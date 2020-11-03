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Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 3 ноября под стены Верховной Рады с требованием услышать легальный бизнес вышли предприниматели, которые за прошлый год заплатили около 80 млрд грн. налогов в бюджеты всех уровней и создали 1,2 млн. рабочих мест.

Предприниматели требуют не рассматривать популистские законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют контроль за расчетными операциями, требуют внедрить фискализацию в рисковых отраслях торговли с января 2021года. Отмена контроля, по их мнению, приведет к тенизации экономики и увеличению контрабанды, которая сегодня уже составляет только по пяти рисковым отраслях торговли 52% или 139,9 млрд. грн. от общего объема нелегального импорта, сообщает Цензор.НЕТ.

Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли 01

Участники акции "Детенизация - это цивилизация" отмечают, что некоторые депутаты и представители оппозиционного протестного движения за предоставление льготных условий ведения бизнеса для отдельной группы предпринимателей, манипулируют нормами законов и вводят общество в заблуждение.

Так детенизационными законы 128 и 129 не вводится фискализация для микро-предпринимателей, торгующих на рынках на 1 группе ФЛП, то есть реализуя яблоки или носки на рынке - кассовый аппарат не нужен, как и вести учет и иметь документы подтверждающие происхождении товаров. Другим налогоплательщикам не обязательно для фиксации расчетных операций покупать дорогой стационарный кассовый аппарат, достаточно загрузить бесплатное программное приложение на телефон, которое для удешевления и упрощения процесса фискализации разработала государственной налоговая служба. Также мифом является то, что всем нужно вести учет товаров, на самом деле, это касается только нескольких рисковых групп товаров, а именно лекарств и медицинских изделий, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники.

Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли 02

Манипулируя законами, сторонники отмены контроля за расчетными операциями, хотят оставить лазейки внутри страны, для реализации контрабанды и уклонения от уплаты налогов.
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Топ комментарии
+6
а-ха)))) ..ля. Отетот десяток подставок под одинаковые плакаты заплатили 80 миллиардов налогов?) И хотят кассовых аппаратов? та нахер пошли со своими аппаратами разом
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03.11.2020 14:31
+6
Какая-то гнида, собирающаяся некисло наварить на продаже ЕККА, наняла клоунов которые от имени предпринимателей, хотят, к их и так дохлому бизнесу, добавить еще и затраты на кассовые аппараты.
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03.11.2020 14:36
+5
Предприниматели требуют усилить давление власти на предпринимателей?
Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
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03.11.2020 14:38
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Звиздеж и манипуляции.
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03.11.2020 14:25 Ответить
а-ха)))) ..ля. Отетот десяток подставок под одинаковые плакаты заплатили 80 миллиардов налогов?) И хотят кассовых аппаратов? та нахер пошли со своими аппаратами разом
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03.11.2020 14:31 Ответить
Помницца мне фопчики за зеленскага галасавали. Так шо наголосовали - жери ТЕ бо вы се презеденты и це исты на Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли - Цензор.НЕТ 892
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03.11.2020 14:31 Ответить
за сколько "кеша" были куплены эти митингувальныки?
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03.11.2020 14:32 Ответить
По 300грн. платили, в соц сетях собрали с десяток людей.
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03.11.2020 16:04 Ответить
Пишут Гепа из Харькова умер. Утка?
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03.11.2020 14:35 Ответить
Застаріла інформація. Сьогодні уже 40 днів. Але "берні" (с) виконуватиме свої обов'язки після вікенду Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 244
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03.11.2020 15:00 Ответить
Какая-то гнида, собирающаяся некисло наварить на продаже ЕККА, наняла клоунов которые от имени предпринимателей, хотят, к их и так дохлому бизнесу, добавить еще и затраты на кассовые аппараты.
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03.11.2020 14:36 Ответить
Истинно наротные депутаты, борцуны с офшорами.


Sofiya Fedyna
@ukrainesinger

Щойно слуги з голосом, опзж і батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року...
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03.11.2020 14:37 Ответить
Ну не с офшорами же бороться. За это и по *** можно получить.
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03.11.2020 14:39 Ответить
И Голос пошел по руках? за мамкивщину то понятно...
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03.11.2020 14:39 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 1147 та це нічого, бо пес с голосом , опзж, майбахі - проти закону о роспуске судей...Оце так случка! Так хто на ком ото там стоїть у іерархії "агенти кремля"?
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03.11.2020 14:52 Ответить
А навіщо розпускати всіх? Щоб замінити на 100% венедиктових?
Нехай позбавляються тупицьких, призначених із Офісу преЗедента.
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03.11.2020 14:55 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 2679 а нічого що головатий як функціонер ПР приймав участь у констуційному перевороті 10 року?
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03.11.2020 15:19 Ответить
А Татаров був поплічником главмента Захарченко, який придушував Майдан.
Навіщо поціновувач ідеалів Майдану Зеленський власноруч призначив його на високу посаду в соєму ОП?
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03.11.2020 15:25 Ответить
* в своєму ОП
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03.11.2020 15:26 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 16 так треба головатого "на кол" чи треба щоби він зостався, бо він любить пєтру?
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03.11.2020 15:29 Ответить
Я не знаю кого він любить.
Але якщо зелені другу добу бомбардирують мізки лохтората своєю нібито глибокою шаною до Майдану, то мають, перш за все, повикидати своїх антимайданівців.
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03.11.2020 15:39 Ответить
головатого треба "люструвати" чи ні?
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03.11.2020 15:52 Ответить
Є закон про люстрацію, в якому зазначені критерії, згідно яких особа підпадає під люстрацію.
Головатий під них підпадає?
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03.11.2020 15:56 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 2276 головатий приймав участь у констунаційному перевороті 10 року.
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03.11.2020 15:58 Ответить
Якщо ви в цьому впевнені, доведіть до відома ОП, вони вам подякують і скористаються підказкою.
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03.11.2020 16:00 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 6042 якщо особа займалася держзлочином - ця особа повинна бути "люстрованою" чи ні?


...Генеральна прокурора України оголосила підозру про захоплення державної влади екс-президентові Віктору Януковичу...Очільник відомства Юрій Луценко повідомив у Facebook, що йдеться про «конституційний переворот» 2010 року, коли Янукович, Лавринович та «їхні спільники» повернули Конституцію 1996 року без необхідного рішення Верховної Ради.
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03.11.2020 16:07 Ответить
Якщо він скоював злочин, нехай доводять і люструють.
В руках зелених всі "правоохоронні органи".
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03.11.2020 16:10 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 9664 а як же ви пропонуєте люструвати частину судів, коли їх злочин ще треба довести та осудити? Чи то "не ті" судді?
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03.11.2020 16:24 Ответить
Люстрацію проводили через рішення суду по кожному люстрованому?
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03.11.2020 16:34 Ответить
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 799 політична доцільність
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03.11.2020 17:06 Ответить
Значить, зелені можуть провести свою люстрацію швидко.
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03.11.2020 17:24 Ответить
Предприниматели требуют усилить давление власти на предпринимателей?
Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
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03.11.2020 14:38 Ответить
Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли - Цензор.НЕТ 5282 мародери проти контрабандистів...
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03.11.2020 14:45 Ответить
Открытие дня

Киеву от эвакуации авто идёт менее 1/4 части платежей.
В среднем, в месяц эвакуируют 3,5 тыс авто.
За что владельцы авто платят около 7 млн. грн (2 тыс. грн с авто)
Киеву же от этих сумм остаётся четверть, всего 1,7 млн (0,03% в годовом исчислении от бюджета).
Учитывая, что прайс компаний эвакуаторов Авто для оштрафованных в 2 раза выше прайса на сайте, можно предположить, что коррупционная рента составляет около 50% от данной суммы (около $1 млн в год).
Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі - Цензор.НЕТ 6001
В итоге:
- появился новый доходный бизнес (не очень легальный, по сути, воровство авто)
- доходы города сильно не выросли
- парковок как не было так и нет

Вопрос:
- это все-таки был инструмент наведения порядка?
- или очередная тема, как более ранняя - парковки, розданные своим за бесценок, где пацанчики нал собирают с авто?
Anatoliy Amelin
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03.11.2020 15:03 Ответить
Шабаш, проплаченный крупными торговыми сетями.
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03.11.2020 15:08 Ответить
Отмените РРО и измените правила игр для крупных игроков, что бы платили налоги.
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03.11.2020 15:20 Ответить
Крупные торговые сети,под крышеванием взяточника гетьмановича,пытаются выдавить мелких предпринимателей из торгового бизнеса.
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03.11.2020 16:11 Ответить
Ни в одной стране мира нет рисковых видов деятельности, а наши придурки всегда что то придумают. Рисковые виды деятельности - наркота и оружие, вот этим и занимайтесь .
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03.11.2020 16:16 Ответить
не надо ля-ля про все страны мира)) у нас парикмахер работает один и у него стоит кассовый аппарат.
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03.11.2020 17:32 Ответить
 
 