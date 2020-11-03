Многолюдный марш пенсионеров и медиков прошел в Минске. ФОТОрепортаж

В столице Беларуси Минске 2 ноября проходил протестный марш пенсионеров и медиков.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

Около половины первого по местному времени участники марша пенсионеров и медиков собрались возле Красного костела. Они прошли через центр, станцевали на площади Якуба Коласа и начали расходиться.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Стреляй!", - безоружный белорус грудью пошел на силовика с ружьем. ВИДЕО











Также смотрите: Марш в Минске: Силовики стреляли в воздух, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, задержали около ста человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Смотрите также: "Выражает протест зефиркой": в Беларуси оштрафовали 75-летнюю пенсионерку. ФОТО











Смотрите: На акциях в Минске и Гродно начались задержания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова вести диалог с белорусской оппозицией, но нужно убедиться, какая их позиция по Крыму и агрессии РФ, - Кулеба







Также читайте: Лукашенко исключает свой побег из Беларуси в случае смены власти: "Никогда не бежал и бежать не собираюсь"