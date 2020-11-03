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Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева. ФОТО

Чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с ранее поданными заявками сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады Украины. Чтобы не допустить какие-либо правонарушения, правоохранители, в том числе кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

В полиции добавили что, организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции: "В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации".

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Также известно, что утром возле Верховной Рады одному из участников мероприятия стало плохо. Военнослужащие Национальной гвардии Украины и полицейские оказали мужчине первую домедицинскую помощь.

Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева 01
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Топ комментарии
+12
Та сама, то хто? Зеленський зі слугами, ОПЗЖ, заМайбах...? Хто з них тут на цьому фото?
Блін, закінчував би ти з наркотою...
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03.11.2020 09:42
+8
Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466
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03.11.2020 09:38
+4
Кто из них при владі?
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03.11.2020 09:44
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Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466
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03.11.2020 09:38 Ответить
Та сама, то хто? Зеленський зі слугами, ОПЗЖ, заМайбах...? Хто з них тут на цьому фото?
Блін, закінчував би ти з наркотою...
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03.11.2020 09:42 Ответить
Кто из них при владі?
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03.11.2020 09:44 Ответить
Ага.
«Куда нас завели галичане ?! Путин, вьіведи !!!»
Ми вкурсі.
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03.11.2020 09:50 Ответить
...вЄрім в блаЗЄнського!!! Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 4970
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03.11.2020 10:13 Ответить
Поліція через масові акцій посилила заходи безпеки в центрі Києва - Цензор.НЕТ 1028
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03.11.2020 10:47 Ответить
Коротко о наших любимых политиках и президентах
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03.11.2020 10:57 Ответить
Мне уже по................... бать, кто митингует, Вова пора, рояль оставят, вот чем играл ОТОРВУТ. Пока не поздно - БЕГИ. Єто уже для меня не віносимо, так слишком много выпить не смогу.
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03.11.2020 09:43 Ответить
ФОПы вставайте!
Гетьманцев с зеленским решил убить ваш бизнес, чем вы будете кормить свои семьи? Если сейчас не будете на майдане, потом придётся ехать в польшу собирать клубнику!
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03.11.2020 09:53 Ответить
Я так розумію шо будуть звиздячити зелень?
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03.11.2020 10:02 Ответить
Сегодня менты остановили, чуть не оштрафовали. Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 3466

Полиция из-за массовых акций усилила меры безопасности в центре Киева - Цензор.НЕТ 1661
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03.11.2020 10:08 Ответить
 
 