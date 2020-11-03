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Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 3 ноября, в Милане состоится заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинская сторона надеется на оправдательный приговор для нашего солдата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится на заседании суда.

"Надеемся, что это последнее решение суда по Виталию Маркиву и, что приговор будет оправдательным и этот, более чем трехлетний срок заключения, закончится. Украина своего солдата не оставит. Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", - заявил Арсен Аваков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила, что в случае, если апелляционный суд примет во внимание дополнительные доказательства, которые предоставила украинская сторона защиты, он может вновь отложить окончательное решение, рассмотреть по существу доказательства и потом уже дать им оценку и вынести решение.

Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков 01

"Но согласно их законодательству, Римскому статуту, апелляционный суд может принять решение, которого мы все ждем, что Виталий Маркив не виноват, то есть полностью удовлетворить его жалобу", - сказала Людмила Денисова.

Отметим, сам Виталий Маркив не будет присутствовать на сегодняшнем заседании миланского апелляционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД

Такое решение было принято тюремными руководителями в соответствии с постановлением итальянского правительства из-за ограничений передвижения в городе из-за пандемии.

Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков 02

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г..

В Милане 29 сентября состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Виталия Маркива. Сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Рафаэли Делла Валле и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли.

Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков 03
Фото: сайт МВД

1 октября в Милане прошло очередное заседание по апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что решение суда первой инстанции по делу Маркива - абсурдно и Украина рассчитывает на  добавление материалов украинской стороны к делу.

На третьем заседании 15 октября Апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.

23 октября в Милане продолжилось заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца. На заседании, сторона защиты предъявила суду присяжных факты, свидетельствующие о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.

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Топ комментарии
+6
Каким способом попал на Донбасс Андреа Рокеллли?ответ : через Москву получил ксиву...
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03.11.2020 11:56
+4
и переводчик был у него из Москвы, которому голову оторвало.
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03.11.2020 12:01
+3
Так же, как иски против Антоненко, Кузьменко, Дугарь.
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03.11.2020 11:59
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А шо там господин Аваков постоянно в карманах теребонькает? Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7127
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03.11.2020 11:54 Ответить
Каким способом попал на Донбасс Андреа Рокеллли?ответ : через Москву получил ксиву...
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03.11.2020 11:56 Ответить
и переводчик был у него из Москвы, которому голову оторвало.
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03.11.2020 12:01 Ответить
Опять Аваков поехал шопитысь до Милану Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 2135
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03.11.2020 11:59 Ответить
Все бы наши чиновники так "шопились"
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03.11.2020 13:34 Ответить
Так же, как иски против Антоненко, Кузьменко, Дугарь.
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03.11.2020 11:59 Ответить
ЭТо вы , не назвава войну войной , открыли возможность такого суда. Ваша петеваковская власть посадила Марква за решетку в Европе
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03.11.2020 12:00 Ответить
Италия Авакова не выдала в свое время Витьке Индюковичу,ну типа правильному и дважды не сидевшему чуваку ДАУНбасса...
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03.11.2020 12:01 Ответить
И что теперь делать? Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 822
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03.11.2020 12:02 Ответить
Ну и клетище, в нее можно Кинг-Конга запихнуть.
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03.11.2020 12:02 Ответить
Аваков, на его месте должен бьі тьі
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03.11.2020 12:03 Ответить
А тут ты прав.
Маркив сидит, поскольку прикрывает авакова, который спустил приказ мочить гражданских, ТК это могут быть лазутчики.
И не надо авакову путать своих личных баранов с государственными.
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03.11.2020 12:26 Ответить
Надежда Савченко лично завалила 2 журнашлюх Путлера за что получила срок...,жаль Надюха не завалила Шалавьева Сикелева Скабееву...и прочих Симоньянов...
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03.11.2020 12:06 Ответить
иди гуляй, мусора не люди, само же вякало в 2014..
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03.11.2020 12:08 Ответить
этот иск, это ху макаронников в очке зе-клоуна.
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03.11.2020 12:24 Ответить
Что делал итальяшка на Донбасе?
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03.11.2020 13:18 Ответить
А ты что делаешь на форуме?
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03.11.2020 13:25 Ответить
А ты?
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03.11.2020 13:42 Ответить
Значить, позов проти Марківа - позов проти України.
А убивство Сашка Музичка (Білого) - це убивство кого?
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03.11.2020 15:48 Ответить
Аваков, который посадил абсолютно невиновных людей по делу Шеремета, не имея абсолютно никаких доказательств, будет нам тут рассказывать о несправедливости?!
Отпускай людей, урод, они по росту не подходят элементарно!
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03.11.2020 17:22 Ответить
 
 