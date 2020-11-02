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ДТП (3721) Киев (11120)

Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе Антон Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В понедельник, 2 ноября 2020 г., при поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой к наказанию в виде 10 лет лишения свободы приговорен водитель, который спровоцировал ДТП на Столичном шоссе, в которой погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины ).

Так, судом в полном объеме поддержана позиция прокурора, обвиняемый приговорен к максимальному наказанию, предусмотренному санкцией статьи, а также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы 01

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

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Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы 02

Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля "Mercedes-Benz GL 250D", допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном с ним направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где протаранил автомобиль "Hyundai Tucson". В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле "Hyundai Tucson".

Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы 03

Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Согласно результатам экспертиз, в ДТП обвиняемый находился под действием алкоголя и наркотиков. Свою вину он признал полностью.

Напомним, на Старообуховской трассе под Киевом 12 июля Mercedes на большой скорости на встречной полосе врезался в Hyundai, в котором ехала семья. Погибли двое взрослых и дети 8 и 10 лет. Еще один мальчик находится в больнице. Позже стало известно, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП Антон Желепа был трижды судим, в частности сбил насмерть женщину. Также Желепу семь раз лишали водительских прав. 14 июля суд арестовал на два месяца без права на залог подозреваемого в смертельном ДТП под Киевом Желепу.

Ранее в суде Желепа подтвердил, что накануне употреблял алкоголь. Также за день до этого он употреблял "травку".

Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник Желепа приговорен к 10 годам лишения свободы 04

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Топ комментарии
+26
угнал машину, был бухой и под наркотой, убил 4 человека... и всего 10 лет... и даже всеравно сможет потом управлять авто... С"КА, ну что за законы....
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02.11.2020 14:34
+12
По 2,5 роки за одне життя... Яке гуманне у нас законодавство. Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник приговорен к 10 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 600
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02.11.2020 14:32
+10
Шкода, немає смертної кари...
Цього утирка на 20 років посадити треба було б...
4 життя, практично вся родина ...
одна хлопець сиротою лишився
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02.11.2020 14:45
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По 2,5 роки за одне життя... Яке гуманне у нас законодавство. Смертельное ДТП на Столичном шоссе в Киеве: виновник приговорен к 10 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 600
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02.11.2020 14:32 Ответить
Сколько заплотит - столько останется сидеть
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02.11.2020 18:40 Ответить
угнал машину, был бухой и под наркотой, убил 4 человека... и всего 10 лет... и даже всеравно сможет потом управлять авто... С"КА, ну что за законы....
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02.11.2020 14:34 Ответить
А торнадовцам непонятно за что впаяли больше...
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02.11.2020 15:47 Ответить
не 10, по УДО лет через 8 выйдет
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02.11.2020 16:26 Ответить
И снова будут невиновные гибнуть от этого ублюдка, убить эту сволочь мало. Смертельна ДТП на Столичному шосе в Києві: винуватець засуджений до 10 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5205
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02.11.2020 18:03 Ответить
да там ещё по закончу савченко подскинут и за хорошее поведение лет через 6 и выйдет
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02.11.2020 16:41 Ответить
интересно сколько бы дали(ну, по статистике) в бриташке, на трампщине, и прочих макронщинах. там за пьянку и тем более наркотики вроде побольше могут впаять то
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02.11.2020 14:43 Ответить
Шкода, немає смертної кари...
Цього утирка на 20 років посадити треба було б...
4 життя, практично вся родина ...
одна хлопець сиротою лишився
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02.11.2020 14:45 Ответить
А тебе не страшно? Вводить смертную казнь в стране которой куплены суды? У нас судебной системы нет. Осужденый заплотит и приговарят к смертной казни тебя, или свидетелей просто прходящих мимо. Смертную казнь вводят там где суды работают, а у нас их нет.
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02.11.2020 18:38 Ответить
О как, козла отпущения взяли и посадили. А если за него попросили, то он только по бумагам будет сидеть, а сам же где то будет шляться.
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02.11.2020 14:57 Ответить
чего это "козла отпущения"? этот придурок бухой под наркотой ехал на чужой машине
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02.11.2020 15:20 Ответить
Знаю, но судя по его болтовне, бедный несчастный, а машина то еще и не его. Вот ехал себе паря по делам своих опекателей, тот ему пообещал защиту, даже если в жопу с головой залезет, вот и напрашивается вывод.
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02.11.2020 15:23 Ответить
Для того, чтобы нанять кого то сидеть за себя нужно в первых - связи с начальниками в мусарке, во вторых - солидные деньги. Ни первого ни второго у этого деграданта нет.
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02.11.2020 17:05 Ответить
А машину он на чью сел? Он же не угнал ее.
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02.11.2020 17:33 Ответить
Страна продажных судей и беззакония. Какие Майданы, какие "революции"? Украинцы ещё никогда, если взять историю 20-21 века, не довели ни одну революцию до конца. Даже если взять тот же совок, то посчитать 7 лет после революции 1917 года, а это будет 1924 год, то СССР уже худо бедно развивался и строился. А Украина через 7 лет после Майдана 2014 года, оказалась в ЖО#Е.Нация неудачников.
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02.11.2020 14:59 Ответить
бред какой-то мокшанский
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02.11.2020 15:21 Ответить
Херня какая-то, он же наркоман и убийца, 5 лет по удо вийдет.
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02.11.2020 15:13 Ответить
судьи и адвокаты - мразота продажная! мафия в законе! а разреши стране травку курить, так нарики под шумок будут и колоться, дойдёт до того, что мочить друг друга будут на дорогах, потому что нормальных водителей не останется
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02.11.2020 15:22 Ответить
В данном случае ни судьи ни адвокаты не при чём - эта статья УК не предусматривает большего наказания. Десятка - максимум.
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02.11.2020 17:07 Ответить
У нас Феміда не сліпа, не глуха; вона підступна, бо підкупна.
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02.11.2020 15:58 Ответить
10 років за чотири життя, по два з половинною за кожного . В жопу засуньте собі таке правосуддя.
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02.11.2020 16:48 Ответить
туксончик любимый джипик уже хз..а еще джили ск...
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02.11.2020 17:06 Ответить
Ужасает то что осталось от Tucson - не думал что корейские "внедорожники" настолько хлипкие и небезопасные
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02.11.2020 18:16 Ответить
Скорее всего машину уже вскрывали спасатели - сняты двери и крыша назад откинута. Но количество погибших конечно говорит само за себя.
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03.11.2020 00:39 Ответить
Судьи ждали пока кто-то прийдет «порешать», а за бомжа решать некому... Десятку со злости влепили
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02.11.2020 18:55 Ответить
 
 