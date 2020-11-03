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СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

Оперативники спецслужбы провели операцию, подготовленную с использованием оперативных возможностей Службы внешней разведки. Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тыс. долларов США.

СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих 01

Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих 02

Сейчас согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников незаконной операции.

СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих 03

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих 04
СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих 05
СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих 06
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+35
Свинарчуки Порошенка крали запчасти в Украину, а Свинарчуки Зеленского крадут запчасти в парашу. Просто почувствуйте разницу СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих - Цензор.НЕТ 8688
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03.11.2020 13:34
+7
СБУ молодцы!!!!
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03.11.2020 13:41
+6
а СБУ не хочет диверсию в Конститут. Суде раскрыть?!
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03.11.2020 13:58
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Свинарчуки Порошенка крали запчасти в Украину, а Свинарчуки Зеленского крадут запчасти в парашу. Просто почувствуйте разницу СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих - Цензор.НЕТ 8688
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03.11.2020 13:34 Ответить
Свинарчуки одни и те же ! И им все равно в какую сторону, главное чтоб в кармане осело !
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03.11.2020 13:42 Ответить
Тобі вже відома дата з якої почалась ця схема?(при якій владі?)
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03.11.2020 13:44 Ответить
яка різниця в який бік крадуть якщо є асфальт і світло? //ЗЕ-нєлох
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03.11.2020 20:01 Ответить
СБУ молодцы!!!!
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03.11.2020 13:41 Ответить
Это с Моторсичи или с Авиакона тырили?
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03.11.2020 13:48 Ответить
И оттуда и оттуда и еще со многих рембаз. В Запорожье такие гаражи и мастерские где скупают запчасти и на коленке ремонтируют двигатели совсем не редкость. Вокруг Военного городка их хватает.
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03.11.2020 15:31 Ответить
Наверное, в это звено СБУ нос зе!ленского не успел влезть, иначе никакой поимки с поличным не было бы. Был бы еще один вагнергейт.
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03.11.2020 13:52 Ответить
а СБУ не хочет диверсию в Конститут. Суде раскрыть?!
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03.11.2020 13:58 Ответить
так, це абсолютно антидержавна дія того т.н. суда, для групи розумних слідчів та прокурорів можна було б справу направити до суду днів за 10.
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03.11.2020 14:08 Ответить
Що "свинарчуки" Зені?
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03.11.2020 14:02 Ответить
новости из разряда хуже не буде СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих - Цензор.НЕТ 404дичка какая СБУ розкрила організовану РФ схему систематичного розкрадання з українського стратегічного підприємства авіаційних двигунів і комплектуючих - Цензор.НЕТ 404движок с мопеда образца 50 летней давности кацапы не могут воссоздать и тырят с помошью наших предателей которых надо по меру пускать..какой то трешак полуватный
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03.11.2020 14:42 Ответить
Уже бы написали прямо, что всё железо с завода Мотор-Сичь. Богуслаева, страдающего от санкций против России под суд.
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03.11.2020 14:52 Ответить
Куди ж без кацапів
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03.11.2020 15:11 Ответить
Как, интересно, можно украсть большущий номерной двигатель для вертолета без ведома "потерпевшего"? Были ли заявления в Полицию о пропаже?
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03.11.2020 15:51 Ответить
Странно что трактуют как зловживання. Тут факт гос измены вообще-то.
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03.11.2020 17:23 Ответить
Богуслаев и его окружение-конкретные сепары и ублюдки....
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03.11.2020 19:43 Ответить
Невже імпортозаміщення кацапам не вдалося, що вони продовжують тирити у нас запчастини?
Сміх та й годі!
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03.11.2020 20:04 Ответить
 
 