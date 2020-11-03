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Родственники пропавших без вести на Донбассе пикетируют Кабмин: комиссия по розыску пропавших так и не заработала. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Под зданием Кабинета Министров проходит акция протеста с требованием разблокировать работу по розыску без вести пропавших на Донбассе в ходе боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу депутата Криворожского горсовета Николая Колесника.

"Сейчас, КМ. Постоянная комиссия по розыску без вести пропавших при КМ так и не заработала, в очередной раз родным и близким утерянных на войне солгали. Шмыгалю плевать и на распоряжение президента, и на то, что является его прямыми обязанностями, ему не болит. Уже понятно, что эта тема не болит во власти никому, потому что их дети дома, так как их дети не воевали, потому что их детей не предавали ни в Иловайске, ни в Дебальцево, потому что пока они жрут в три горла их защищают на фронте, погибают, попадают в плен, исчезают без вести не их родные и близкие. Власть фуфлыжников! Вышла какая-то бездушная попка, посмотрела на мам равнодушным взглядом, и пошла дальше штаны протирать в тепленьком кресле. А одно падло даже плакат Кривбасса хотело порвать", - заявил Колесник, обнародовав фото с акции протеста, которая проходит под Кабмином.

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Родственники пропавших без вести на Донбассе пикетируют Кабмин: комиссия по розыску пропавших так и не заработала 01
Родственники пропавших без вести на Донбассе пикетируют Кабмин: комиссия по розыску пропавших так и не заработала 02
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Головне, щоб члени комісії зряплату вчасно отримували.
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03.11.2020 11:10 Ответить
Обратитесь к послу Германии Анке Фельдхусон, которая утверждает что нужно бороться за умы и мысли даунбаситов и ввести окупантам Свободную Економическую Зону. Очень интересно, каким образом будет работать ета Зона если там пропадают люди.
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03.11.2020 11:13 Ответить
 
 