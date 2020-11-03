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Предприниматель на Львовщине завладел 6,5 млн грн при ремонте коммунальной больницы. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Львовщине следователи полиции сообщили о подозрении предпринимателю, причастном к незаконному присвоению более 6,5 миллионов бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что в 2018 году между одной из коммунальных больниц Львовского областного совета и ООО, которое работает в сфере теплоэнергетики было заключено соглашение на проведение ремонтно-реставрационных работ здания больницы с введением энергосберегающих технологий.

Директор предприятия-подрядчика, 34-летний житель города Борислав, в течение 2018-2019 годов составлял и подписывал документы (в частности, акты приемки строительных работ), в которые вносил недостоверные данные о стоимости блоков для замены оконных и дверных конструкций.

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Проведенной судебной экспертизой установлено, что разница между рыночной стоимостью окон и их стоимостью, согласно актов выполненных работ, составляет 6 585 588 гривен.

Предприниматель на Львовщине завладел 6,5 млн грн при ремонте коммунальной больницы 01
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И ремонт сделал и деньгами завладел. Вот крассава. Эх, конец эпохи бедности это так прекрасно Предприниматель на Львовщине завладел 6,5 млн грн при ремонте коммунальной больницы - Цензор.НЕТ 6370
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03.11.2020 16:35 Ответить
Надо внедрить метод борьбы с казнокрадами как в средневековую эпоху...
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03.11.2020 16:38 Ответить
Напевне, хлопець з Борислава добре знав табличку ділення!
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03.11.2020 16:53 Ответить
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61158785#
Це вже було. 5 років суддя начебто розглядала справу (за 5 років вісім засідань) і закрила за терміном давності. Є цікавий момент. В рішенні суду є запис, що справа не зупинялась не переривалась, а насправді більше року проводилась експертиза, для якої справу зупиняли. Звичайний договорняк прокуратури, яка не оскаржувала це рішення і судді, яка затягувала рішення, щоб закрити за терміном давності.
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03.11.2020 17:01 Ответить
 
 