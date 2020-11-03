Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли. ФОТО

Сегодня, 3 ноября под стены Верховной Рады с требованием услышать легальный бизнес вышли предприниматели, которые за прошлый год заплатили около 80 млрд грн. налогов в бюджеты всех уровней и создали 1,2 млн. рабочих мест.

Предприниматели требуют не рассматривать популистские законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют контроль за расчетными операциями, требуют внедрить фискализацию в рисковых отраслях торговли с января 2021года. Отмена контроля, по их мнению, приведет к тенизации экономики и увеличению контрабанды, которая сегодня уже составляет только по пяти рисковым отраслях торговли 52% или 139,9 млрд. грн. от общего объема нелегального импорта, сообщает Цензор.НЕТ.

Участники акции "Детенизация - это цивилизация" отмечают, что некоторые депутаты и представители оппозиционного протестного движения за предоставление льготных условий ведения бизнеса для отдельной группы предпринимателей, манипулируют нормами законов и вводят общество в заблуждение.

Так детенизационными законы 128 и 129 не вводится фискализация для микро-предпринимателей, торгующих на рынках на 1 группе ФЛП, то есть реализуя яблоки или носки на рынке - кассовый аппарат не нужен, как и вести учет и иметь документы подтверждающие происхождении товаров. Другим налогоплательщикам не обязательно для фиксации расчетных операций покупать дорогой стационарный кассовый аппарат, достаточно загрузить бесплатное программное приложение на телефон, которое для удешевления и упрощения процесса фискализации разработала государственной налоговая служба. Также мифом является то, что всем нужно вести учет товаров, на самом деле, это касается только нескольких рисковых групп товаров, а именно лекарств и медицинских изделий, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники.

Манипулируя законами, сторонники отмены контроля за расчетными операциями, хотят оставить лазейки внутри страны, для реализации контрабанды и уклонения от уплаты налогов.