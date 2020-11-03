В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм "тенизации" национальной экономики на рынке светлых нефтепродуктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.
Затем фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей. Они также продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.
За обеспечение таких операций они получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам в результате функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн гривен.
В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия.
Пожалуйста, подождите...
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 Источник: https://censor.net/ru/p3228695
статья о том, что барыги в 2018 начали воровать, а в 2020 этот канал накрыли
Дятлы! ))))))))))))))))))
3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».
-Доктор в мене ззаду шось шуршить
-Хм...так у вас тут газєта застрягла
-Шо правда?
-Нєт...Ізвєстія