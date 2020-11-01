Защитники прав животных провели акцию в центре Киева. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
На Контрактовой площади в столице прошла акция, посвященная Всемирному дню вегана. Ее участники призывали отказаться от любых товаров животного происхождения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".
Демонстранты жгли файеры и развернули два баннера с надписями – Go vegan, "Кожна тварина має право на життя".
Участники акции, на лица которых были надеты белые маски, провели своеобразный перфоманс – образовали куб, а в руках держали фотографии с убитыми фермерскими животными.
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Некоторые из участников акции на ноутбуках демонстрировали видеокадры того, как на скотобойнях убивают животных, мясо которых потом продают на рынках и в супермаркетах.
Демонстранты призывали людей отказаться от любых товаров животного происхождения.
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А твой знакомый попил чайки и ему кофеин вставил, после долгого отказа от кофеина конечно и малые дозы вштырят ночь спать не будешь.
Ога, лишь бы потолпиться, к веганству так! не приходят, к нему воообще не приходят, оно случается и ты это только констатируешь, а эта показуха во время карантина должна быть ликвидирована, сразу, хоть водометами) или все сдали тесты, прежде чем толпиться, на ковид....?
Єдине, що точно помітила, що вегани всі дуже худі та злі, і їх можна зрозуміти, бо вони ж постійно голодні.
Ну это с точки зрения практичности и удобства. А так вегетарианцы идут лесом
Завжди з алергією, одного разу, як рак прийшла на роботу ...
Про стан її ШКТ я не наважилася запитати, та й тут не прийнято.
Про яку =користь= цієї всієї туфти говорять - я не знаю.
Вегетарианство - противно биологии человека. Он - существо всеядное. Быть хищником ему иногда тоже нужно.
Вы пробовали не доить корову? Да она умереть может, если её не доить несколько дней.
і шо робити з бехвостими безхатченками?
Ну и главным потребителем (до 25%) такого белка является человеческий мозг
Так я еще не спросил о полинасыщенных жирах и минералах вроде цинка молибдена хрома и других очень многих нутриентов!!! А так просто это кучка психически больных людей на мой взгляд! Знаю некоторых Веганов ))) Кроме насмешек ничего не вызывают эти жалкие чмошные людишки))))
Отлично отметил день Вегана))))!!! УГАА-ГАА-ГААА
А еще купил сегодня шесть десятков домашних куриных яиц по 35 гр за десяток и употребляю их по 4-6 штук в день ))) Спасибо курочкам.
Мають право на свою думку. Поважаю віру вєганів.
У нас людей давять Ренж Роверами у центрі Києва і сухими виходять з води, а ви кажете про тварин ...