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Винница (702) похищение (1659) правоохранительные органы (2944)

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

3 ноября в Виннице полицейские управления уголовного розыска и Вышинского отделение полиции по силовой поддержке бойцов корда задержали супругов, подозревается в незаконном лишении свободы 25-летнего винничанина. Пострадавшего избили, надели на голову мешок, угрожали пистолетом, завезли на территорию частного домохозяйства и удерживали в подвальном помещении в течение суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

В полицию за помощью обратилась жена пострадавшего с тем, что его супруга похитили неизвестные люди и незаконно удерживают.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, были подключены все оперативные возможности, которые позволили выйти на подозреваемых. Задержали злоумышленников бойцы спецподразделения КОРД в момент передвижения преступников на автомобиле в центре Винницы.

При осмотре автомобиля полицейскими был изъят мешок, веревка, металлическая труба и другие орудия совершения преступления. По месту жительства злоумышленников изъят пистолет для отстрела резиновых пуль и другие вещественные доказательства.

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 01

Предварительным следствием установлено, что злоумышленники обвинили потерпевшего, кторый работал у них, в краже 12 тыс. гривен. Пострадавший свою вину отрицал. Тогда его силой посадили в автомобиль, надели мешок на голову и привезли в дом злоумышленника, где в дальнейшем удерживали в течение суток в подвале.

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По словам потерпевшего, его избили, а потом привезли домой, где забрали его паспорт, мобильный телефон и телевизор, требуя деньги.

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 02

Сейчас 36-летний мужчина задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении в незаконном лишении свободы и похищении человека. Оценка действий его 30-летней жены будет предоставлена ​​в ходе следствия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 (Незаконное лишение свободы или похищение человека). Такое преступление наказывается заключением на срок до 5 лет.

Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 03
Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 04
Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы 05
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+7
Цена жизни украинца с приходом конца эпихвы бедности 12000 гриваков Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2035 Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2042
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03.11.2020 15:11
+6
Мова про мотив. Я думаю борг був, скоріше за усе довести в суді не було чим, от і пішли на такий крок. На жаль, Закон захищає і шахрая...
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03.11.2020 15:27
+5
Ніхто не піде на вимагання неіснуючого боргу у такий спосіб. Просто вимагати бабки - так, а якщо вимагали саме повернення боргу, то цей "хлопець" щось не договорює... Хоча це звісно злочин і за подібне доведеться відповісти...
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03.11.2020 15:20
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Цена жизни украинца с приходом конца эпихвы бедности 12000 гриваков Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2035 Супруги похитили, удерживали в подвале и пытали 25-летнего парня, требуя вернуть несуществующий долг, - полиция Винницы - Цензор.НЕТ 2042
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03.11.2020 15:11 Ответить
А була 50 грн...
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03.11.2020 16:59 Ответить
"не корысти ради, а только пославшей волей ея жены!" )
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03.11.2020 17:08 Ответить
Працює національна поліція !!! Курва , не в змозі вивчити три слова державною мовою ? ?
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03.11.2020 15:12 Ответить
Ак-74, автомат для отстрел потронов из углеродистой стали?)))
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03.11.2020 15:17 Ответить
Ніхто не піде на вимагання неіснуючого боргу у такий спосіб. Просто вимагати бабки - так, а якщо вимагали саме повернення боргу, то цей "хлопець" щось не договорює... Хоча це звісно злочин і за подібне доведеться відповісти...
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03.11.2020 15:20 Ответить
не забувай, що є ті, кому є мало що втрачати, вони і за пару грн можуть наробити біди.
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03.11.2020 15:24 Ответить
Мова про мотив. Я думаю борг був, скоріше за усе довести в суді не було чим, от і пішли на такий крок. На жаль, Закон захищає і шахрая...
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03.11.2020 15:27 Ответить
Был когда-то такой случай - грузчики обокрали магазин хозяина. Тот тоже вывозил в подвал. Это обычная практика в Украине.
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03.11.2020 15:37 Ответить
Но он хоть вывез на подвал,хоть ТОГО кто обокрал его магазин?! Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці - Цензор.НЕТ 3738А то у нас был случай,когда заначку(7000$) хозяина автозаправки спёр его собственный сын!И хозяин три дня( Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці - Цензор.НЕТ 5208) усиленно мордовал 2х строителей,которые у него что то строили на участке возле его дома!!!Он им поломал и пальцы рук и нос и рёбра...и никакие вопли и заверения бедолаг,на него не действовали!!! Подружжя викрало, утримувало в підвалі і катувало 25-річного хлопця, вимагаючи повернути неіснуючий борг, - поліція Вінниці - Цензор.НЕТ 509И таких случаев масса!!!
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03.11.2020 16:58 Ответить
А як інакше, ми ж коли самі йдемо на якісь дрібні незаконні вчинки, то не хочемо бути наказані) але ж лояльний метод придуманий самими людьми, при тому що, ставити себе на обидва місця, люди не хочуть. Здоровий егоїзм.
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03.11.2020 15:37 Ответить
Всякое может быть.
Теперь замучается дурачок пыль глотать за эти сраные 12 тысяч.
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03.11.2020 15:44 Ответить
А статью почитать? Написано же, что они обвиняли наемного работника в краже 12 тыс. грн. А кто там украл их и крал ли вообще - это уже совсем другая история.
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03.11.2020 15:35 Ответить
а почему Вышынского? нет такого района в Виннице
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03.11.2020 15:37 Ответить
Есть район Вишенка.
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03.11.2020 20:00 Ответить
Не думаю шо эти люди жили за счет вымогательством со своих наемных работников.
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03.11.2020 15:40 Ответить
Не думаю что депутат Лозинский жил с убийства жителей села.
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03.11.2020 15:49 Ответить
цигани або мусора
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03.11.2020 16:43 Ответить
Почему государственные служащие не говорят на государственном языке или в Украине Полиция уже российская?
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03.11.2020 17:50 Ответить
Серіали російські дивляться, руцкую попсу-реп слухають. Ось і весь "сикрет"
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03.11.2020 18:28 Ответить
А что есть закон такой или это в конституции написано?
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03.11.2020 18:50 Ответить
ваша российская полиция уже по китайски говорит или еще на государственном? К примеру ненецкая полиция говорит по немецки - это не только закон но и еще закон здравого смысла.

С какой стати в Украине полиция говорит не на украинском а на иностранном языке???
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03.11.2020 20:16 Ответить
Ну ты и дебил\ка? однако!!! точно **** руцкий\я, потому что только этим дебилам не понятно почему мы Украинцы можем говорить как на украинском так и на русском. И для таких идиотов как ты объясню на пальцах, государственный язык не обязывает людей говорить на этом языке!
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03.11.2020 21:36 Ответить
На державній службі усі зобов'язані розмовляти державою мовою, а вдома можуть хоча б японською чи цапиною срусскою говіркою.
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05.11.2020 17:16 Ответить
Так я это и пытался донести тому пассажиру или то она.
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05.11.2020 23:10 Ответить
За теперішньої влади незабаром може стати.
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03.11.2020 19:51 Ответить
На основании чего журналисты решили, что долг "несуществующий"?
И кража, соответственно.
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03.11.2020 19:42 Ответить
вероятно, потому что заявления не было.
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03.11.2020 21:30 Ответить
Тому що так сказав чесний злодюжка.
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04.11.2020 13:42 Ответить
Почему то всегда эти долги- несуществующие!!!
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03.11.2020 22:21 Ответить
ну пусть сидит теперь дебил за вымогательство и похищение
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04.11.2020 10:01 Ответить
Злодюжка вкрав 12 тис. Надіятися на наші суди - треба бути зовсім наївним. Тому та к і поступають люди не тільки в цьому випадку. Держава слабка і ні нащо не здатна
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04.11.2020 13:40 Ответить
Скоріш за все борг реальний, але бидло не ******** віддавати гроші.
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05.11.2020 17:19 Ответить
 
 