С воином 36-й ОБрМП Владимиром Бондарюком, погибшим в зоне ООС, простились на Николаевщине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Вчера, 1 ноября, в селе Каменный Мост Первомайского района Николаевской области состоялась церемония прощания с Владимиром Владимировичем Бондарюком (позывной Пиндос), 1993 года рождения, сержантом, военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 30 октября после полуночи в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате вражеского обстрела из гранатометов и стрелкового оружия, который велся со стороны наемников РФ.
Об этом говорится на Фейсбук-странице "Социальная поддержка ветеранов войны. Николаевщина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Николаевщина провела в последний путь сержанта Владимира Бондарюка.
Отдать последний долг собрались родные, односельчане, боевые побратимы из 36-й бригады морской пехоты, ветеранская общественность, капелланы, представители Министерства по делам ветеранов Украины, органов власти района и области.
Похоронили погибшего в родном селе Каменный Мост.
Вечное уважение павшим за независимость Украины!" - отмечается в сообщении.
Владимир Бондарюк родился 18.07.1993 года. Работал на СТО, увлекался туризмом. Проходил военную службу в Крыму, в 2014 году не изменил присяге и вышел на материковую часть Украины, где продолжил службу в морской пехоте. В 2015 году проходил обучение в Литве, в школе инструкторов по программе НАТО.
У него остались родители, жена и дочь.
Пожалуйста, подождите...