Родственники пропавших без вести на Донбассе пикетируют Кабмин: комиссия по розыску пропавших так и не заработала. ФОТО

Под зданием Кабинета Министров проходит акция протеста с требованием разблокировать работу по розыску без вести пропавших на Донбассе в ходе боевых действий.

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу депутата Криворожского горсовета Николая Колесника.

"Сейчас, КМ. Постоянная комиссия по розыску без вести пропавших при КМ так и не заработала, в очередной раз родным и близким утерянных на войне солгали. Шмыгалю плевать и на распоряжение президента, и на то, что является его прямыми обязанностями, ему не болит. Уже понятно, что эта тема не болит во власти никому, потому что их дети дома, так как их дети не воевали, потому что их детей не предавали ни в Иловайске, ни в Дебальцево, потому что пока они жрут в три горла их защищают на фронте, погибают, попадают в плен, исчезают без вести не их родные и близкие. Власть фуфлыжников! Вышла какая-то бездушная попка, посмотрела на мам равнодушным взглядом, и пошла дальше штаны протирать в тепленьком кресле. А одно падло даже плакат Кривбасса хотело порвать", - заявил Колесник, обнародовав фото с акции протеста, которая проходит под Кабмином.

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