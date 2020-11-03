Иск против Маркива - это иск против всей Украины, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 ноября, в Милане состоится заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинская сторона надеется на оправдательный приговор для нашего солдата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, который находится на заседании суда.

"Надеемся, что это последнее решение суда по Виталию Маркиву и, что приговор будет оправдательным и этот, более чем трехлетний срок заключения, закончится. Украина своего солдата не оставит. Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", - заявил Арсен Аваков.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добавила, что в случае, если апелляционный суд примет во внимание дополнительные доказательства, которые предоставила украинская сторона защиты, он может вновь отложить окончательное решение, рассмотреть по существу доказательства и потом уже дать им оценку и вынести решение.

"Но согласно их законодательству, Римскому статуту, апелляционный суд может принять решение, которого мы все ждем, что Виталий Маркив не виноват, то есть полностью удовлетворить его жалобу", - сказала Людмила Денисова.

Отметим, сам Виталий Маркив не будет присутствовать на сегодняшнем заседании миланского апелляционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Италии продолжится заседание апелляционного суда по делу Маркива, - МВД

Такое решение было принято тюремными руководителями в соответствии с постановлением итальянского правительства из-за ограничений передвижения в городе из-за пандемии.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывает наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 г..

В Милане 29 сентября состоялось первое заседание апелляционного суда по делу Виталия Маркива. Сторона защиты, которую ведут лучшие итальянские адвокаты Рафаэли Делла Валле и Никколо Бертолини Клеричи, настаивают на невиновности Виталия Маркива, который никак не мог быть причастен к гибели Андреа Рокелли.



Фото: сайт МВД

1 октября в Милане прошло очередное заседание по апелляции по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что решение суда первой инстанции по делу Маркива - абсурдно и Украина рассчитывает на добавление материалов украинской стороны к делу.

На третьем заседании 15 октября Апелляционный суд принял новый перевод слов нацгвардейца, доказывающих его невиновность.

23 октября в Милане продолжилось заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца. На заседании, сторона защиты предъявила суду присяжных факты, свидетельствующие о непричастности Виталия к гибели итальянского журналиста Андреа Рокелли.