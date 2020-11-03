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Луганщина (6249) Золотое (205) КПВВ (330)

На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

В Луганской области продолжаются работы по оборудованию КПВВ "Золотое" и "Счастье".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС 01

При содействии Командование объединенных сил, все мероприятия проводятся с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня благодаря совместной работе украинской стороны СЦКК с патрулями СММ ОБСЕ.

На КПВВ "Золотое" группа разминирования ГСЧС Украины провела очистку дорожного коридора от взрывоопасных предметов. Кроме того, представители Международного комитета Красного Креста осмотрели площадку для размещения модуля пункта оказания первой медицинской помощи.

Также завершены работы по укладке асфальтового слоя на перекрестке дорог Золотое - Катериновка и Золотое - Первомайск. После выполнения вышеуказанных работ работники начали насыпь обочины щебнем основной трассы на Первомайск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП

На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС 02
На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС 03

В районе КПВВ "Счастье" работники Луганского облавтодора продолжают выполнять ремонтные работы на автодороге Н-21 от КПВВ в направлении Луганска.

Также читайте: Через КПВВ "Станица Луганская" не будут пускать как минимум до 15 ноября, - ООС

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А смысл? Шоб опять повстанцы и трактористы украли лавочку, а в сатанице луганской?
На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9982
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03.11.2020 16:49
+7
Для чого вбухкувати гроші на КПВВ, ще й ті що є, потрібно закрити, щоб сепарня і "любітєлі русского міра" жили на ті подачки з раші, а не їздили в ненависну Україну і скупляли продукти.
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03.11.2020 16:56
+4
Тю, а нафіга? Краще б в нас підїзд відремонтували.
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03.11.2020 16:52
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Даєш більше Covidних любителів ***** в Україні, зеленому лайну не вистачає підтримки.
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03.11.2020 16:49 Ответить
А смысл? Шоб опять повстанцы и трактористы украли лавочку, а в сатанице луганской?
На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9982
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03.11.2020 16:49 Ответить
Тю, а нафіга? Краще б в нас підїзд відремонтували.
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03.11.2020 16:52 Ответить
Рукожопи, так дороги не мінують!
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03.11.2020 16:56 Ответить
Для чого вбухкувати гроші на КПВВ, ще й ті що є, потрібно закрити, щоб сепарня і "любітєлі русского міра" жили на ті подачки з раші, а не їздили в ненависну Україну і скупляли продукти.
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03.11.2020 16:56 Ответить
Строим на века.
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03.11.2020 17:04 Ответить
Я так розумiю, деокупацiя лише на зелених язиках?! Може краще отi грошi в "байрактари" вкласти?!!! А лугандонська бiомаса нехай до ********* iздить, бо уся та плiснява ненавидить Украiну, аж сереться!
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03.11.2020 17:10 Ответить
А как же Львов вредины карантинные, а в ОРДЛО - наши люди!
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03.11.2020 17:20 Ответить
Какие накуй КПВВ!? Железный занавес и закрыть границу как на 38 параллели!
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03.11.2020 17:26 Ответить
Да лучше в больницы направили деньги, Люди сейчас там в адских условиях, а дальше ещё хуже будет. Разве сейчас так актуальны те КПВВ, когда закрываются границы!
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03.11.2020 17:56 Ответить
На хутіна хай валять на расєю яку так *******!!! Якого до Бандерівців вештаються п@дли р@шиські !!!
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03.11.2020 17:57 Ответить
не понимаю....кому они все эти блага строят? да хватит уже шастать туда сюда заразу разносить...пусть сидят у себя в республиках и не шарятся у нас..((у самих проблем и болячек хватает....а там представляете какие они все там заразные ... На Луганщині триває робота щодо обладнання двох нових КПВВ, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2685 так пошол я на чат рулетку к ФАРХАД.... СЛЫШУ УЖЕ МЕЛОДИЮ ПУТИН *****... кто не знает кто это советую ... азеробандеровец с осло норвегия! https://www.youtube.com/watch?v=cr5eb4rzrmU
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03.11.2020 19:46 Ответить
 
 