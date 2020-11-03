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МВД (9224) нелегалы (445) Турция (3235) украинцы (3739)

Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Преступная группа занималась вербовкой граждан Украины для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу. Злоумышленники незаконно перемещали завербованных украинцев через государственную границу в Турцию, где затем их втягивали в преступную деятельность. В течение пяти лет фигуранты завербовали более 200 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сотрудники Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции совместно со следователями ГУНП в АР Крым при процессуальном руководстве Крымской прокуратуры в тесном взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями Южного регионального управления ГПС Украины, Европола, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании разоблачили пять участников транснациональной организованной группы, занимавшиеся торговлей людьми.

"Фигуранты - жители Одесской области и Крыма, которые, начиная с 2015 года, вербовали украинцев и перемещали их в Республику Турция. Там передавали местным сообщникам. Полицейские установили, что за одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Завербованных вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов. Пострадавшие должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия жесткой уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили. Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии.

Всего в местах лишения свободы за рубежом находятся более 200 украинских граждан, которые морем перевозили нелегалов. Для наших соотечественников это была дорога в один конец. Торговцы людьми обещали шкиперам-украинцам, что в случае задержания их ждет депортация домой или несколько месяцев миграционного ареста.

30 октября пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 149 и ч. 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, а именно - торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех жертв этой преступной цепи для привлечения к уголовной ответственности их эксплуататоров.

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Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД 01
Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД 02
Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
И что, шкиперов этих прямо силой заставляли перевозить мигрантов? Скорее всего, за деньги... Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД - Цензор.НЕТ 5424
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03.11.2020 10:24
+4
Нету на них Гитляра Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 7438
Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 6294
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03.11.2020 13:26
+4
Вопрос почему им нужны были именно украинцы? Эту "работу" мог выполнить кто угодно. Возможно, это российский заказ чтобы дискредитировать украинцев в глазах Европы.
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03.11.2020 17:11
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И что, шкиперов этих прямо силой заставляли перевозить мигрантов? Скорее всего, за деньги... Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД - Цензор.НЕТ 5424
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03.11.2020 10:24 Ответить
шкипер-водитель баржи...
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03.11.2020 14:21 Ответить
Шкипер-глава гражданской посудины. Военной-капитан.
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04.11.2020 13:10 Ответить
яхты гитлера и отрезатели голов под названием -
.... всех жертв этой преступной цепи......Источник: https://censor.net/ru/p3228709
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03.11.2020 11:23 Ответить
так що поки що дякуем що Україна не та країна куда пре вся та жовтизна-чорнота , та інша срань, та ще із своїм ісламським радикалізмом...- так як асимілюватись там - в ЕС, вони і не збираються....лохи рідкісні ці ЕС ліберали що стидять в різних вищих інстанціях... Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 7511
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03.11.2020 11:45 Ответить
Нету на них Гитляра Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 7438
Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС - Цензор.НЕТ 6294
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03.11.2020 13:26 Ответить
це було шедеврально - хто не чув шукайте на просторах інтернету )))
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03.11.2020 20:58 Ответить
Вся остальная сволочь.
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04.11.2020 13:07 Ответить
Ага! Подякуємо, що Україна така ж сама жопа, як і ті країни, з яких пруть у Європу...
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03.11.2020 14:38 Ответить
Вопрос почему им нужны были именно украинцы? Эту "работу" мог выполнить кто угодно. Возможно, это российский заказ чтобы дискредитировать украинцев в глазах Европы.
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03.11.2020 17:11 Ответить
НУ ТАК ПРИВЕЗИТЕ ИХ В ОДНУ ИЗ СТРАН АЗИИ ГДЕ ЕСТЬ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ И УБЕЙТЕ ИХ !!!
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03.11.2020 20:38 Ответить
одеса, крим - схоже, без братушек і тут не обійшлося...
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03.11.2020 20:57 Ответить
 
 