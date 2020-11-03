На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП вблизи пгт Березна на Черниговщине с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 2 ноября 2020 примерно в 09:20 прокурор, находясь за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП.
Следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Пожалуйста, подождите...
Против фуры у японского лексуса - никаких шансов.
и второе - последний абзац насторожил словами - если будет доказана вина...
т.е. уже как бы сомнение витает в воздухе
ЭТО НОРМАЛЬНО ВООБЩЕ?
И скажите что этой падали дадут срок вообще - хоть какой нибудь тому на майдане дали 10 , но всем понятно что сидеть он не будет , а этой прокурорской собаке вряд пидозру высунут.А виноваты будут ети два трупа 100500% - в суде оспаривать показания вонючей твари в погонах , к сожалению некому ....