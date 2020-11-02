Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Антон Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В понедельник, 2 ноября 2020 г., при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы приговорен водитель, который спровоцировал ДТП на Столичном шоссе, в которой погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины ).
Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.
Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.
Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля "Mercedes-Benz GL 250D", допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль "Hyundai Tucson". В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле "Hyundai Tucson".
Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.
Согласно результатам экспертиз, в ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.
Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу.
Ранее в суде Желепа подтвердил, что накануне употреблял алкоголь. Также за день до этого он употреблял "травку".
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