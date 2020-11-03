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Зеленский (16567) Красный Крест (402) Донбасс (26945) Маурер Петер (5)

Зеленский обсудил с президентом МККК Маурером освобождение пленных, поиски без вести пропавших и разминирование на Донбассе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства поблагодарил главу МККК за визит в Украину, а также за желание посетить Донбасс с обеих сторон линии разграничения.

"Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно то, что вы понимаете, что надо быть по обе стороны контактной линии", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Маурера за постоянную гуманитарную помощь, которую Украине предоставляет Красный Крест. 

Отдельно глава государства отметил помощь МККК в работе предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает питьевой водой украинцев с обеих сторон линии разграничения.

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Маурер сообщил, что Украина является важнейшей страной в операционной деятельности МККК среди всех стран Европы и восьмой по объему работы этой организации в мире. Также президент МККК отметил важность своего визита на Донбасс, в частности на оккупированную часть. Ведь это позволит увидеть реальную ситуацию в регионе.

Стороны подробно обсудили необходимость доступа МККК к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования в Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, это будет иметь влияние на многие годы вперед. И это является причиной, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности. Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждены в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас согласовываются технические детали.

Также глава МККК приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил в поддержке со стороны организации оказания помощи в этом процессе.

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Зеленский обсудил с президентом МККК Маурером освобождение пленных, поиски без вести пропавших и разминирование на Донбассе 01
Зеленский обсудил с президентом МККК Маурером освобождение пленных, поиски без вести пропавших и разминирование на Донбассе 02
Зеленский обсудил с президентом МККК Маурером освобождение пленных, поиски без вести пропавших и разминирование на Донбассе 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Президент МККК і президент МХХХ (му-ха-ха-ха) обсудили......
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03.11.2020 15:37 Ответить
Так уже же обменяли всех-на-всех или клоун снова соврал?
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03.11.2020 15:38 Ответить
Как стало известно из источников в Министерстве внутренних дел, сегодня днем умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
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03.11.2020 15:38 Ответить
"пускай он умер, но в сердце допы, всегда он будет живым примером..." ))
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03.11.2020 15:44 Ответить
Как заявил Дмитрию Гордону российский политолог Валерий Соловей, после Майдана Кремль хотел подкупить руководство Харьковской области. Первый транш в размере 500 миллионов долларов якобы получили 4 человека: мэр Харькова Геннадий Кернес, тогдашний губернатор области Михаил Добкин, а также бизнесмены Павел Фукс и Юрий Димент.
Когда сдача региона «провалилась», Россия потребовала вернуть аванс. Добкин и Фукса деньги вернули, а Димент и Кернес - нет. За что позже и поплатились: первого убили, а второй получил пулю.
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03.11.2020 16:06 Ответить
Розмінування- це щоб орки при наступі не підривалися?
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03.11.2020 15:39 Ответить
маурер ) тоже, такой себе - вольный каменьщик.
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03.11.2020 15:42 Ответить
Уже хорошо, что они организовали встречу с нужным ККК, ведь эти могли и другой ККК позвать.
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03.11.2020 16:06 Ответить
Лучше бы Зеле свое слово сказал товарищ Маузер.
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03.11.2020 17:15 Ответить
 
 