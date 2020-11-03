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взятка (5958) Закарпатье (2396) правоохранительные органы (2944) СБУ (18702) чиновник (1551)

Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Закарпатской области схему вымогательства должностными лицами денег с подрядчиков за беспрепятственное строительство объектов проекта "Большая стройка" на территории региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, заместитель председателя облсовета и один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции наладили механизм получения взяток с предпринимателей. Задокументировано, что должностные лица требовали деньги с представителя коммерческой структуры, которая победила в тендере на строительство в одном из сел культурного центра в рамках проекта "Большая стройка". За более чем полмиллиона гривен фигуранты обещали подрядчику не создавать искусственных препятствий во время проведения строительных работ.

Правоохранители задержали обеих чиновников в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре после передачи всей суммы взятки.

Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн 01

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Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн 02

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Как сообщили в прокуратуре Закарпатской области, речь идет о реконструкции клуба в с. Мокрая Перечинского района с последующим возведением на его базе социально-культурного центра в рамках проекта "Большая стройка". Из государственного бюджета на этот объект выделено 5,6 млн грн. Часть из этой суммы главный подрядчик уже получил, после чего чиновники потребовали у него 560 тыс. грн взятки за обеспечение беспрепятственного строительства.

Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн 03

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Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн 04

Автор: Володимир Янченко
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Замглавы облсовета и чиновник ГАСИ задержаны на Закарпатье на взятке 560 тыс. грн - Цензор.НЕТ 5236
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03.11.2020 18:31 Ответить
Удивляет их тупость .
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03.11.2020 18:31 Ответить
Порівняй кількість бабла у себе і в них,гострий.
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03.11.2020 22:36 Ответить
пришло время, давать госпремии тем, кто на сегодня умудрился не взять хоть одной взятки. если, канешно, такие исчо есть.
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03.11.2020 18:37 Ответить
Сначало разводите потом ловите!!! Пустите Саакашвили пусть порулит или наймите Америкосов!! Кого не возьми вор!!!! Неужели вы будете ходить в магазин за хлебом, если в этом магазине каждый второй хлеб с черьвями!!!!
А так молодцы, конечно!!! Но может легче создать условия , что бы не брали!!! А то прям позорище!!!
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03.11.2020 18:38 Ответить
Карлссон, сам должен очень давно сидеть...
Пойдите подлечитесь.
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03.11.2020 19:09 Ответить
Уже брали из Польши Новака с зарплатой в миллион рулить "автодором"... Теперь обвиняется там в завладении сотни миллионов! Заступника голови облради і чиновника ДАБІ затримали на Закарпатті на хабарі 560 тис. грн - Цензор.НЕТ 6469
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03.11.2020 20:40 Ответить
Пєтров не в тємі.,..
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03.11.2020 19:06 Ответить
Чиновники откупятся и на повышение в Киев пойдут. В министерствах работать.
Так всегда было, есть и будет.
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03.11.2020 21:50 Ответить
 
 