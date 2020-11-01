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Мужчина облил свою семью химвеществом, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сейчас злоумышленнику следователи сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о том, что в местную больницу с химическими ожогами доставлены 33-летняя женщина и двое ее детей, 15-ти и одного года, полицейские получили вечером 31 октября от медиков.

В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители выяснили, что телесные повреждения жительнице райцентра и ее детям во время ссоры нанес 31-летний сожитель, который в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Нетрезвый мужчина схватил бутылку, в которой находилось неустановленное ​​химическое вещество, и облил им женщину, 15-летнего сына и годовалую дочь.

Сейчас пострадавшие находятся в медицинских закладах. Злоумышленника полицейские задержали. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство", за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Бутылку, в которой находилась неустановленная ​​жидкость, полицейские изъяли и направили на экспертизу. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

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Мужчина облил свою семью химвеществом, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция 01
Мужчина облил свою семью химвеществом, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция 02
Мужчина облил свою семью химвеществом, ему грозит до 15 лет тюрьмы, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Где видно что лицо разбито? А если и дали разок при задержании так еще мало дали.
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01.11.2020 14:34
+10
этому вводить зелёнку внутривенно что бы вавку в голове изнутри лечить...
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01.11.2020 14:31
+9
Даун
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01.11.2020 14:30
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Даун
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01.11.2020 14:30 Ответить
А чого морда-лиця в юшку розбита?
Твоя "нова" поліцаї попрацювали чи жінка вирівнювати скороводкою намагалася?
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01.11.2020 14:31 Ответить
Где видно что лицо разбито? А если и дали разок при задержании так еще мало дали.
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01.11.2020 14:34 Ответить
А это у него лицо такое.
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01.11.2020 14:41 Ответить
"Та мордяки у нас у всіх файні..."
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01.11.2020 22:34 Ответить
Такому варто обличчя праскою розрівняти.
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01.11.2020 14:59 Ответить
этому вводить зелёнку внутривенно что бы вавку в голове изнутри лечить...
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01.11.2020 14:31 Ответить
"в медицинских закладах"? Пидлогакраины?
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01.11.2020 14:33 Ответить
секс, злой...
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01.11.2020 14:34 Ответить
Мабуть, щоб хтось подививсь і зрозумів, що так робити не можна.
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01.11.2020 15:07 Ответить
Фашісти ні харошіє.
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01.11.2020 22:35 Ответить
Про таких нужно говорить не "мужчина", а "человекоподобное существо мужского рода".
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01.11.2020 15:08 Ответить
Це homo sapiens?
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01.11.2020 15:38 Ответить
Просто тупое быдло.....
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01.11.2020 15:52 Ответить
Прастой русккєй парінь.
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01.11.2020 22:36 Ответить
 
 