Защитники прав животных провели акцию в центре Киева. ФОТОрепортаж

На Контрактовой площади в столице прошла акция, посвященная Всемирному дню вегана. Ее участники призывали отказаться от любых товаров животного происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Демонстранты жгли файеры и развернули два баннера с надписями – Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".

Участники акции, на лица которых были надеты белые маски, провели своеобразный перфоманс – образовали куб, а в руках держали фотографии с убитыми фермерскими животными.

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Некоторые из участников акции на ноутбуках демонстрировали видеокадры того, как на скотобойнях убивают животных, мясо которых потом продают на рынках и в супермаркетах.

Демонстранты призывали людей отказаться от любых товаров животного происхождения.

































