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Волонтеры InformNapalm установили данные еще 15 российских военных 382-го ОБМП, участвовавших в оккупации Крыма. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Благодаря проведению разведки и мониторинга в соцсетях волонтерам InformNapalm удается идентифицировать российских военных преступников личности и находить дополнительные доказательства их участия в агрессии против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт InformNapalm, найдены новые доказательства того, что российские военнослужащие 382-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП) Черноморского флота РФ участвовали в захвате аэродрома Бельбек, штаба 204-й Севастопольской бригады тактической авиации ВСУ, 50-го зенитно-ракетного полка ВСУ, а также участвовали во вторжении в село Чонгар Генического района Херсонской области Украины.

В новом OSINT-расследовании установлены данные 13 российских военнослужащих, участвовавших в агрессии против Украины, еще два человека из этого воинского формирования РФ также были идентифицированы InformNapalm ранее в предыдущем расследовании. Общая информация по данным 15 российским военнослужащим 382-го ОБМП (в/ч 45765) вынесена на инфографику.

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Волонтеры InformNapalm установили данные еще 15 российских военных 382-го ОБМП, участвовавших в оккупации Крыма 01

Автор: Анна Судак
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Волонтеры InformNapalm установили данные еще 15 российских военных 382-го ОБМП, участвовавших в оккупации Крыма - Цензор.НЕТ 4181
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03.11.2020 21:51 Ответить
Ничто не забыто !
Никто не уйдёт !
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03.11.2020 22:00 Ответить
В общем и целом, вопрос привлечения к ответственности, интересует только волонтеров.
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03.11.2020 22:11 Ответить
Поймать и провесить.
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04.11.2020 13:05 Ответить
ну и морды, дауны какие то на фото Волонтери InformNapalm встановили дані ще 15 російських військових 382-го ОБМП, які брали участь в окупації Криму - Цензор.НЕТ 28
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04.11.2020 19:21 Ответить
 
 