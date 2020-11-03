Полиция разоблачила сеть борделей во Львове и Днепре. ФОТО

Полицейские установили 29-летнего львовянина, который причастен к организации публичных домов во Львове и Днепре.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 29-летний житель города Львова вместе с соучастниками организовал четыре "дома разврата" в арендованных помещениях, где женщины оказывали клиентам платные сексуальные услуги, стоимость которых начиналась от 800 гривень и росла в зависимости от пожеланий клиентов.

"В рамках досудебного расследования 2 ноября полицейские провели десять санкционированных обысков во Львове и в Днепре, во время которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства – черновую бухгалтерию, денежные средства, вырученные от противоправной деятельности и прочее", - говорится в сообщении.







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Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.