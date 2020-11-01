Годовщина Ноябрьского чина: во Львове воспроизвели события 1918 года. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
На площади Рынок во Львове 1 ноября общественная организация "Общество поиска жертв войны "Память" традиционно организовала театрализованное военно-историческое действо "Провозглашение Западно-Украинской народной республики" и "Бои за столицу - Львов".
Реконструкторы оделись в военную форму и гражданские наряды начала ХХ века, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Участники акции раздавали зрителям обращение Украинского национального совета к галичанам о провозглашении Западно-Украинской народной республики, рассказывали о событиях Ноябрьского чина.
Также на площади Рынок воссоздали эпизод боев между украинскими и польскими воинами, которые были в ноябре 1918 года.
Театрализованное действо имеет просветительскую цель, чтобы напомнить львовянам о событиях, которые сыграли важную роль в украинской истории, об одной из героических страниц украинцев, отметили организаторы мероприятия.
Ноябрьский чин или срыв, как называют это историческое событие, состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября 1918 года, когда власть в городе перешла к украинцам, сечевые стрельцы захватили все важные административные здания и военные склады, на которые вывесили украинские флаги. Среди этих зданий были Галицкий краевой сейм и магистрат, почта, вокзал, цитадель.
Этому предшествовало 19 октября 1918 года, когда украинцы провозгласили, что будут создавать свое государство в пределах Австро-Венгерской империи.
9-13 ноября провозглашается Западно-Украинская народная республика. Украинская армия, чтобы избежать окружения, покинула Львов в ночь на 22 ноября 1918 года, но бои продолжались на окраинах. Силы между украинскими и польскими войсками были неравные, когда подошли регулярные подразделения. Они отвоевывали объекты, захваченные украинскими войсками.
Провозглашение Объединения УНР и ЗУНР в единое соборное государство состоялось 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве.
1 ноября как День Ноябрьского чина в Галичине чествуют с начала 1920-х годов.
Сегодня, в годовщину провозглашения ЗУНР во Львове на Лычаковском и Яновском кладбищах прошли панихиды у могил украинских сечевых стрельцов и воинов Украинской Галицкой армии. На Лычакове похоронены воины УГА, Дмитрий Витовский - госсекретарь военных дел ЗУНР, Тысовский - основатель "Пласта", Михаил Галущинский - комендант легиона Украинских сечевых стрельцов, Евгений Петрушевич - президент Национальной Рады ЗУНР.
На Лычаковском кладбище покоятся и польские воины, которые погибли, защищая Львов в 1918-1919 годах. Сюда традиционно 1 ноября приходят представители польских обществ и зажигают лампадки.
Пожалуйста, подождите...
не плодіть креольщину, будь ласка
Комуняки самі посприяли втраті Галичини!
Как то не случайно , последнее время на Западной Украине происходят реставрация неких событий 1918 года? Совпадение? Не думаю! Тот кто не зацикливается на тменах, а исключительно рассматривает сценарий современных событий, не может не увидеть схожести , ну процентов на 95!
Найперша війна слов'ян України (Київська Русь) проти угро -фінів з ордою половців ... і ін. Потвора напів-половець Боголюбський 9.03. 1169 р. з збірним військо угро-фінів (москалі -кацапи) і з половцями підійшли до слов'янського Київа. Сили його захисників були нерівними, і на третій день кровопролитної облоги загарбники увірвалися в місто і піддали його страшному і кривавому розгрому. У літописі він описаний так: і три дні грабували все місто, Поділ і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю і не було помилування нікому і нізвідки. Церкви горіли, християн убивали, інших в'язали, жінок вели в полон, діти ридали, дивлячись на мертвих матерів своїх. Загарбники взяли безліч багатства, церкви оголили, зірвали з них ікони, і шати, і дзвони, взяли книги, все винесли угро-фіни (кацапи) Також погані запалили монастир Печерської Святої Богородиці. І було в Києві кров, стогін, і туга, і скорбота невтішна, і сльози безперестанні. Оригінальна - Іпатіївський літопис, СТАТТЯ 6679. З слов'янського Києва в угро фінський Володимир була вкрадена і вивезена свята ікона Божої Матері, яка згодом буде москалями названа «Володимирською іконою Пресвятої Богородиці» і незаконно стане найбільшою угро-фінською (московитською) святинею.
Половець Андрій князь виродок угро-фінського Залісся спробував перенести столицю Слов'янської Русі (давня назва України) з слов'янського Києва в угро-фінський Володимир в Залісся. Але не вийшло слов'янський Київ відновився знищив москалів ворогів і ще довго був найстаршим столом. До князів, які коли-небудь протягом життя побували на ньому, продовжував додаватися титул князів «всієї Русі».
Тернопіль - цивілізаційне, європейське місто з вільними, гордими жителями Українцями! Мацква - відстале велике місто - село, з люмпен- москалями, в обісцяних кацапських личаках!
В націоналістичному календарі та подія отримала звучну назву - Листопадовий Чин. 1.ХІ.1918 відбувся блискавичний переворот у місті Лева. За одну ніч влада в місті перестала бути австро-угорською і стала українською.
Цей чин має дві цікаві особливості. Перша - це дія на упередження. Наступного дня поляки планували зробити те саме, але українці їх випередили і це на покоління вперед зумовило подальшу історію міста.
Друга особливість Листопадового Чину - це соборність. В той день західні українці не планували творити якоїсь власної державності, було прямо проголошено про встановлення влади Української держави, хоча з наддніпрянським українством це ще не було остаточно погоджено.
Утворення окремої ЗУНР стало результатом падіння ІІ гетьманату і непевності в долі української державності над Дніпром.
Головне щоб це було доступно висвітлено в посібниках по історії во всіх школах України, а то автори ціх посібників в більшості вата і совкодрочери які вчили історію по фільму "Васілій Івановіч міняє професію"