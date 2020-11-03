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Полиция разоблачила сеть борделей во Львове и Днепре. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские установили 29-летнего львовянина, который причастен к организации публичных домов во Львове и Днепре.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 29-летний житель города Львова вместе с соучастниками организовал четыре "дома разврата" в арендованных помещениях, где женщины оказывали клиентам платные сексуальные услуги, стоимость которых начиналась от 800 гривень и росла в зависимости от пожеланий клиентов.

"В рамках досудебного расследования 2 ноября полицейские провели десять санкционированных обысков во Львове и в Днепре, во время которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства – черновую бухгалтерию, денежные средства, вырученные от противоправной деятельности и прочее", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
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Топ комментарии
+22
"дома разврата"... Дома розпусти це Верховна рада, Конституційний суд, Уряд, Офіс президента... а тут все чинно і по прейскуранту.
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03.11.2020 17:47
+21
Легализовать как в Германии, чтобы налоги платили. А то и дальше будут обогащать только ментов.
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03.11.2020 17:44
+20
Я би дозволила повіям працювати легально.
Хай би податки в бюджет сплачували.
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03.11.2020 17:47
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для Львова 800 грн час это нормально
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03.11.2020 20:32 Ответить
дівчата були без масок та без касового апарату?
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03.11.2020 18:53 Ответить
Блин, накрыли малину, скока той жизнь... Там черные леди были?
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03.11.2020 18:54 Ответить
эта сеть приличней избирательной "сетки" на выборах 2019.
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03.11.2020 18:57 Ответить
Не , даже во время отпуска , окажись в вызывающей ситуации, компромис недопустим...Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі - Цензор.НЕТ 44Vacation - Connie Francis -
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03.11.2020 19:01 Ответить
Вот тока без БЭ... кто не грешил? Ну накрыли это дело Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі - Цензор.НЕТ 2483 ...здесь LOST - там FOUND - Sade - Smooth Operator (Official Video)
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03.11.2020 19:09 Ответить
У кого от лаве карманы пучит, в накладе не останется а хоть где... Главное не переть бульдозером , просто, спросить, мол тортика дай...(бо сильно голодный). В ответ если , не дав вам договорить , резко звучит , типо, мани... Считайте вы на крючке, главное показать шо у вас наличка шелестит в кармане...

Give Em Cake
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03.11.2020 19:26 Ответить
а легализировать не пробовали?
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03.11.2020 19:32 Ответить
на бутілку сесть не пробовал?
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04.11.2020 00:55 Ответить
ты недоразвитый?
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04.11.2020 01:13 Ответить
Ну, чого... Горизонтально-мережева саморганізація. Ні разу не політична, між іншим...
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03.11.2020 19:37 Ответить
интересно при таких операциях каков процент боевых потерь...))
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03.11.2020 19:54 Ответить
Без потерь , если на спид не угораздило.
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04.11.2020 00:08 Ответить
после сложной и опасной спецоперации...весь личный состав полиции Львова дружно пошел сдавать анализы на венерические заболевания
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03.11.2020 20:29 Ответить
Во всех борделях проводятся субботники по обслуживанию лс МВД.
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03.11.2020 20:46 Ответить
Никто из полицейских не пострадал, крышующих
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03.11.2020 21:16 Ответить
Разврат - это когда на таможне Украина теряет столько миллиардов, сколько берёт у МВФ.
А интимные дела - это персональные данные, частная жизнь, которую защищает закон !
В конце концов - это малый бизнес, который в Европе абсолютно легален.
Полиция занимается банальным вымогательством.
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03.11.2020 21:48 Ответить
Правильно тут было сказано, что главный бордель сейчас это КС. Его надо брать. А девочкам работу надо легализовать как в цевилизованном мире.
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03.11.2020 23:01 Ответить
так у них и гомосятина церковью легализована. и нам туда же?
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04.11.2020 00:50 Ответить
Тю , мендельша тока так хвосты рубит.
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04.11.2020 01:30 Ответить
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