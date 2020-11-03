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Черновицкая область (854) взятка (5958) правоохранительные органы (2944) Военная прокуратура (931) военкомат (445)

На Буковине на взятке 3 тыс. долл. за освобождение от срочной службы задержан посредник члена ВВК, - военная прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

3 ноября правоохранителями задержан житель Буковины, бывший посредником в получении взятки для передачи члену военно-врачебной комиссии одного из районных военных комиссариатов (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

На Буковине на взятке 3 тыс. долл. за освобождение от срочной службы задержан посредник члена ВВК, - военная прокуратура 01

По данным следствия, взятка в размере 3 тыс. долларов предназначалась за признание двух граждан непригодными для прохождения срочной военной службы.

На Буковине на взятке 3 тыс. долл. за освобождение от срочной службы задержан посредник члена ВВК, - военная прокуратура 02

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В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения. Проверяется причастность члена ВВК к указанной противоправной деятельности.

Автор: Володимир Янченко
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А хто здав? Та й взагалі робіть контракт.Молодь не хоче йти в армію.в якій все подібне до москалів.В нас еліта не йде до армії і йти не буде.
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03.11.2020 17:29 Ответить
Содержать новостной сайт видимо очень накладно и по этой причине заголовки пишут полуграмотные бомжи с проблемой связанного формирования предложений. Перечитайте тот кто это написал ещё раз и осознайте написанное.
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03.11.2020 17:34 Ответить
сам учись грамоте- поточник сознания....
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03.11.2020 18:41 Ответить
Даже не член, а посредник между взяткодателем и членом. То есть, под суд должна идти вся троица.
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03.11.2020 19:03 Ответить
 
 