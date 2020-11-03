Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ. ФОТОрепортаж

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую (минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую) батарею ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Артиллеристы награждены денежными премиями в размере 230 тыс и 205 тыс. гривен соответственно.

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Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 135 тыс. гривен.





Лучшей реактивной батареей стали артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Они получат 140 тыс. гривен.

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Лучшей самоходной батареей стали воины 26-й артиллерийской бригады. Их ждет денежная премия - 200 тыс. гривен.





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Напомним, на конкурсе были представлены подразделения Десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил и Сухопутных войск. Всего 14 батарей. Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях - тактической, индивидуальной, специальной и спортивной.