Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Сегодня, 3 ноября под стены Верховной Рады с требованием услышать легальный бизнес вышли предприниматели, которые за прошлый год заплатили около 80 млрд грн. налогов в бюджеты всех уровней и создали 1,2 млн. рабочих мест.
Предприниматели требуют не рассматривать популистские законопроекты 3853-1, 3853-2, которые отменяют контроль за расчетными операциями, требуют внедрить фискализацию в рисковых отраслях торговли с января 2021года. Отмена контроля, по их мнению, приведет к тенизации экономики и увеличению контрабанды, которая сегодня уже составляет только по пяти рисковым отраслях торговли 52% или 139,9 млрд. грн. от общего объема нелегального импорта, сообщает Цензор.НЕТ.
Участники акции "Детенизация - это цивилизация" отмечают, что некоторые депутаты и представители оппозиционного протестного движения за предоставление льготных условий ведения бизнеса для отдельной группы предпринимателей, манипулируют нормами законов и вводят общество в заблуждение.
Так детенизационными законы 128 и 129 не вводится фискализация для микро-предпринимателей, торгующих на рынках на 1 группе ФЛП, то есть реализуя яблоки или носки на рынке - кассовый аппарат не нужен, как и вести учет и иметь документы подтверждающие происхождении товаров. Другим налогоплательщикам не обязательно для фиксации расчетных операций покупать дорогой стационарный кассовый аппарат, достаточно загрузить бесплатное программное приложение на телефон, которое для удешевления и упрощения процесса фискализации разработала государственной налоговая служба. Также мифом является то, что всем нужно вести учет товаров, на самом деле, это касается только нескольких рисковых групп товаров, а именно лекарств и медицинских изделий, ювелирных изделий, бытовой техники и электроники.
Манипулируя законами, сторонники отмены контроля за расчетными операциями, хотят оставить лазейки внутри страны, для реализации контрабанды и уклонения от уплаты налогов.
Пожалуйста, подождите...
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
Щойно слуги з голосом, опзж і батьківщиною проголосували за НЕОПОДАТКУВАННЯ офшорів. (4065)
До 2023 року...
Нехай позбавляються тупицьких, призначених із Офісу преЗедента.
Навіщо поціновувач ідеалів Майдану Зеленський власноруч призначив його на високу посаду в соєму ОП?
Але якщо зелені другу добу бомбардирують мізки лохтората своєю нібито глибокою шаною до Майдану, то мають, перш за все, повикидати своїх антимайданівців.
Головатий під них підпадає?
...Генеральна прокурора України оголосила підозру про захоплення державної влади екс-президентові Віктору Януковичу...Очільник відомства Юрій Луценко повідомив у Facebook, що йдеться про «конституційний переворот» 2010 року, коли Янукович, Лавринович та «їхні спільники» повернули Конституцію 1996 року без необхідного рішення Верховної Ради.
В руках зелених всі "правоохоронні органи".
Патриоты требуют уничтожить мелкий бизнес в Украине. Враги или патриоты?
Киеву от эвакуации авто идёт менее 1/4 части платежей.
В среднем, в месяц эвакуируют 3,5 тыс авто.
За что владельцы авто платят около 7 млн. грн (2 тыс. грн с авто)
Киеву же от этих сумм остаётся четверть, всего 1,7 млн (0,03% в годовом исчислении от бюджета).
Учитывая, что прайс компаний эвакуаторов Авто для оштрафованных в 2 раза выше прайса на сайте, можно предположить, что коррупционная рента составляет около 50% от данной суммы (около $1 млн в год).
В итоге:
- появился новый доходный бизнес (не очень легальный, по сути, воровство авто)
- доходы города сильно не выросли
- парковок как не было так и нет
Вопрос:
- это все-таки был инструмент наведения порядка?
- или очередная тема, как более ранняя - парковки, розданные своим за бесценок, где пацанчики нал собирают с авто?
Anatoliy Amelin