигельмінтний препарат на основі витяжки з гнойовика. Останнім доказом вони зробили особисте вживання препарату. Отримали відповідний патент, і вирішили відсвяткувать успіх з пивом у барі... Тут препарат себе і "розкрив". У всьому світі до кінця 50-х, а в СРСР - ло кінця 60-х, цією витяжкою викликали у алкоголіків, що в ЛТП лікувалися, відразу до алкоголю... Давали випить горілки, у яку додавали препарат... Ну, а знахарі Житомирщини, з цією метою, використовували також спори плауна "баранця"... Книгу "Лікарські рослини в Народній медицині", Носаля, зустрічав? Це теж житомирські знахарі були, батько і син...
показать весь комментарий
01.11.2020 20:11 Ответить
Опа, к нам везут памперсы бывшие в употреблении. Капец.
показать весь комментарий
01.11.2020 14:31 Ответить
рядовий випадок
показать весь комментарий
01.11.2020 03:11 Ответить
нехай перерахують усіх службових псів поїменно...це ж не таємниця якась
показать весь комментарий
01.11.2020 16:59 Ответить
Как это: памперсы, бывшие в употреблении?
показать весь комментарий
01.11.2020 03:24 Ответить
Мабуть, спеціально з духмяним гімном, щоб собацюра аж заколдобилася від такого амбре і не унюхала "духовні еліксири".
показать весь комментарий
01.11.2020 03:40 Ответить
Так же как и использованные гандоны только вместо говна и мочи сперма тухлая
показать весь комментарий
01.11.2020 07:05 Ответить
Среди мебели, матрасов и памперсов лабрадор почуял коробки с психотропными веществами.
Гуманитарную помощь из Германии везли в Ивано-Франковск для одной из религиозных общин.
...
Це все, що треба знати про подібні общини. Тепер було б непогано поцікавитися, скільки воцерковлених переписали на общину свою нерухомість...
показать весь комментарий
01.11.2020 03:34 Ответить
Ну, положа руку на сердце, там с теми лекарствами все не так страшно
Ну, ну трамадол - да.Весьма спецефично
А вот диазепам - хрен его знает,что там психотропного. Мне после инфаркта его кололи Что-то нифига не почуствовал
показать весь комментарий
01.11.2020 04:02 Ответить
Все залежить від дози і засобу застосування. Той же морфій як знеболювальне колють внутрішньом'язово. Але внутрішньовенно вже буде "прихід".
Моєму батькові для полегшення кашлю виписували Кодтерпін (на основі кодеїну), потім він зник з аптек і батько попросив в інтернеті глянути, чим можна замінити, так тоді перші 5 сайтів про цей препарат були наркоманськими. Вони там обговорювали, скільки краще ковтнути таблеток - 5 чи 7 блістерів, щоб краще "прихід" був.
показать весь комментарий
01.11.2020 06:24 Ответить
я мав на увазі, що серед торчків діазепам не користується попитом
показать весь комментарий
01.11.2020 06:53 Ответить
Сам по собі може і ні, але ось -
"Хворі наркоманією часто застосовують діазепам для підвищення ефекту від основного наркотику або замість наркотику при його відсутності. " -https://uk.wikipedia.org/wiki/Діазепам
"С другой стороны, это лекарство вызывает привыкание и зависимость, а также часто используется наркоманами." - https://czm.kiev.ua/diazepam/
показать весь комментарий
01.11.2020 07:04 Ответить
Все залежить від дози. Парацетамолом, взагалі, труїти можна
показать весь комментарий
01.11.2020 07:42 Ответить
Провірте по лурку. Препарат (диазепам, сибазон) лурк (луркморе)=енциклопедія(!)
показать весь комментарий
01.11.2020 07:43 Ответить
Стаття про транквілізатори на лурці, так. Ними теж можна ЗБСЬ ВПРТСЬ.
показать весь комментарий
01.11.2020 18:26 Ответить
А може дозу слабу кололи і прихода не було? Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники - Цензор.НЕТ 5592
показать весь комментарий
01.11.2020 08:58 Ответить
Диазепам - транквилизатор. Нам инструктор по вождению советовал принять полтаблеточки, чтобы не волноваться на экзамене. Само собой, что этого делать не стоит. К наркоте его, конечно же, причислять нельзя, но на мозги он влияет сильно.
показать весь комментарий
01.11.2020 14:28 Ответить
Якраз для того, щоб поцієнт не сумнівався у словах пастора, що "треба віддати своє майно церкві, а вона вже передасть богу"...
показать весь комментарий
01.11.2020 16:22 Ответить
Я дивлюся на фото "трішки з іншого боку" - здається, оті меблі з матрасами, лише "декорація"... Понабирали на звалищі, чи зібрали у людей те, що вони викинуть збиралися, навалили, як попало, щоб був більший об"єм, у якому легше замаскувать коробки з "колесами"...
Реальний випадок: Коли, після Першої світової Ельзас і Лотарінгія повернулися у склад Франції, через німецько-французьський кордон часто їздили, туди-сюди, місцеві жителі... Хто до родичів, хто - на роботу... І от один митник помітив, що кожен вечір через його пост, на велосипеді, проїжджає чоловік. На багажнику велосипеда прив"язаний мішок з піском. Митник, знаючи, що пісок - будівельний матеріал, тобто, "місцева корисна копалина", змушував чоловіка висипать цей пісок на своїй території... Пройшли роки... Митник вийшов на пенсію... І зустрілися якось вони за кухлем пива... Митник і каже:
- От мені спокою думка не дає: ти мене весь час в чомусь навкруг пальця обводив... От навіщо тобі той пісок був потрібен? В чому твій гешефт?
- Як це, В ЧОМУ? У велосипедах... Я велосипеди провозив...
показать весь комментарий
01.11.2020 08:36 Ответить
Навіть не сумнівайтеся: меблі - то декорація. Психотропи з майже простроченим або повністю простроченим терміном використанні зібрали у Німеччині і відправили до нас як гуманітарку, щоб самим не платити за їх утилізацію. А у нас за них наркомани заплатили би баригам чи десь хворим бабусям у будинку пристарілих лікарі дали б замість свіжих ліків, придбаних за державні кошти. Це далеко не вперше відбувається.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:04 Ответить
Ну, я, просто, висловив найбільш реальну версію, глянувши на фото з точки зору криміналіста. Крім того, кілька разів за життя, переїжджав по Союзу, з місця на місце, вантажачи своє майно і у автомобілі, і залізничні контейнери... Так що знаю, як це робиться... А на фото - "безформена "барикада", що направлена не на збереження завантаженого майна, а на створення додаткової перешкоди для огляду і "відбиття бажання" у прикордонників та митників оглядать вантаж...
показать весь комментарий
01.11.2020 13:10 Ответить
Служебный пёс Бадди в двацать раз лучше и порядочнее служебного пупса пудрика,недавно воровавшего на посту главы Одесской таможни.
показать весь комментарий
01.11.2020 04:18 Ответить
Назначить Бадди главной украинской таможни.
показать весь комментарий
01.11.2020 07:04 Ответить
Складно з'єднати ці препарати у якусь схему лікування.
Точно наркотам везли.
показать весь комментарий
01.11.2020 07:20 Ответить
Ксенія, основна маса древніх релігійних культів базується на вживанні, під час обрядів, речовин, що змінюють свідомість... У народів Скандінавії і Сибіру - полярні мухомори (про берсерків вікінгів чули, мабуть?), у індусів - гашиш і опійний мак, у індіанців - лофофора і кукурудзяна "головня" (ЛСД). Чим ******* сектанти відрізняються від дикунів? Хіба що, обсягом знань...
показать весь комментарий
01.11.2020 07:51 Ответить
На самом деле, у народов скандинавии вообще нет привычки есть грибы, не то что мухоморы. А под грибами здесь понимают сранные французкие шампиньоны из банки - безвкусные и противные. Даже жители сельской местности не собирают грибы, а скорее ягоды и то, мало.
показать весь комментарий
01.11.2020 08:21 Ответить
А ти не забувся, що скандінави тисячу років тому релігію змінили? І що до 17-го століття за "відьмовство"(а до нього відносили і старі язичницькі культи) людей на вогнищах спалювали? Сім століть кривавих переслідувань далися людям взнаки... От і забули... Те, що скандінави (зокрема, шведи), збирають мало "дикоросів" (ягід, грибів), я знаю... У мене клієнтка була. Громадянка Швеції. Уродженка Чернігівщини... Так розповідала, що коли назбирала у лісі, коло свого заміського будинку, чорниці і лохини, і наварила варення, то її свекруха була шокована... (Хоча таке саме варення продається в їх магазинах... Тільки фабричного виготовлення). А у мене на полицях різноманітних грибів та інших консервацій, з їх додаванням - купа... Це іменується "особливості кухонної культури народів"... (Між іншим, хочеш, я тобі скину кілька рецептів вашої, фінської кухні, з грибів?Юшка з підберезовиків, з ячною крупою... Норвезької? Суп-пюре з кольрабі і білих грибів... Решту Європи, Африку, Австралфю, азію, чіпать не буду - там скандінавів мало живе...).
А щодо мухоморів - набери в гуглі "берсерк", і прочитай... Я, на відміну від тебе, трохи в цьому розбираюся... Прабабка і бабка були знахарками, і мене дечому навчили... Я можу людину убить грибами, травами, отруїть (або вилікувать тим самим, тільки застосованим по-іншому), побавить розуму... Тільки не хочу...
показать весь комментарий
01.11.2020 09:38 Ответить
Вообще-то, я тебе не тыкал - но, теперь буду. Это ты забываешь или просто не знаешь, что в Скандинавии "европейской" инквизиции практически не было, были только отдельные эксцессы. В те годы, общественные процессы распространялись очень медленно и крещение произошло сравнительно поздно. Соответственно, у религии не было той мощи, которая была в центральной европе. Там крещение произошло гораздо раньше, а к средним векам и реформация подоспела. Но, когда в скандинавских странах крестились, то к этому времени мода на инквизицию уже прошла. Да и до этого, еще при язычных культах никаких массовых сжиганий на кострах не было. Это уже проявления современной культуры, теперь писатели и режиссеры любят такую клюкву - типа, мы такие-же и у нас одно "культурное пространство" и делают такую лапшу из древних саг. Я сам грибками не балуюсь - я больше на острые перцы чили налегаю, ну и конечно лечо уважаю.
показать весь комментарий
01.11.2020 11:02 Ответить
Первыми шведскими христианскими королями были:
1. О́лаф Шётко́нунг (швед. Olof Skötkonung - 995-1022 годы, стал первым королём и свеев и гётов, объединив их под своей властью. Начал чеканить собственную монету в городе Сигтуна (основан его отцом). Был крещён в 1008 году в Husaby, то ли англо-саксонскими, то ли германскими миссионерами. Также основал в районе 1014 года на землях гётов в Скаре первое в истории Швеции епископство илидиоцез (церковно-административная единица) (швед. Skara stift) во главе с первым епископом по имени Thurgot. Не смог ничего поделать с язычеством свеев и был в конце правления выгнан ими в Гёталанд.
2. Его сын Анунд Якоб (Anund Jacob) - 1022-1050 годы,
затем после прерывания этой династии и смуты:
3. Король Стенкиль (швед. Stenkil) из западного Гёталанда - 1060-1066 годы. Именно он приложил руку к созданию нового епископата в СигтунеДодам - до 19 століття Фінляндія входила у склад королівства Швеція...

Інквізи́ція (лат. Inquisitio, від inquiro, «розслідувати, розшукувати») - у християнстві особливий церковнийінститут для боротьби з єресями[1]. Керувалася спеціальними суддями, які мали особливі судові повноваження у питаннях віри[1]. Стояла на захисті правильності церковного вчення. Виходила з примату віри як об'єктивної даності, дарованої самим Богом, та переконання про ідеальну Церкву, керовану божественним Одкровенням[1]. Вперше заснована домініканцями в 1250-х роках у протистоянні з катарами. Як окрема інституція, Римська інквізиція, постала у 1542 року під час Католицької Реформації. Існували Іспанська (1478-1834) йПортугальська інквізиції (1536-1821), що виконували роль державних судово-слідчих установ. У модерну добу інквізиційні суди існували у протестантизмі й православ'ї.

Надіюсь, з датами розібраться зможеш?
А щодо того, що ти "любиш" чи "не любиш" - то твоя власна справа... Карели і фінни варять юшку з грибами і рибою так само, як і наші житомиряни... Тільки вони, часом, використовують морську воду. Я варю її з білими грибами, судаком, щучими головами або з окунями чи носарями, на дніпровській воді...
показать весь комментарий
01.11.2020 11:41 Ответить
Я по-моему, ясно написал, что никаких сжиганий и кровавых преследований в скандинавии не было, ни до, ни после принятия христианства. Все это характерные особенности инквизиции в западной и центральной европе, но не в северных странах. А про "Бярсярк" могу сказать, что это как правило были охранники и телохранители у тогдашней элиты, им по должности надлежало быть обкуренными и злыми, как собаки. Они ходили в медвежьих шкурах, принимали участие в кровавых разборках, поножовщине, рэкете, отъеме собственности и убийствах в свободное от работы время. То есть, почти как чоповцы, если не ошибаюсь, кажется так они называются. И что касается Финской национальной еды, так это рыба - салака, до завоза картошки, еще 200 лет тому назад, все ели только салаку, селедку и ягоды, а грибы ели очень мало.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:43 Ответить
Нічого ти "ясно" не написав... У тебе у голові "лемішка" на рівні "Одна бабка сказала..."... Відкрий дореволюційне видання Сабанєєва, "Жизнь и ловля пресноводных рыб", і почитай, яку рибу ловили і їли фінни та карели... (До твого відома - до 1917-го Фінляндія входила в склад Російської імперії...).
Я не писав саме про "масові" спалювання людей на вогнищах у скандінавських країнах, як про масове явище, а згадав це лише як приклад переслідувань язичницьких культів і всього, що було з цим зв"язане...
Що таке "берсерки", у тебе теж на рівні "одна бабка сказала"... Який правитель буде тримать при собі "вічно п"яного" чи "обкуреного" охоронця?
ТИ, спочатку, почитай побільше літератури, вивчи, детально, історію Скандінавії, довідайся, наприклад, чому у фінській мові Швеція іменується "Руотсі", у значенні "Країна розбійників", і звідки взялося це слово у фінській мові, а потім пробуй сперечаться... Мене на сміх прориває, від таких "новоявлених патріотів" - ви думаєте, що раз ви там живете, то ви про свою "Нову Батьківщину" знаєте більше ніж ті, що живуть далеко, наприклад, від "Суомі"?...
показать весь комментарий
01.11.2020 13:04 Ответить
По-моему, у тебя уже крыша едет от грибов. Какая национальная еда в Финляндии я и так знаю и мне для этого не нужно читать книжек про жизнь "пресноводных рыб". Silakka это традиционная еда и считается национальной (традиционной) едой не только в Финляндии, но и в Эстонии. Сейчас, конечно, ее употребляют меньше чем Lohi, но все равно, покупают. Так что, выкинь свои книжки. Про Бярсерков ты, похоже, тоже ничего не знаешь. Они варили пиво, но вместо хумала добавляли туда всякие травки и разную херню. Отсюда и результат был соответствующий, мало того что пьяные, так еще и обкуренные. Хотя, для определенных целей это полезно. Ruotsi не означает страна разбойников - откуда ты это взял? Опять в книжках? Это будет только, если исковеркать это слово. Вообщем, выбрось эти книжки и лучше грибы жуй, да побольше - может больше пользы будет!
показать весь комментарий
01.11.2020 14:04 Ответить
НУ, раз ти у нас такий "суперфінн", то їж "національну фінську їжу" - "лечо"... От що мені білье всього "подобається" у вас, "продвинутих", так це впертість... І чим менший у вас обсяг знань, тим більше нахабства, упертості і агресивності... Ти мені нагадуєш цим, кацапів - вони мені теж доводили, що купа страв - борщ, вареники, плов, пельмені, теж "русские национальные блюда"... До тебе ніколи не доходило, що страви в кухнях різних народів, у різний час, можуть міняться? Що, з розширенням переліку продуктів, культурним обміном між народами, смаки людей змінюються? Що борщ український, в ті часи, коли українці не знали картоплі і томатів, був на смак і вигляд трохи іншим... Характерний приклад - твій улюблений лечо...
показать весь комментарий
01.11.2020 14:49 Ответить
Будь проще - лечо вполне нормальная еда и кстати, довольно полезная. Я в первый раз попробовал этот лечо в начале 70-х и этот салат мне понравился сразу. Но, к сожалению, при совке, такие продукты из стран "сэв" не продавались постоянно, а выбрасывались 1 раз в год и их надо было ловить. А вот, про кухни разных народов мне сказать нечего, я ничего не знаю об этом и даже знать не хочу - меня это вообще не интересует. У меня этим делом занимается жена, а я человек технический и в продукты даже не лезу. Но, несмотря на это, все-же могу сказать, что хорошо, что плохо, чисто по вкусовым свойствам. Тот-же, лечо например, к сожалению, в домашних условиях его не удается изготовить правильно, я помню вкус того лечо (в банках), хотя почти 50 лет прошло. Кацапская кухня меня не интересует, от слова - вообще. Ну и наконец, наглости, упрямства и агрессивности в тебе тоже, хоть отбавляй. И не читай кацапские книжки, там такую "белиберду" пишут, что концов не найдешь.
показать весь комментарий
01.11.2020 15:36 Ответить
Ты меня своей наивностью просто бесишь... А каким я могу быть, если неуч пытается мне рассказать о об истории, (хотя у меня диплом педагогического ВУЗа именно по этой специализации), по кухне (которая есть одним из моих любимых увлечений)? Ты только жрать любишь, а у меня десятки банок не только с лечо, но и с кетчупом, лагманным полуфабрикатом, "чертополохом", чатни, стоят на полках, сваренные и в банки закатанные собственными руками... У твоей жены пара книг по кулинарии, а у меня книги по кухням народов мира, начиная с Тромсе и заканчивая Сиднеем, от Калифорнии и до Киото, на полках больше метра, занимают... У меня форумчане рецепты берут (включая и женщин), а ты мне рассказываешь об национальной кухне скандинавов... "Знаток"... Ты пишешь, что ты не знаешь ничего о кухнях народов мира... Ну так вспомни, с чем ты влез в полемику сегодня! Правильно, начал рассказывать, что народы Скандинавии не едят грибов... (а ты "в курсе", что имеется еда повседневная, еда праздничная и еда ритуальная? Так вот, я тогда, писал о ритуальной еде... У христиан она тоже есть, скорее, символическая... Это "кровь" и "тело" Христово, которые едят во время причастия... Сейчас это вино и облатка (бездрожжевая лепёшка), но, в своё время, в дохристианские(и доиудейские) времена, и то, и другое было настоящим...). Я специально и серьёзно интересовался историей развития религиозных культов, куча книг на полках, а ты мне рассказываешь "сказки"...
показать весь комментарий
01.11.2020 17:32 Ответить
Ты еще не угомонился, ну давай продолжим. Я не против, хоть каждый день. Придурок, кто тебе сказал, что я неуч? У меня техническое образование, в отличие от тебя - гуманитария, который за всю свою жизнь толком ничего не делал, палец о палец не ударил и только языком шлепал. Диплом педагогического вуза еще никому мозгов не прибавил, так что своим дипломом тут не тряси. При совке, я встречал немало "распальцованных пидагогов". Особенно, в этом плане, отличались пидагоги в школах с углубленным изучением ... и в ВУЗ-ах. Они были, как правило, с большим гонором, дискуссию вести не могли и пытались брать глоткой и любили дипломами трясти. Ты видно один из этих "гуманитариев - дармоедов". К тому-же, я не понимаю, как мужик может идти ..... в гуманитарии? Для баб, все понятно, это естественно и нормально, но если мужик "затесался" в гуманитарии - то, это полный ******, он тогда или ******* или дармоед, а чаще и то и другое. Свой диплом можешь наклеить в сортире, возле унитаза, чтобы все знали - что тут срет великий "гуманитарий современности" и по совместительству - "******* по жизни". Туда-же, можешь и книжки свои сложить, чтоб можно было использовать их по прямому назначению. Да что-там, туда и банки отнеси - будешь, тут-же жрать и сразу срать, не отходя от кассы. Нашел чем хвалится, дармоед. Кто ты такой, чтоб на меня рот раскрывать?

Ты, что-то вякал про значение слова Ruotsi, каких-то разбойников приплел. Дегенерат, ты в каких книжках это прочитал? Вот, специально для тебя ссылка на этимологию значения этого слова, прочитай может поумнеешь. Все исследования проведены в стране происхождения, а не хрен знает где. Если мало, то могу еще накидать. И естественно, все на языке оригинала, если не понимаешь, то переведи через гугл на английский, он меньше корежит, хотя тоже ляпов много, но общий смысл поймешь, если не совсем дебил. Если хочешь, я могу и по другим тезисам пройтись и не раз еще ткнуть тебя мордой в говно. Пиши еще, а я всегда отвечу!

https://www.kielikello.fi/-/suomi-ruotsi-ja-venaja-oma-ja-naapurin-nimi
показать весь комментарий
02.11.2020 09:02 Ответить
Понос виключи... Диплом педагогічний у мене - паралельний... Основна спеціальність - військова юриспруденція... А "зачепив" я, бачу, тебе, "не па-децки"... А хто я такий? Патріот батьківщини своєї, з якою "і в радості, і в горі...", а не так як ти - чкурнув світ за очі, де "тепле місце" і "товстий шмат хліба з маслом", і повчаєш нас, як нам жить... Я думав, ти розумніший...
показать весь комментарий
02.11.2020 09:50 Ответить
Де ти писав воював?
показать весь комментарий
02.11.2020 10:09 Ответить
Що, "мериканець внутріМКАДівський", вирішив мене "куснуть"? Я ніде не писав, де я воював... І писать не буду... "Де я був, там мене вже нема...". Тай тема суперечки між мною та цим "суперфінном" не стосується моєї участі в бойових діях, а лише релігійних та харчових уподобань жителів північного заходу Європи... А тебе вона не стосується взагалі...
Так що твій "висер" полетів у пустоту...
показать весь комментарий
02.11.2020 11:00 Ответить
Это еще не зацепил, я просто знаю как вести себя с "пидагогами" и имею большой опыт общения, на этот счет. Поэтому, меня на кривой козе не объедешь. Как ты можешь догадаться, попыток было много, но все неудачные - потому, что я всегда даю сдачу, всегда. То, что ты патриот - это хорошо, но то что обкуренный - это плохо, это только вредит общему делу. А вот у меня с патриотизмом сложнее - мать имела Финские корни, а отец Украинские. Поэтому, я считаю, у меня две родины и не от одной из них я отказываться не собираюсь. Несмотря на то, что я никогда не жил в Украине и только 3 раза приезжал туда к дальним родственникам, в 70-е годы и пару раз в 80-е.
показать весь комментарий
02.11.2020 10:43 Ответить
Останніми роками в Україні я помітив тенденцію - ми самі розумні, всі самі круті, всі погані а я аншгел небесний, всі все знають, нічого їм приїжджати - - і нічого вчити, вали на.... в сваю амереку, всі винуваті (каци, хачи, евреї, американці) але не я, нічого змінювати в собі не буду, і дайте грошей...
показать весь комментарий
02.11.2020 15:31 Ответить
Додам - ти мене "роздражнив"... Я, якраз, думав, чим мені поснідать... І згадав, що у мене у морозилці холодильника лежить пакет з пельменями, з начинкою з риби, грибів і цибулі... Карельська кухня. Карелів, надіюсь, ти не викреслив з переліку "скандінавських народів"? Відварив... Стоїть миска коло мене, парує... А запах!!!...
показать весь комментарий
01.11.2020 10:08 Ответить
Карелы и финны - это угро-финны. А шведы и норвежцы относятся к германской группе и, собственно, являются скандинавами.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:03 Ответить
"Та и шо?!!!" Значить, по-твоєму, саами, фінни і карели - не корінні жителі Скандінавського півострова... Північні олені живуть по всій Норвегії і Північній Швеції, але культура оленеводства, чомусь, у шведів і норвежців не розвинута, а у саамів, карелів вона тотожна з жителями російського узбережжя Північного льдовитого океану...
А от саме саме шведи і норвежці - "корінні народи Скандінавського півострова... Непогано... От тільки є "неув"язочки"... "Германська група" до "Великого переселення народів" жила на Північному Кавказі... У твоїх "справжніх скандінавів" не тільки вірування релігійні співпадають з язичницькими віруваннями народів Північного Кавказу (поклоніння "Світовому дереву", "асам", боготворіння "героїв", а й мова - академік Міллер, мандруючи в тих місцях, виявив село, в якому люди говорили на діалекті, що був споріднений з старогерманською мовою... Ти хоч розберися, спочатку, а потім "ліпи горбатого"...
показать весь комментарий
01.11.2020 12:46 Ответить
Ааа, ну тогда ясно, почему шведы и норвеги так похожи на гарячих северокавказских горцев Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники - Цензор.НЕТ 534
показать весь комментарий
01.11.2020 13:28 Ответить
І мені "ясно" Ти "ляпнув штаньми об асфальт...", а тепер, коли аргументів нема, "дурника зображаєш...". Наступного разу думай, перед тим, як свій розум показувать... Французи і жителі Північної Італії(потомки лангобардів) - теж "германці", як і норвежці з данцями і шведами...
показать весь комментарий
01.11.2020 13:35 Ответить
Здесь, есть два понятия. Это верно, территориально Финляндия не является скандинавией. И Шведский и Норвежский языки абсолютно не похожи на Финский. Но, это одно-единное культурное пространство и этнически все три народа очень похожи, со стороны не отличить. К тому-же, в северной части Швеции и Норвегии живут Саамы. Они говорят почти по Фински, отличия конечно есть, но не кардинальные.
показать весь комментарий
01.11.2020 13:06 Ответить
Скандинавский полуостров - крупнейший полуостров Европы, расположенный в её северо-западной части. Длина полуострова около 1900 км, ширина - до 800 км, площадь - около 800 тыс. км². На полуострове расположены вся материковая частьШвеции, почти вся материковая часть Норвегии, северо-западная Финляндия, а также большая частьСкандинавии.[1]
показать весь комментарий
01.11.2020 13:27 Ответить
Почитай, лучше это - больше пользы будет.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
показать весь комментарий
01.11.2020 14:10 Ответить
Можливо, хоча не факт. Таку хрень бува гуманітарять.
показать весь комментарий
01.11.2020 08:00 Ответить
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки.
Бадди, наверное, единственный честный 'таможенник' в Украине
показать весь комментарий
01.11.2020 07:23 Ответить
Та не, у него же еще есть хвостатые коллеги Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники - Цензор.НЕТ 1481
показать весь комментарий
01.11.2020 12:05 Ответить
Німота надіслала зеленим памперси. Мабуть щось знають. Служебный пес Бадди унюхал в грузе гуманитарки ящики с запрещенными препаратами, - таможенники - Цензор.НЕТ 1141
показать весь комментарий
01.11.2020 07:51 Ответить
Какие то медикаменты которые не пригодились. На упаковках фломастером написано номера. Немцы тупо нашим передали в помочь. Водила не знал, что могут быть психотропные. Новый начальники таможни, хайпуют. Типа посмотрите как мы работаем
показать весь комментарий
01.11.2020 08:07 Ответить
Что значит не пригодились? Все эти лекарства (если, конечно они подлинные) продаются в ЕС только по рецептам, без рецепта вы нигде их не купите вообще. За один раз, в аптеке можно купить только ограниченное количество лекарств, чтобы хватило на 2 месяца лечения. Да и врачи выписывают их крайне неохотно, только минимальную дозу и только на ограниченное время лечения. Поэтому, единственное место где их теоретически можно утащить, списать или подменить - это клиники, больницы и дома престарелых. Там этих лекарств много и естественно, этим занимается врачебный персонал, который там работает. Они прут не только лекарства, но и продукты питания - это строго запрещено в теории, но на практике это происходит повсеместно. На работе можешь есть, но домой нельзя брать даже баночку с йогуртом. Но, как вы понимаете, все-равно лишних банок не остается.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:05 Ответить
Не пригодились в германии, пригодятся в Украине. Никакого криминала тут нет. И мебель пару лет прослужила ее должны выбросить. Такие правила. С ковидом может и чаще. Нам бы такого перевозчика. Рассказать какие кровати в отделениях? Умерли люди скорее всего, а лекарства остались.
показать весь комментарий
01.11.2020 09:23 Ответить
Какие кровати в Украинских больницах я не знаю. Но, зато могу рассказать про больницы в Финляндии, а в остальных странах ЕС похожая ситуация. Могу, также рассказать про лекарства, аптекарский бизнес и законы. Если кратко, то по закону, все неиспользованные лекарства описываются и возвращаются в аптеки или больницы для уничтожения. Все просроченные лекарства подлежат обязательной утилизации, передача неиспользованных лекарств другим пользователям или пациентам категорически запрещена - это уголовное преступление, за это срок.
показать весь комментарий
01.11.2020 10:00 Ответить
У немцев тоже все утилизируют, поэтому поляки, болгары, наши на технических муморках всегда ковыряются.
показать весь комментарий
01.11.2020 20:27 Ответить
На технических это понятно, там ковыряются все, даже местные и каждый себе тащит для собственного использования. Но, вот лекарства на мусорку никогда не выкидывают и я-бы не тащил с мусорок возле больниц ничего, даже мебель. Потому как, неизвестно, что притащишь. Но, тут есть другое дело, два года тому назад в ЕС вступили новые правила кодификации и учета лекарственных средств. Все лекарства имеют порядковые номера и коды, которые пробиваются по базам данных производителя и распространителей лекарств, в каждой отдельной стране ЕС. Лекарственный рынок ЕС страшно зарегулирован. Поэтому, все поддельные лекарства (а они были) ищут другие места для реализации. Не исключено, что эти лекарства могут оказаться поддельными. То есть, с лекарствами нужно быть очень осторожным.
показать весь комментарий
02.11.2020 07:24 Ответить
Я тебя прошу, ты очень далек от украинских реалий. То что на фотке это оригинал. То что в украинских аптеках 50 на 50. Фуфломицин или лекарство. У нас нет столько жизней, чтобы принимать украинское. Сравни продолжительность жизни, а сейчас это в раз 100 актуальнее
показать весь комментарий
02.11.2020 14:26 Ответить
Проверяйте категорию и не более 5 упаковок одного наименования до 500 евро. Психотропные лекарственные препараты https://m.apteka911.com.ua/drugs/psihotropnyie
показать весь комментарий
01.11.2020 08:17 Ответить
Стандартные транквилизаторы которые продаются только по рецепту врача - но это не запрещённые препараты в Украине .
Может трамадол запрещённый ?, так как это опиумный анальгетик , но даже в Испании он продаётся в любой аптеки без рецепта , но только в составе с другим препаратом как обезболивающее .
Здесь на фото он чистый , может из-за него такой кипишь ?...
показать весь комментарий
01.11.2020 09:12 Ответить
..Что значит "унюхал", обнаружил.. Какой-то дворовый сленг..)
показать весь комментарий
01.11.2020 09:21 Ответить
1.Настоящих перевозчиков наркотиков массово пускают. Задержали гуманитарку.Для отчета.
2 Там не было наркотиков. Среди огромной массы лекарств было некоторое количество содержащих психотропы.
Учитывая, что это разовая поставка, делать из этого сенсацию?
показать весь комментарий
01.11.2020 10:05 Ответить
Трамадол есть на фото, но это разрешенный препарат.
показать весь комментарий
01.11.2020 12:45 Ответить
В кожній з цих "одной из религиозных общин" є групи допомоги наркозалежним. Це дуже вигідно для керівників таких "общин" і різноманітних БФ. Отримують гранти під проекти, різну гуманітарку. Шустрі керівники роблять гроші на всьому: купу мертвих душ персоналу, продають кращу гуманітарку, нейролептики і психотропи. Так вони притягують в свою організацію наркоманів - фінансування виділяють на кількість залучених до проекту (прод.пайки, речі, харчування)
показать весь комментарий
01.11.2020 10:09 Ответить
Зачем здоровому человеку добровольно покупать и принимать нейролептики?
показать весь комментарий
01.11.2020 12:50 Ответить
я же так понимаю, что никто лекарства и не скрывал во втором днище. диазепам - легкое снотворное, обожраться до полу-смерти можно, съев пару упаковок, кайф не словишь. действующее вещество в чае - теофилин. именно теофилин для инъекций - эуфилонг. трамадол - можно подсесть, но это особенности нашей разрешительной системы. этот трамадол, помнится кто-то из донецких запустил у нас в массовое производство и гнал в Палестину и Ливан самолетами, а лохов с помощью аптекарей ловил наркоконтроль с тем же веществом. Отправитель не особенно пекся об оформлении груза. что могли, то и отправили. таможня не смогла нагреться, обозлилась и слила инфу журнашлюхам, шлюхи знамя подхватили. остальные - лопают. это как рядовую бестолковщину превратить в сюжет. мерзость
показать весь комментарий
01.11.2020 15:23 Ответить
 
 