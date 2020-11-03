Сбор подписей за отставку судей КС, игра "слуги народа" Третьяковой во время выступления Степанова и просмотр Дубневичем дома за 218 млн, - день работы Рады 3 ноября. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
День работы ВР 3 ноября был отмечен выступлением главы Минздрава Степанова, сбором подписей за отставку судей Конституционного суда. Также депутаты обсуждали автомобили журналистов, пиар в СМИ и покупку дорогой недвижимости.
Как провели пленарный день 3 ноября депутаты Верховной Рады - в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР 3 ноября
Нардепы ОПЗЖ Кузьмин и Медведчук
Депутат Третьякова из "СН" тайком играла в компьютерные игры во время выступления главы Минздрава
Выступление министра здравоохранения Степанова, который заявил,что ситуация с коронавирусом близка к катастрофической
Скандальный "слуга народа" Иванисов
"Слуга народа" Яременко с коллегой
Виктория Сюмар из "ЕС"
Сопредседатель фракции "СН" Арахамия нарушает масочный режим. Сегодня ВР проголосовала, что таких нарушителей будут штрафовать
Медведчук с коллегой из "СН" Радуцким
Глава фракции "Голос" Кира Рудык
Третьякова из "СН" Макаренко из ОПЗЖ
Шуфрич с коллегой из "Слуги народа"
"Слуга народа" Шевченко и Анна Скороход, которую одной из первых исключили из пропезидентской фракции
Переписка нардепа ОПЗЖ Виктора Черного с абонентом "Виктор Еременко" обсуждает автомобили журналистов-расследователей
Медведчук с коллегами
"Слуга народа" Качура и член группы "За майбутне" Яценко
Андрей Парубий из "ЕС"
Нардеп из "за майбутне" Дубневич приценивается к 7-этажному дому в центре Львова за 219 млн грн
В президиуме ВР
"Слуга народа" Яременко с коллегой Юрченко
Депутатские гримасы и позы
Член группы "Довіра" Бакунец обсуждает сотрудничество со прессой - "зроблять новинну" и "давай крутнемо рекламу"
Спикер Разумков, Петр Порошенко с коллегой
"Слуга народа" Тищенко
Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе и Ирина Геращенко
Слуги народа Тищенко и подозреваемый в коррупции Юрченко
Фракция "Слуга народа" высказали свою позицию против решений Конституционного суда
Фото - Цензор.НЕТ
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·2 ч
В рейтингу продажних професій путани залишаються на четвертому місці. Лідерство уперто тримають журналісти, політики та судді і все це спонсується олігархами. Оце ламаю голову і хто ж ті таємні сили які із минулого, кинули нам і особисто Владаліксандричу виклик. Може албанці?
у кого дом за 218 млн грн тому кассовый аппарат не нужен, а у того ФОПа на рынке который после всех уплат налогов и аренды остаётся 7-15 тыс грн в мес чистого дохода нужно ещё на шею повесить кассовый аппарат..
зеленский, а не ***** ли ты гнида???
У вас тоже "будка" на рынке? Привыкли неучтенную прибыль в карман ложить, как и сывочелый барыга ваш.
(с) очень давнее, советское еще
Сегодня - вторая, еще более веселая, часть Марлезонского балета.
Напомню, в первой части - и клоун и его дружбан Разумков подали два разных законопроекта по восстановлению электронного декларирования - что явно обозначило раскол в партии слуг и самостоятельную игру Разумкова. Более того, в первой же части стало ясно, что никто другой в Раде, и даже не вся собственная партия не поддерживают законопроект клоуна.
Так вот, сегодня, Антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова большинством голосов, а проект клоуна обозначил как - неконституционный !!! Отмечу только, что главой данного комитета есть Радина А.О. - из партии слуга народа !!!
Двойной удар по вовочке получается - мало того, что Разумков, однопартеец, подал параллельно другой законопроект, так еще и комитет где председательствует своя же слуга народа назвал законопроект вовочки - антиконституционным.
Похоже, об вовочку уже по полной вытирают ноги и в собственной партии.
Nick Vest