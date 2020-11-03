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Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
В столице Беларуси Минске 2 ноября проходил протестный марш пенсионеров и медиков.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
Около половины первого по местному времени участники марша пенсионеров и медиков собрались возле Красного костела. Они прошли через центр, станцевали на площади Якуба Коласа и начали расходиться.
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показать весь комментарий02.11.2020 16:11
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+4 Антип61
показать весь комментарий02.11.2020 16:26
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звиняйте такое не прощается
https://censor.net/ru/news/3228583/merom_kropivnitskogo_pereizbrali_rayikovicha_tik
Цирк!!!!! А Лукашенко с Путиным яичко варенное на завтрак и в бассейн!!!!
У каждого своя роль!
ОТЧЕ НАШ многократно молились: "и прости нам грехи наши"
Помогло, есть Бог на свете!
Это даже не 95-ый квартал а еще хуже