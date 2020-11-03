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В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала противоправный механизм "тенизации" национальной экономики на рынке светлых нефтепродуктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера, зарегистрированной на подставное лицо.

Затем фигуранты незаконно реализовывали контрафактные нефтепродукты за наличные без уплаты налоговых платежей. Они также продавали заинтересованным клиентам противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

За обеспечение таких операций они получали так называемую премию в размере 7-9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний. По предварительным оценкам в результате функционирования этой схемы государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 200 млн гривен.

В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства, проводятся следственные действия.

Также читайте: СБУ проверила состояние авиационной безопасности в отечественных аэропортах для предотвращения террористических угроз

В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 01
В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 02
В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 03
В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
кстати, об экономике и технологиях:
3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».

-Доктор в мене ззаду шось шуршить

-Хм...так у вас тут газєта застрягла

-Шо правда?

-Нєт...Ізвєстія
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03.11.2020 09:26
+3
Вали на папередника! При Зе коррупции нет! Не верите? Так он же сам сказал! Я даже видосик видел! В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864
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03.11.2020 09:21
+3
статья как раз о папередниках
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03.11.2020 09:28
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вали на папередника! При Зе коррупции нет! Не верите? Так он же сам сказал! Я даже видосик видел! В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864 В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ - Цензор.НЕТ 3864
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03.11.2020 09:21 Ответить
статья как раз о папередниках
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03.11.2020 09:28 Ответить
Зебил, статью читай:
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы схемы в течение 2018-2020 Источник: https://censor.net/ru/p3228695
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03.11.2020 09:30 Ответить
очки одень, или калькулятор купи
статья о том, что барыги в 2018 начали воровать, а в 2020 этот канал накрыли
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03.11.2020 09:33 Ответить
Начали в 2018-м, когда стало понятно, что зелебобики выберут в президенты солнцеликого, и в стране начнется бардак.
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03.11.2020 09:45 Ответить
73-х процентные, вы что не читаете вашего зеленого фюрера, что уже весной этого года с коррупцией было покончено? При папереднике такого ошеломляющего успеза и за 5 лет не достигли!
Дятлы! ))))))))))))))))))
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03.11.2020 09:35 Ответить
дурак (вроде тебя) верит не глазам своим, а ушам своим
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03.11.2020 09:40 Ответить
А КАК ДЫШАЛ ,,, КАК ДЫШАЛ :

У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ - Цензор.НЕТ 587
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03.11.2020 10:02 Ответить
Ты комментом не промазал?
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03.11.2020 09:42 Ответить
НеА! Слишеом густо!
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03.11.2020 10:28 Ответить
Ну, тогда в спам.
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03.11.2020 12:16 Ответить
Прощай, 73-хпроцентный! У результаті тіньового механізму імпорту світлих нафтопродуктів держбюджет зазнав понад 200 млн грн збитків, - СБУ - Цензор.НЕТ 5102
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03.11.2020 12:48 Ответить
кстати, об экономике и технологиях:
3 ноября 1969 года, ровно 49 лет назад в СССР впервые начали производить туалетную бумагу.
Ещё целых 8 лет после полёта Гагарина в космос страна вытирала задницы газетами «Правда».

-Доктор в мене ззаду шось шуршить

-Хм...так у вас тут газєта застрягла

-Шо правда?

-Нєт...Ізвєстія
показать весь комментарий
03.11.2020 09:26 Ответить
пардон, 51 год взад
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03.11.2020 09:27 Ответить
А сколько перечислили денег врагу?
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03.11.2020 09:36 Ответить
Куплю светлые нефтепродукты с цистерны - самовывоз
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03.11.2020 09:38 Ответить
Це не той сайт. Тобі на сайт президента треба
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03.11.2020 10:05 Ответить
Це зрозуміло, що з приходом Зєлі корупція на митниці тільки збільшилась. З всього цього, окрім дати дострокової відставки Зєлі, цікаво тільки одне - Зєлін корупційний відсоток?
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03.11.2020 09:51 Ответить
він такий дєбіл, що з ним можуть і реально не ділитися )))
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03.11.2020 20:36 Ответить
ХІБА ЦЕ ГРОШІ. Це ж не свої, хіба цих жалко
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03.11.2020 10:18 Ответить
Ага. Обналичивали деньги на сотни млн. а при обыске изъяли ТОЛЬКО печати и черную бухгалтерию. Ну вот почему они считают нас всех идиотами? Почему когда обнальные центры хлопает НЕ СБУ, то кэша всегда миллионы, а когда СБУ какие-то жалкие крохи или (что чаще всего) "печати и черная бухгалтерия"? Не зря говорят: сила дурака в молчании. Молчали бы уже о своих "подвигах".
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03.11.2020 10:22 Ответить
Светлыя толкали в "темную"...
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03.11.2020 10:34 Ответить
гебелса бендеры на вас нема
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03.11.2020 11:23 Ответить
Ну такий маленький потяг з такими маленькими цистернами легко не помітити на кордоні
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03.11.2020 20:35 Ответить
 
 