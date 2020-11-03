Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

3 ноября в Виннице полицейские управления уголовного розыска и Вышинского отделение полиции по силовой поддержке бойцов корда задержали супругов, подозревается в незаконном лишении свободы 25-летнего винничанина. Пострадавшего избили, надели на голову мешок, угрожали пистолетом, завезли на территорию частного домохозяйства и удерживали в подвальном помещении в течение суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

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В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего с тем, что его супруга похитили неизвестные люди и незаконно удерживают.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, были подключены все оперативные возможности, которые позволили выйти на подозреваемых. Задержали злоумышленников бойцы спецподразделения КОРД в момент передвижения преступников на автомобиле в центре Винницы.

При осмотре автомобиля полицейскими был изъят мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.

Предварительным следствием установлено, что злоумышленники обвинили потерпевшего, кторый работал у них, в краже 12 тыс. гривен. Пострадавший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале.

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По словам потерпевшего, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.

Сейчас 36-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека. Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена ​​в ходе следствия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.







Фото: сайт полиции