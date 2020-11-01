Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане. ФОТОрепортаж

Полиция Харькова выясняет обстоятельства смерти мужчины в ресторане на улице Ярослава Мудрого. Тело обнаружено 1 ноября около 5:50.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела.

"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей.

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"Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины", - отмечают в Отделе коммуникации.

Как сообщила Суспільному пресс-секретарь полиции Елена Соболевская, боевой или травматический пистолет найден на месте происшествия - ответ даст экспертиза.

По одной из версий, которую проверяет следствие, мужчина зашел в ресторан и открыл огонь: чтобы защититься, посетители оказали сопротивление. Причину смерти погибшего полиция не называет.

На полу правоохранители нашли несколько гильз и битое стекло.

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В соцсетях утром появилась информация, что убитый был охранником депутата ВР от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева. На своей странице в Facebook он это опроверг: "Мне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал".

Следствие устанавливает, была смерть мужчины преднамеренным убийством или по неосторожности, превышением разрешенной самообороны.

По правилам карантина заведения в "красные зоне" могут работать с 8:00 до 20:00. Почему ресторан работал ночью и получит ли администрация штраф - на этот вопрос Соболевская ответить не смогла.