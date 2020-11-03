РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15684 посетителя онлайн
Новости Фото Фоторепортаж Агрессия России против Украины Оборона
6 556 11
армия (8415) соревнования (252) артиллерия (569) ВСУ (5167)

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую (минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую) батарею ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 01

Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Артиллеристы награждены денежными премиями в размере 230 тыс и 205 тыс. гривен соответственно.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 02

Также смотрите: В ВСУ проходит конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 03

Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 135 тыс. гривен.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 04
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 05

Лучшей реактивной батареей стали артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады. Они получат 140 тыс. гривен.

Смотрите: Танкисты 17-й ОТБр стали победителями соревнований на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТОрепортаж

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 06

Лучшей самоходной батареей стали воины 26-й артиллерийской бригады. Их ждет денежная премия - 200 тыс. гривен.

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 07
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 08

Смотрите также: Всеукраинский финальный этап соревнований зенитных расчетов проходит на Днепропетровщине. ВИДЕО

Напомним, на конкурсе были представлены подразделения Десантно-штурмовой войск, Военно-Морских Сил и Сухопутных войск. Всего 14 батарей. Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях - тактической, индивидуальной, специальной и спортивной.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
НАШІ ВІТАННЯ !!!
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ - Цензор.НЕТ 4448
показать весь комментарий
03.11.2020 20:05
+5
Сьогодні на передовій поранено бійця ВСУ. Тренуйтеся на дірявих кацапах,це на богато корисніше.
показать весь комментарий
03.11.2020 20:13
+2
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192
показать весь комментарий
03.11.2020 20:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАШІ ВІТАННЯ !!!
Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ - Цензор.НЕТ 4448
показать весь комментарий
03.11.2020 20:05 Ответить
Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192 Стали відомі переможці конкурсу на найкращу артилерійську батарею ЗСУ - Цензор.НЕТ 192
показать весь комментарий
03.11.2020 20:14 Ответить
Сьогодні на передовій поранено бійця ВСУ. Тренуйтеся на дірявих кацапах,це на богато корисніше.
показать весь комментарий
03.11.2020 20:13 Ответить
хіба що дупа в москаля громихне.
показать весь комментарий
03.11.2020 20:18 Ответить
це тіпа наш вітьок до вас на ростов збіг ?
показать весь комментарий
03.11.2020 20:36 Ответить
ЖДЕМ В КИЕВЕ !!! РАССПОЛОЖЕНИЯ УЖЕ ОТМЕЧЕННЫ РОВНО КАК И ЦЕЛИ !)
показать весь комментарий
03.11.2020 20:33 Ответить
Надя, це вы?
Не беспокойтесь - минометы в канализационных колодцах не заржавели, мины не все конфисковали, трухановнаш, баржи и водные мотоциклы заправлены и двигатели прогреты...
показать весь комментарий
03.11.2020 20:39 Ответить
ЗНІМАЙ ТУХФЛЮ !)
показать весь комментарий
04.11.2020 02:49 Ответить
Все артиллеристы ВСУ - воины отличной выучки. Поздравляем победителей!
Ребята, вы - огонь!
показать весь комментарий
03.11.2020 21:27 Ответить
 
 