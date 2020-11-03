На Буковине на взятке 3 тыс. долл. за освобождение от срочной службы задержан посредник члена ВВК, - военная прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
3 ноября правоохранителями задержан житель Буковины, бывший посредником в получении взятки для передачи члену военно-врачебной комиссии одного из районных военных комиссариатов (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, взятка в размере 3 тыс. долларов предназначалась за признание двух граждан непригодными для прохождения срочной военной службы.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Решаются вопросы о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения. Проверяется причастность члена ВВК к указанной противоправной деятельности.
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