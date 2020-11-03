СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки Украины блокировала систематическое хищение авиационных комплектующих со стратегического отечественного предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, организовали противоправную схему владельцы российской авиационной компании. Посредники, в том числе должностные лица стратегического предприятия, похищали по их заказу двигатели и авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2", "Ми-8", "Ми-17" и их модификаций.

Похищенную продукцию посредники вывозили за границу вне таможенного контроля. Оборудование, по поддельным документам, дельцы продавали оборонным компаниям с Ближнего Востока и в страны бывшего СНГ.

Оперативники спецслужбы провели операцию, подготовленную с использованием оперативных возможностей Службы внешней разведки. Правоохранители задержали фигурантов при попытке продажи авиационного двигателя стоимостью 980 тыс. долларов США.

Техническая экспертиза установила, что двигатель относится к товарам двойного использования и может устанавливаться на военные вертолеты.

В ходе проведения обысков в офисах украинских посредников и местах проживания злоумышленников были обнаружены авиационные запчасти для вертолетов "Ми-2" и "Ми-8". Также изъяты черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Сейчас согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали начальника отдела стратегического предприятия. Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников незаконной операции.

Разоблачение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.







Фото: сайт СБУ