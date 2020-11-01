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ЗУНР (16) история (2000) Львов (4433) УНР (82)

Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На площади Рынок во Львове 1 ноября общественная организация "Общество поиска жертв войны "Память" традиционно организовала театрализованное военно-историческое действо "Провозглашение Западно-Украинской народной республики" и "Бои за столицу - Львов".

Реконструкторы оделись в военную форму и гражданские наряды начала ХХ века, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Участники акции раздавали зрителям обращение Украинского национального совета к галичанам о провозглашении Западно-Украинской народной республики, рассказывали о событиях Ноябрьского чина.

Также на площади Рынок воссоздали эпизод боев между украинскими и польскими воинами, которые были в ноябре 1918 года.

Театрализованное действо имеет просветительскую цель, чтобы напомнить львовянам о событиях, которые сыграли важную роль в украинской истории, об одной из героических страниц украинцев, отметили организаторы мероприятия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В честь столетия Акта объединения ЗУНР и УНР украинцы образовали живую цепь на Карловом мосту в Праге, - посольство. ФОТОрепортаж

Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 01
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 02
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 03
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 04

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Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 05
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 06
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 07

Ноябрьский чин или срыв, как называют это историческое событие, состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года, когда власть в городе перешла к украинцам, сечевые стрельцы захватили все важные административные здания и военные склады, на которые вывесили украинские флаги. Среди этих зданий были Галицкий краевой сейм и магистрат, почта, вокзал, цитадель.

Этому предшествовало 19 октября 1918 года, когда украинцы провозгласили, что будут создавать свое государство в пределах Австро-Венгерской империи.

9-13 ноября провозглашается Западно-Украинская народная республика. Украинская армия, чтобы избежать окружения, покинула Львов в ночь на 22 ноября 1918 года, но бои продолжались на окраинах. Силы между украинскими и польскими войсками были неравные, когда подошли регулярные подразделения. Они отвоевывали объекты, захваченные украинскими войсками.

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Провозглашение Объединения УНР и ЗУНР в единое соборное государство состоялось 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.

1 ноября как День Ноябрьского чина в Галичине чествуют с начала 1920-х годов.

Сегодня, в годовщину провозглашения ЗУНР во Львове на Лычаковском и Яновском кладбищах прошли панихиды у могил украинских сечевых стрельцов и воинов Украинской Галицкой армии. На Лычакове похоронены воины УГА, Дмитрий Витовский - госсекретарь военных дел ЗУНР, Тысовский - основатель "Пласта", Михаил Галущинский - комендант легиона Украинских сечевых стрельцов, Евгений Петрушевич - президент Национальной Рады ЗУНР.

На Лычаковском кладбище покоятся и польские воины, которые погибли, защищая Львов в 1918-1919 годах. Сюда традиционно 1 ноября приходят представители польских обществ и зажигают лампадки.

Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 08
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 09

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Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 10
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 11
Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года 12
Фото: city-adm.lviv.ua

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Листопадовий чин і Акт злуки 22 січня 1919 треба активно популяризувати у суспільстві, розповідати про них, аби всі знали, що Галичина приєдналася до України у 1919, а то вата постійно розповідає пургу, що вперше Львів до України приєднав сралін...
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01.11.2020 17:05
+8
Листопадовий чин - рос. "Ноябрьский подвиг"
не плодіть креольщину, будь ласка
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01.11.2020 16:47
+8
В ноябре 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика к которой чЛенин и его банда не имеют никакого отношения...
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01.11.2020 17:27
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Город здорового человека. Если не обращать внимания на мера...
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01.11.2020 16:47 Ответить
Листопадовий чин - рос. "Ноябрьский подвиг"
не плодіть креольщину, будь ласка
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01.11.2020 16:47 Ответить
Це оригінальна назва в ті часи.
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01.11.2020 17:33 Ответить
А в это время у дярёвни Крюково пагибаить взвод рюсскава мира.... Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 2505
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01.11.2020 16:54 Ответить
А вы никогда не задумывались почему в Украине нет и никогда не было деревень 2 000 лет? Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 8536А на РАБссии их пруд пруди
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01.11.2020 16:57 Ответить
А у них там деревьев много.
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01.11.2020 17:48 Ответить
Листопадовий чин і Акт злуки 22 січня 1919 треба активно популяризувати у суспільстві, розповідати про них, аби всі знали, що Галичина приєдналася до України у 1919, а то вата постійно розповідає пургу, що вперше Львів до України приєднав сралін...
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01.11.2020 17:05 Ответить
Посмотрите фильм про то как украинцы вместе с турецкими друзьями москалей победили.

Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 2566
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01.11.2020 17:24 Ответить
В ноябре 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика к которой чЛенин и его банда не имеют никакого отношения...
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01.11.2020 17:27 Ответить
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року - Цензор.НЕТ 9040
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01.11.2020 17:40 Ответить
на самом то деле то объединение долго не просуществовало
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01.11.2020 17:55 Ответить
Сам факт був? Був! Якби не наступ комуняк, то проіснувало б довше... І жили б краще - як Фінляндія, яка відбилася!
Комуняки самі посприяли втраті Галичини!
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01.11.2020 18:22 Ответить
если бы да кабы...имеем, то что произошло и не живем в параллельной реальности...по факту львов присоединил сталин на основании заключенного с гитлером пакта, а потом, после 2ой мировой уже эти границы закрепили+получили закарпатье...тут, конечно вышиватных деятелей плющит знатно, потому что сталин оказался офигенным таки поборником украинской соборности, хотя понятно что руководствовался он совсем другими намерениями
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01.11.2020 19:31 Ответить
а еще я про буковину забыл
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01.11.2020 19:34 Ответить
Акт Злуки фактически оказался денонсирован после того, как представители Галицкой армии в одностороннем порядке без учёта мнения правительства УНР 6 ноября 1919 года подписали с Добровольческой армией Зятковские соглашения о прекращении боевых действий между Галицкой армией и силами Белого движения, заключении между этими силами военного союза и переходе Галицкой армии в распоряжение генерала Деникина. Данные соглашения были повторно утверждены в Одессе 17 ноября 1919 года с руководством Новороссийской области ВСЮР, и договор был ратифицирован в Виннице 19 ноября, после чего был реализован[7][8][9]. В украинской историографии подписание этого договора также называется «ноябрьской катастрофой» (укр. «Листопадова катастрофа») в истории украинского государства[10]. В качестве одной из причин разрыва отношений УНР И ЗУНР называются переговоры Петлюры с Польшей, которые галичане расценивали как предательство[1]. В конце 1919 года «Акт Злуки» был денонсирован также президентом ЗУНР Евгением Петрушевичем[1].
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01.11.2020 17:58 Ответить
Да, тяжело не знать своей истории, но тем ни менее, это не помешало ЗНР выступить единым фронтом с Поляками в 1920 году. В результате, часть Украины была спасена, как впрочем и Польша, от очередного присоединения. Гоаница Украины проходила по Збручу!
Как то не случайно , последнее время на Западной Украине происходят реставрация неких событий 1918 года? Совпадение? Не думаю! Тот кто не зацикливается на тменах, а исключительно рассматривает сценарий современных событий, не может не увидеть схожести , ну процентов на 95!
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02.11.2020 20:40 Ответить
хм, часть Украины была спасена?ну я хз, понятно, что в польше голодоморов не устраивали, но были разные пацификации и притеснения также, во время 2ой мировой это все привело к масштабной обоюдой резанине
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02.11.2020 22:33 Ответить
Быдло Мавзолейное сказки про братство двух совершенно разных народов трут с 11 века и по сей день.... Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года - Цензор.НЕТ 5089
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01.11.2020 17:08 Ответить
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Найперша війна слов'ян України (Київська Русь) проти угро -фінів з ордою половців ... і ін. Потвора напів-половець Боголюбський 9.03. 1169 р. з збірним військо угро-фінів (москалі -кацапи) і з половцями підійшли до слов'янського Київа. Сили його захисників були нерівними, і на третій день кровопролитної облоги загарбники увірвалися в місто і піддали його страшному і кривавому розгрому. У літописі він описаний так: і три дні грабували все місто, Поділ і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю і не було помилування нікому і нізвідки. Церкви горіли, християн убивали, інших в'язали, жінок вели в полон, діти ридали, дивлячись на мертвих матерів своїх. Загарбники взяли безліч багатства, церкви оголили, зірвали з них ікони, і шати, і дзвони, взяли книги, все винесли угро-фіни (кацапи) Також погані запалили монастир Печерської Святої Богородиці. І було в Києві кров, стогін, і туга, і скорбота невтішна, і сльози безперестанні. Оригінальна - Іпатіївський літопис, СТАТТЯ 6679. З слов'янського Києва в угро фінський Володимир була вкрадена і вивезена свята ікона Божої Матері, яка згодом буде москалями названа «Володимирською іконою Пресвятої Богородиці» і незаконно стане найбільшою угро-фінською (московитською) святинею.
Половець Андрій князь виродок угро-фінського Залісся спробував перенести столицю Слов'янської Русі (давня назва України) з слов'янського Києва в угро-фінський Володимир в Залісся. Але не вийшло слов'янський Київ відновився знищив москалів ворогів і ще довго був найстаршим столом. До князів, які коли-небудь протягом життя побували на ньому, продовжував додаватися титул князів «всієї Русі».
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01.11.2020 18:00 Ответить
Даже раньше. Еще в 9 веке угры делали набеги на Русь и стояли ведами на Донце возле нынешнего харькова. Позже угров пнули из 'Лебедии' печенеги. И угры пошли через Русь и карпаты в Паннонию. Разрушив Великую Моравию, они основали Венгрию.
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01.11.2020 19:10 Ответить
Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року - Цензор.НЕТ 5782
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто з вільними, гордими жителями Українцями! Мацква - відстале велике місто - село, з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
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01.11.2020 17:34 Ответить
А потім ми в совку значно відстали..
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01.11.2020 17:50 Ответить
Молодці львів'яни. От де вже кацапом і не пахне, де вже завюди буде Україна, чого не скажеш про Харків і Одесу поки що. Але як казав Степан Бандера - НІЩО НЕ ЗУПИНИТЬ ІДЕЮ, ЧАС ЯКОЇ НАСТАВ ! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ І ЇХНІМ КОЛАБОРАНТАМ !!!
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01.11.2020 17:38 Ответить
⚔️ 102 роки тому українці довели, що Львів-Nаш

В націоналістичному календарі та подія отримала звучну назву - Листопадовий Чин. 1.ХІ.1918 відбувся блискавичний переворот у місті Лева. За одну ніч влада в місті перестала бути австро-угорською і стала українською.

Цей чин має дві цікаві особливості. Перша - це дія на упередження. Наступного дня поляки планували зробити те саме, але українці їх випередили і це на покоління вперед зумовило подальшу історію міста.

Друга особливість Листопадового Чину - це соборність. В той день західні українці не планували творити якоїсь власної державності, було прямо проголошено про встановлення влади Української держави, хоча з наддніпрянським українством це ще не було остаточно погоджено.

Утворення окремої ЗУНР стало результатом падіння ІІ гетьманату і непевності в долі української державності над Дніпром.
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01.11.2020 17:43 Ответить
Гетьман Скоропадский просто не мог и не хотел портить отношения с союзниками- немцами и австрийцами, но втайне помогал ЗУНР оружием и добровольцами
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01.11.2020 19:12 Ответить
Дитинство моє пройшло на Пасічній у Львові,відповідно всі ігри наші були вниз до Ботаніки,до Погулянківських озер і Личаківського цвинтару...На Личакові тоді самим захолустним місцем був "цвинтаж орлєнт",і я,розглядаючи надписи на сотнях однакових низеньких помніків дивувався,чому тут поховані діти,фактично мого віку десять,одинадцять...і так далі до сімнадцяти-вісімнадцяти років...Часто зустрічав я там старих старомодно вбраних польок,які плакали і щось там мувілі,"же то дзєці,змарлі за ойчизну"..В сімдесятих їх вже не стало....Нам пофіг тоді було то все,свої були проблеми і забави,але давайте хоч зараз говорити правду,що тоді було в листопаді у Львові,і чому усуси залишили Львів,коли ще і близько не було польських військ...
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01.11.2020 17:47 Ответить
І чому ?
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01.11.2020 17:51 Ответить
Провокатор, на Личаківському кладовищі поховані мій дід і бабці і це коли українців там не дозволяли ховати і я також дитиною дивувався чому на деяких склепах фарфорні образи людей пошкоджені кулями. Це зробили українські націоналісти. Чи робили вони правильно із точки зору наших днів? Львів український -хвала і честь українським патріотам.
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01.11.2020 18:54 Ответить
На Донбасі також воюють «наші мальчікі за атєчєства» і вірмени також зараз воюють за «іхній» Карибах. На війні вбивають, якщо ти не навіть і у львів'янина з таким призвищем не повинні виникати подібні питання інакше ти зрадник і запроданець. Крапка.
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01.11.2020 18:57 Ответить
і тому, у самих поляків не виникає нічого навіть близько як в українців!!!, тому , що вони монолітні в своїй історії і ідентифікації і не задаються дурними питаннями! Вони чітко знають де їхня сторона.
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01.11.2020 19:00 Ответить
Без зрады тоже не обошлось-украинской залоге Перемышля в первые дни обьявления недависимости дали команду подорвать местный жд мост, но этот приказ не выполнили. Позже по этой жд поляки переправляли подкрепление прямо на Львовский вокзал и таки захватили Львов.
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01.11.2020 19:14 Ответить
Скільки ще ми не знаємо про героїв України і про саму Україну - Січові стрільці, армія УНР, Холодний Яр, ОУН УПА, повстання патріотів України в таборах ГУЛАГу, письменики, поети, діячі і сталінських таборах і псіхушках і багато іншого.

Головне щоб це було доступно висвітлено в посібниках по історії во всіх школах України, а то автори ціх посібників в більшості вата і совкодрочери які вчили історію по фільму "Васілій Івановіч міняє професію" Річниця Листопадового чину: у Львові відтворили події 1918 року - Цензор.НЕТ 8992
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02.11.2020 23:51 Ответить
 
 