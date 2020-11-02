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Новости Фото Происшествия
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Ивано-Франковск (793) Нацполиция (15749) стрельба (3163) пистолет (50)

Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Стрельба произошла вечером 1 ноября. Мужчина ранил двоих горожан, один из них в ответ выстрелил из травмата. За 10 минут до этого на соседней улице подстрелили девушку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября около 20:40 в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. У одного из раненых был травматический пистолет, и он сделал несколько выстрелов в нападавшего", - сказано в сообщении.

Всех участников происшествия задержали на месте и доставили с травмами в медучреждения.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина стрелял на улице в Ивано-Франковске. ФОТО

"Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно, стрелял из пистолета, ее госпитализировали", - добавили в полиции.

Сейчас следователи выясняют, связаны ли между собой 2 этих инцидента.

Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска 01
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска 02
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска 03
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
И без всякого разрешения, бандюки имеют нарезное огнестрельное оружие.
А вот добропорядочные граждане как не имели и разрешения и оружия, так и не будут никогда иметь.
Что делает их лёгкой мишенью для бандюков.
Страна для бандюков а не для людей.
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02.11.2020 01:14
+5
Ви у курсі, що добропорядних психів не існує?

Доречі, з дурдомів всі психи перебрались в ці ваши тирнети, коли читаю коментарі то розумію, що маніяків стало на форумі нємєряно.
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02.11.2020 01:28
+4
мали би зброю - того психа застрелила би тоді ще та дівчина
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02.11.2020 06:47
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Правила форума Совет форумчан
пусть всем гражданам достигшим 18 лет автоматически выдают разрешение на короткоствольныое нарезное. будет еще веселей. а главное порядок будет Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 4149
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02.11.2020 01:10 Ответить
И без всякого разрешения, бандюки имеют нарезное огнестрельное оружие.
А вот добропорядочные граждане как не имели и разрешения и оружия, так и не будут никогда иметь.
Что делает их лёгкой мишенью для бандюков.
Страна для бандюков а не для людей.
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02.11.2020 01:14 Ответить
Ты в курсе, что дурдомы закрываются и добропорядочные психи стали бродить среди нас?
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02.11.2020 01:20 Ответить
Ви у курсі, що добропорядних психів не існує?

Доречі, з дурдомів всі психи перебрались в ці ваши тирнети, коли читаю коментарі то розумію, що маніяків стало на форумі нємєряно.
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02.11.2020 01:28 Ответить
Я то в курсе. Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 2547
А ты уже перебралась?
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02.11.2020 01:35 Ответить
Куди я перебралась?
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02.11.2020 01:48 Ответить
Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 7292 irenka ko
в ці ваши тирнети Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 2766
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02.11.2020 07:07 Ответить
мали би зброю - того психа застрелила би тоді ще та дівчина
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02.11.2020 06:47 Ответить
Ну конечно, он ведь перед тем, как стрелять, предупредил ее, что начнет стрелять Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 3051
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02.11.2020 07:54 Ответить
ой, сіра речовина не тисне черепну коробку?
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02.11.2020 08:20 Ответить
Вася, а твоей жене такой необходим...
Чоловік відкрив вогонь і поранив двох містян на околиці Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 3927

Говорят, шо вовремя сделанная клизма спасает мозги от загнивания...
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02.11.2020 08:48 Ответить
Та у нас вже кожен член родини високопосадовця, прокурора чи судді може придбати гумостріл.
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02.11.2020 11:08 Ответить
Мы не знаем ничего! Такая оскоплённая инфа ничего не уведомляет. Ну стрелял, раненый выстрелил то же. И что? Может этот один защищался от двух, может жители российского Кавказа не поделили Украинские деньги... ЧТО можно узнать из такого сообщения?
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02.11.2020 01:40 Ответить
що повідомлення від поліції Івано-Франківської обл., було моментально перекладено та подано у кацапській версії.., а щоб створити український варіант- чекатимемо до ранку, бо тільки тоді приходять на роботу україномовні користувачі яндекс-перекладу... Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 2452
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02.11.2020 04:26 Ответить
Інвалідне порівняння. На фото мали б бути ті, кому дозволені гумостріли: мусор, член родини судді чи прокурора та журналіст.
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02.11.2020 11:04 Ответить
Пустой базар! Если пневматический пистолет считает зброей, то пора запретить в продаже швейные иголки! А журналюгам - различать строительный пистолет от пистолета-клизмы и огнестрельного приспособления для метания резиновых шариков...
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02.11.2020 08:51 Ответить
"Підстрелюють" собак - людей ранять...
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02.11.2020 09:36 Ответить
скорее наоборот.
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02.11.2020 09:38 Ответить
Хардбол- забава для тих, хто відноситься до касти особливо довірених осіб з правом придбання гумострілів.
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02.11.2020 11:02 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3228406/politsiya_rassleduet_strelbu_i_gibel_mujchiny_v_harkovskom_restorane_fotoreportaj - как насчёт разрешения на огнестрел ??? ещё хочется ???
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03.11.2020 09:25 Ответить
 
 