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Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Харькова выясняет обстоятельства смерти мужчины в ресторане на улице Ярослава Мудрого. Тело обнаружено 1 ноября около 5:50.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, по адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела.

"На месте происшествия на втором этаже ресторана правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 37-летний харьковчанин", - говорится в сообщении.

Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане 01

Полиция проводит осмотр места происшествия, опрашивает свидетелей.

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"Информация о происшествии внесена в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины", - отмечают в Отделе коммуникации.

Как сообщила Суспільному пресс-секретарь полиции Елена Соболевская, боевой или травматический пистолет найден на месте происшествия - ответ даст экспертиза.

Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане 02

По одной из версий, которую проверяет следствие, мужчина зашел в ресторан и открыл огонь: чтобы защититься, посетители оказали сопротивление. Причину смерти погибшего полиция не называет.

На полу правоохранители нашли несколько гильз и битое стекло.

Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане 03

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В соцсетях утром появилась информация, что убитый был охранником депутата ВР от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева. На своей странице в Facebook он это опроверг: "Мне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал".

Следствие устанавливает, была смерть мужчины преднамеренным убийством или по неосторожности, превышением разрешенной самообороны.

По правилам карантина заведения в "красные зоне" могут работать с 8:00 до 20:00. Почему ресторан работал ночью и получит ли администрация штраф - на этот вопрос Соболевская ответить не смогла.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Рыгаловка какая то
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01.11.2020 15:19
+14
ОПЗЖоповка
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01.11.2020 15:23
+11
Бывшие РыгоАналы перекрасившиеся в ОПЗЖоппых.
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01.11.2020 15:23
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Рыгаловка какая то
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01.11.2020 15:19 Ответить
ОПЗЖоповка
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01.11.2020 15:23 Ответить
Бывшие РыгоАналы перекрасившиеся в ОПЗЖоппых.
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01.11.2020 15:23 Ответить
Та вони в усіх перефарбувалися.
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01.11.2020 15:40 Ответить
Аплотєк русккава міру.Ч"їво ужь здєся...
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01.11.2020 22:20 Ответить
рыгоаналовка,не? Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане - Цензор.НЕТ 3622
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01.11.2020 15:31 Ответить
Бедняга, не доработал, не дали, а оставалось пару часов и уставши мог добраться домой.
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01.11.2020 15:22 Ответить
Это не ресторан, а какая то ************* забегаловка ! )
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01.11.2020 15:23 Ответить
В данном случае пистолет не помог, почему то.
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01.11.2020 15:26 Ответить
Ядам тебе Парабеллум
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01.11.2020 15:29 Ответить
Два.Два.
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01.11.2020 22:21 Ответить
Чувак был уверен, что пистолет может быть только у него. А тут нежданчик...
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01.11.2020 15:32 Ответить
Хотя, судя по тому, что на рукояти следы от салфетки, неизвестный его из его же оружия и увалил и потом вытер свои отвечатки.
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01.11.2020 15:34 Ответить
Это не салфетка а какая то шерсть Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 2855
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01.11.2020 16:42 Ответить
Если это ресторан, представляю какие у них забегаловки.
Полиция расследует стрельбу и гибель мужчины в харьковском ресторане - Цензор.НЕТ 8188
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01.11.2020 15:37 Ответить
Интересная версия у ментов:
"..посетитель зашел в ресторан и открыл огонь,чтобы защититься,посетители сопротивления не оказали..."?
Женская логика отдыхает.
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01.11.2020 15:39 Ответить
Гильзы от травмата 9мм завальцованые спереди.
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01.11.2020 15:43 Ответить
Охранник народного депутата Украины Дмитрия Шенцева устроил стрельбу в ресторане Biani Champagneria. Посетители забросали его бутылками, сообщает ТСН со ссылкой на источник в полиции.
Сообщение в полицию поступило в 5.49. Предварительно установлено, что мужчина зашел в ресторан, достал пистолет "Форт-12", зарегистрированный на его имя, и начал стрелять.

Посетители пытались остановить стрелка, разбивая бутылки о него, цитирует ТСН правоохранителей. От полученных травм мужчина скончался на месте.
По предварительной информации ТСН, погибшего стрелка зовут Руслан Смирнов.
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01.11.2020 15:47 Ответить
Надо срочно запретить стеклянные бутылки! Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 4905 Продавать населению жыдкости только в пластиковой таре! Иначе ж они друг друга поубивают стеклянными бутылками! Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 3083
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01.11.2020 16:44 Ответить
Поліція розслідує стрілянину і загибель чоловіка в харківському ресторані - Цензор.НЕТ 3881

100%!
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01.11.2020 17:23 Ответить
Жестянки с Ред булом на столах, шоб, значицца, у водковку подливать. Суровы харьковские "рестораны")))
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01.11.2020 15:48 Ответить
бык приехал за рекетирской выручкой, а владелец отдыхайки не согласился с суммой или в целом с предложением платить....или кто то не в курсе что на дворе давно 90е???
следующей будет новость о "случайном пожаре" либо этого заведения либо машины его владельца, думаю....
мусорята как всегда будут наблюдать со стороны
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01.11.2020 16:09 Ответить
В кабаках - зеленый штоф, Белые салфетки. Рай для нищих и жидов, Мне ж - как птице
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01.11.2020 16:09 Ответить
в клетке
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01.11.2020 16:10 Ответить
Для нищих и шутов
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02.11.2020 17:18 Ответить
В церкви смрад и полумрак,
Дьяки курят ладан.
Нет! И в церкви все не так,
Все не так, как надо.
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01.11.2020 16:11 Ответить
чисто заводська або студентська їдальня.
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01.11.2020 16:56 Ответить
В Харькове, находящемся в красной карантинной зоне, в 5 утра работает ресторан - очевидно, филиал "Велюра". В него в эти самые 5 утра заходит чувак и начинает стрелять. Посетители в ответ кидают в него бутылками. И таки забивают насмерть.
Тарантино, конечно, такой сюжет не потянет, а Гай Ричи так подавно, щеглы они.
Надо звонить МакДонаху.
Будет "Залечь под барную стойку в Харькове", или там "Харьковские психопаты".
Может "Оскара" наконец дадут, хотя с новыми правилами скорее всего нет.
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01.11.2020 17:24 Ответить
В пять утра они по привычке в ресторане били бутылкой какого-то охранника с пистолетом.

Нескучно же живём, панове!
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01.11.2020 17:30 Ответить
...а в это время в ресторане , отдыхала сборная по метанию бутылок,все медалисты
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01.11.2020 18:44 Ответить
интересно, виноватым кого то сделают ?
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01.11.2020 20:45 Ответить
Посетители хотели его почему-то замочить, он достал пистолет, но они успели его добить. Потом договорились выдвинуть свою версию. Как такой вариант?
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01.11.2020 19:58 Ответить
судя по всему он не только достал пистолет , но и выстрелил.. но это Харьков! здесь чуть ли не каждый "ресторан" в центре города заполнен Ылитной братвой 90х . Парниша вероятно хотел пошутить но это же харьков - здесь могут вальнуть за то, что просто не за Кернеса проголосовал....
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01.11.2020 20:04 Ответить
Но это же Цензор! без приплетания ко всему политики здесь писать невозможно. Не помню случая, чтобы кого-то в Харькове "вальнули" по политике; ну, разве что Кернеса просто чудом не убили.
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01.11.2020 20:17 Ответить
Гешу пытались замочить за неотданные "братушкам" бабосы. Политика тут не при чем.

Так что это Ха, привыкайте!
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01.11.2020 20:58 Ответить
Версии могут быть разные, но даже эта - не политическая. Так что ситуация с криминалом здесь не хуже киевской, львовской или одесской, например.
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01.11.2020 21:35 Ответить
А мне кажется, ситуация была очень неординарной... не претендую на версию но все же.. хэллоуин и все такое... по моему мнению все было так - Зашел под утро разгулявшийся на Хэлоуине крендель и решил пошутить - начал стрелять холостыми - типа террорист . Шутка не удалась - подвыпившие посетители с перепугу закидали его бутылками и таким образом прижмурили. В сообщении нет ни слова о том, что кто-то был ранен. Странное дело но очень интересное!
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01.11.2020 20:00 Ответить
Короче инфа такая: чувачок действительно телохранитель какого то тела, ввалился в ресторан и начал угрожать оружием посетителям (видимо до этого был конфликт тела с этими посетителями), но был забит до смерти оными при помощи бутылок из под шампанского. Успел произвести несколько выстрелов, не помогло.
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02.11.2020 18:59 Ответить
 
 