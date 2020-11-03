На Луганщине проводятся работы про оборудованию двух новых КПВВ, - пресс-центр ОС. ФОТО

В Луганской области продолжаются работы по оборудованию КПВВ "Золотое" и "Счастье".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

При содействии Командование объединенных сил, все мероприятия проводятся с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня благодаря совместной работе украинской стороны СЦКК с патрулями СММ ОБСЕ.

На КПВВ "Золотое" группа разминирования ГСЧС Украины провела очистку дорожного коридора от взрывоопасных предметов. Кроме того, представители Международного комитета Красного Креста осмотрели площадку для размещения модуля пункта оказания первой медицинской помощи.

Также завершены работы по укладке асфальтового слоя на перекрестке дорог Золотое - Катериновка и Золотое - Первомайск. После выполнения вышеуказанных работ работники начали насыпь обочины щебнем основной трассы на Первомайск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ договорились об открытии КПВВ "Золотое" и "Счастье" 10 ноября, – ОП





В районе КПВВ "Счастье" работники Луганского облавтодора продолжают выполнять ремонтные работы на автодороге Н-21 от КПВВ в направлении Луганска.

Также читайте: Через КПВВ "Станица Луганская" не будут пускать как минимум до 15 ноября, - ООС