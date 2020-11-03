Предприниматель на Львовщине завладел 6,5 млн грн при ремонте коммунальной больницы. ФОТО

На Львовщине следователи полиции сообщили о подозрении предпринимателю, причастном к незаконному присвоению более 6,5 миллионов бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что в 2018 году между одной из коммунальных больниц Львовского областного совета и ООО, которое работает в сфере теплоэнергетики было заключено соглашение на проведение ремонтно-реставрационных работ здания больницы с введением энергосберегающих технологий.

Директор предприятия-подрядчика, 34-летний житель города Борислав, в течение 2018-2019 годов составлял и подписывал документы (в частности, акты приемки строительных работ), в которые вносил недостоверные данные о стоимости блоков для замены оконных и дверных конструкций.

Смотрите также: В результате теневого механизма импорта светлых нефтепродуктов госбюджет понес более 200 млн грн убытков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Проведенной судебной экспертизой установлено, что разница между рыночной стоимостью окон и их стоимостью, согласно актов выполненных работ, составляет 6 585 588 гривен.