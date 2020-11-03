Разоблачена транснациональная группировка торговцев людьми, за одного гражданина Украины они получали до $3 тыс., - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Преступная группа занималась вербовкой граждан Украины для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу. Злоумышленники незаконно перемещали завербованных украинцев через государственную границу в Турцию, где затем их втягивали в преступную деятельность. В течение пяти лет фигуранты завербовали более 200 украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сотрудники Департамента противодействия преступности, связанной с торговлей людьми, и незаконной миграции совместно со следователями ГУНП в АР Крым при процессуальном руководстве Крымской прокуратуры в тесном взаимодействии с оперативно-розыскными подразделениями Южного регионального управления ГПС Украины, Европола, правоохранительными органами Греции, Италии и Великобритании разоблачили пять участников транснациональной организованной группы, занимавшиеся торговлей людьми.

"Фигуранты - жители Одесской области и Крыма, которые, начиная с 2015 года, вербовали украинцев и перемещали их в Республику Турция. Там передавали местным сообщникам. Полицейские установили, что за одного проданного украинца торговцы людьми получали до трех тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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Завербованных вовлекали в преступную деятельность, связанную с контрабандой мигрантов. Пострадавшие должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы. При этом злоумышленники скрывали факт наличия жесткой уголовной ответственности за перевозку нелегальных мигрантов в тех странах, куда их перевозили. Сейчас фактически все завербованные отбывают наказание в Греции или Италии.

Всего в местах лишения свободы за рубежом находятся более 200 украинских граждан, которые морем перевозили нелегалов. Для наших соотечественников это была дорога в один конец. Торговцы людьми обещали шкиперам-украинцам, что в случае задержания их ждет депортация домой или несколько месяцев миграционного ареста.

30 октября пяти фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 149 и ч. 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, а именно - торговля людьми и организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех жертв этой преступной цепи для привлечения к уголовной ответственности их эксплуататоров.

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