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Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины совместно с ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора разоблачила противоправные механизмы нанесения убытков госбюджету должностными лицами Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что чиновники центрального офиса ГТС и ее региональных органов организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды. Чиновники "зарабатывали" во время таможенного оформления товаров, нарушали законодательство в сфере публичных закупок, что привело к тяжелым последствиям.

Из-за противоправной деятельности чиновников государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе Государственной таможенной службы и в 15 региональных представительствах правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая, возможно, подтверждает противоправную деятельность должностных лиц. В частности, о нарушении бюджетного законодательства при перечислении таможенных платежей, недостоверности выводов экспертиз по классификации товаров, документации о проведенных работах по капитальному строительству, реконструкции и капитального ремонта в Гостаможслужбе и ее территориальных органах.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски сразу на нескольких таможнях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы

Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 01
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 02
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 03
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 04
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 05
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 06
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 07
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 08
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 09
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 10
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 11
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 12
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 13
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 14
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 15
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 16
Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ 17

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Ну это же не неделю назад началось ? Уверен , схема работала годами .
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03.11.2020 17:33
+1
Ну и когда посадят кого? Или всех на повышение в Кабмин?
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03.11.2020 17:33
+1
...такая борьба у зели ... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921 Система - это очень крепкая крепость , которую невозможно разрушить за полтора года . Даже если ты Цезарь , а тем более не шут .
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03.11.2020 17:43
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Ну это же не неделю назад началось ? Уверен , схема работала годами .
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03.11.2020 17:33 Ответить
Вы неправы, за 1,5 года у нас на таможне смотрящие менялись каждых 3 месяца, сидели, Хорошковского, Авакова, Ермака, сейчас вот новые заходят, знаете что изменилось? Добавились бамажки для растаможки, их стало больше, а чтобы к тебе не придалбывались, взятка составляет не 3-5% как это было лет 10. А 10-15%. Притом по белому всяко мешают растаможивать, на вопрос че за фигня, посылают или растамаживаться через нужную фирму или говорят что им семьи кормить нужно, таким грусным голосом.
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03.11.2020 17:37 Ответить
...такая борьба у зели ... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 9921 Система - это очень крепкая крепость , которую невозможно разрушить за полтора года . Даже если ты Цезарь , а тем более не шут .
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03.11.2020 17:43 Ответить
Чого .лядь .буть? Бо дає.
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03.11.2020 18:16 Ответить
Маски скинуті... (не дивлячись на карантин)

Ось яка істинна мета в ОПЗЖ та й усіх антиукраїнських сил в суспільстві, а особливо - в Парламенті і в Уряді і в ОП та в КСУ... "кремлівські зорі" освітлюють їм дорогу на черговий геноцид!

Вони борються за життя і процвітання країни лише для себе .

А ви, українці -очікуйте доки вони вас не винищать під корінь і не законами, голодом, безправ'ям, а вже зброєю -щоб довго не мучились.....

Очікуйте, доки ЗЕ-соловей заливає., бо вони вже "сдєлалі всєх нас вмєстє"

Ними ж питання поставлено вже руба : "або ми їх, або вони нас, "

Ренат Кузьмін: "Нам потрібна друга звільнення Києва від нацистів"

https://newsland.com/community/8610/content/renat-kuzmin-nam-nuzhno-vtoroe-osvobozhdenie-kieva-ot-natsistov/7254130?_utl_t=fb&fbclid=IwAR2Plv9u2qFd1_BbWNaV2GpFhq_RxOXNPgIf6GaEc6p5HF_EIrV6y8MDcio
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03.11.2020 21:36 Ответить
Хто б дивувався?
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03.11.2020 22:28 Ответить
Ну и когда посадят кого? Или всех на повышение в Кабмин?
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03.11.2020 17:33 Ответить
Задержаний за взятки много, эта - очередная, но где же обещанные ЗЕпосадки - "весна придет - сажать будем" Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 6986
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03.11.2020 18:33 Ответить
Таможня коррумпирована?? Та не.. не может быть..
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03.11.2020 18:57 Ответить
Должно быть им сейчас так стыдно
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03.11.2020 17:35 Ответить
Что-то денег не видно на фото!?
Или предупредили или нычка в холодильнике.... Чиновники Гостаможслужбы организовали коррупционные схемы для получения неправомерной выгоды, - СБУ - Цензор.НЕТ 933
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03.11.2020 17:48 Ответить
а где фамилии и цифры, или еще не договорились?
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03.11.2020 17:57 Ответить
интересно.. хоть когда ни будь посадят хоть одного чиновника на огромный срок, а не на курортное поселение, что бы через год два выпустить.... пока только пшики,а потом еще типа Насирова жертвой в итоге становятся
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03.11.2020 18:10 Ответить
Прийшов на митницю новий начальник з аеропорту і показує який він крутий. Переконаний, чергова мильна бульбашка. Тільки якщо нікого не посадять з митників, то треба повісити того, хто цю кашу сьогодні заварив.
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03.11.2020 18:14 Ответить
Трахают мытныцю плохо,не трахают -тоже плохо.Вы определитесь!
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03.11.2020 18:34 Ответить
Хоть кто то из чиновников работает за зарплату?????
Да что за ********, они все стухли!!!!
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03.11.2020 18:54 Ответить
Таможня коррумпирована?? Та не.. не может быть..
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03.11.2020 19:01 Ответить
20 ндс 10 акциз кому такой импорт нужен. Возьмите 15 процентов никто волевую завозить не будет.
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03.11.2020 19:22 Ответить
На першому фото пузо корупціі. Жруть жруть і не нажруться.
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03.11.2020 19:56 Ответить
хоч кабінети побачим
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03.11.2020 22:15 Ответить
кажуть- лука-курак,але він придумав СЕТКУ- і нема корупції.
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03.11.2020 22:17 Ответить
Ннє- на митниці немає карупції.Вани дивляться на судів.
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03.11.2020 22:20 Ответить
 
 