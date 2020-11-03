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Беларусь (4248) пенсионеры (353) Минск (626)

Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Беларуси Минске 2 ноября проходил протестный марш пенсионеров и медиков.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Около половины первого по местному времени участники марша пенсионеров и медиков собрались возле Красного костела. Они прошли через центр, станцевали на площади Якуба Коласа и начали расходиться.

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Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 04
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 05
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 06
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 07

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Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 09
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 10
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 11
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 12

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Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 13
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 14
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 15
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 16
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 17

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Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 18
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 19

Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 20
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 21

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Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 22
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 23
Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске 24

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Топ комментарии
+5
садомазо продолжается.
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02.11.2020 16:11
+4
Шины прихватите. Мазохисты.
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02.11.2020 16:08
+4
Гейпарадовцы должны ударить ОМОНу внезапно и по тылам. Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 2117
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02.11.2020 16:26
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Шины прихватите. Мазохисты.
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02.11.2020 16:08 Ответить
та я бачив по телеку, як там жиночка сказала, що такі мирні заходи ні до чого не призводять і вся надія на партизан осталася
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02.11.2020 18:12 Ответить
садомазо продолжается.
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02.11.2020 16:11 Ответить
вернее дело маркиза де сада и мазоха живет на болотах микромордора.
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02.11.2020 16:12 Ответить
тихо. это реформа.
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02.11.2020 16:18 Ответить
Что, не видишь ? Мэр одобряет.
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02.11.2020 16:21 Ответить
что одобряет? побиение болотных младенцев?
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02.11.2020 16:29 Ответить
Уже было и марш вмего города,и марш студентов,и марш женщин и девушек с дарение цветы тем кто калечил избивал и унижал ихних мужей,братьев,сыновей,марш бабушек и стариков был,марш спортсменов был,марш инвалидов был,ну теперь осталось по логике марш нацменьшин (гейпарад)
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02.11.2020 16:17 Ответить
Приходи, будешь первым
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02.11.2020 16:22 Ответить
Я бы пришёл и не я один если такое было бы в Киеве и с тем что вытворял омон,только пришли бы мы тысячами с коктейлями и шинами и спалили нахрен ваш омон и милиц участки,если б такое было в Украине,беркут издевался бил добивал,но так чтоб врыватся в квартиры,ловить вообще в жил масиве во дворах,насиловать, ну
звиняйте такое не прощается
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02.11.2020 16:28 Ответить
Гейпарадовцы должны ударить ОМОНу внезапно и по тылам. Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 2117
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02.11.2020 16:26 Ответить
а фемени по передках
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02.11.2020 18:09 Ответить
Этот слой беларусского общества доблестный ОМОН еще не пи.дил? Тогда мы идем к вам. С нетерпением ждем марш беларусских младенцев.
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02.11.2020 16:19 Ответить
Так он белорус? Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 5270
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 1278

Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 4867
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02.11.2020 16:22 Ответить
Попередня новина в стрічкі :
https://censor.net/ru/news/3228583/merom_kropivnitskogo_pereizbrali_rayikovicha_tik
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02.11.2020 16:26 Ответить
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 4237 Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 9026
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02.11.2020 18:26 Ответить
Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 3092 картінки напоминають радість кримнашистів - хоч каменюки зверху...Масу поімєлі - та викинули як відпрацьований кондом...Щас виють...І ці будуть вити...
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02.11.2020 16:25 Ответить
Сябри! Не морочте голову ні собі,ні людям.
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02.11.2020 16:40 Ответить
Vsio bolse i bolse liudej vyxodit na mitingi protiv sovetskogo rezima
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02.11.2020 16:48 Ответить
Мене щось не дуже надихають мітинги совків/пенсіонерів проти совка. Бо саме вони вигодували "лукашенка".
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02.11.2020 19:57 Ответить
raznix i tam jest.U nas dopustim pravaja partija samaja radikalnaja protiv raski,tak ix poderzyvajet imeno nasi pensioneri.Ix golosami oni vygrali vybori i teper.
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02.11.2020 20:42 Ответить
Не порівнюйте литовських та білоруських пенсіонерів, які є, по суті, патентованими совками. Нинішні литовські пенсіонери, фактично, відновили незалежність Литви. Тому вони знають її ціну. А білоруси? Якби Україна не вийшла з совка, то Білорусь навіть не рипнулася.
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03.11.2020 09:11 Ответить
У нас пенсионеры не ходили, а субсидии получили)
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02.11.2020 16:50 Ответить
хєр вони отримали, а не субсидії
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02.11.2020 18:07 Ответить
Бабушки с дедушками на митинг, внучки на службу в ОМОН!!!
Цирк!!!!! А Лукашенко с Путиным яичко варенное на завтрак и в бассейн!!!!
У каждого своя роль!
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02.11.2020 16:56 Ответить
там ще потрібно провести марш ЛБГТ та феменів, цього для Європи дуже не вистачає
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02.11.2020 18:06 Ответить
Коли будуть сантехніки з асенізаторами?...
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02.11.2020 18:12 Ответить
одразу після білоруських космонавтів
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02.11.2020 18:15 Ответить
Не знаю, щось "дуже тихо проскочило" - Лука, нібито, зняв з посади Генерального прокурора... За неналежне виховання сина... Хлопця бачили на марші опозиціонерів...
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02.11.2020 19:03 Ответить
пока совок в голове, танцы с бубном продолжатся, а на Майдане
ОТЧЕ НАШ многократно молились: "и прости нам грехи наши"
Помогло, есть Бог на свете!
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02.11.2020 19:11 Ответить
Да не говори ! ЗЕ это ж настоящий божий дар !
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02.11.2020 22:05 Ответить
Пенсионеры и медики прошли через центр, станцевали на площади Якуба Коласа и начали расходиться.Источник: https://censor.net/ru/p3228584

Это даже не 95-ый квартал а еще хуже
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02.11.2020 19:27 Ответить
Совки пропёрженные Багатолюдний марш пенсіонерів і медиків відбувся в Мінську - Цензор.НЕТ 286
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02.11.2020 20:52 Ответить
А чё Лука на это? Испугался и сбежал?
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03.11.2020 13:12 Ответить
 
 