Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджету должностными лицами Государственной таможенной службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.
Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.
В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитального ремонта в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях.
Пожалуйста, подождите...
Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!
Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .
А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....
Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"
Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "
Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"
https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio
Или предупредили или нычка в холодильнике....
Да что за ********, они все стухли!!!!