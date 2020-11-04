Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес.
Об этом Суспільному вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов, информирует Цензор.НЕТ.
На втором месте - Александр Фельдман из ОПЗЖ (14,32%). "Слугу народа" Алексея Кучера, который получил третий результат (7,24%), едва не догнал член "Европейской солидарности" Олег Абрамичев (6,6%). Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударовец" Георгий Лаговский (0,11%).
Объявить результаты официально планируют 4 ноября.
В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.
В то же время, 3 ноября некоторые СМИ сообщили о смерти Геннадия Кернеса, на что директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко ответил в Facebook: "Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинскими - проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат - сразу вылет в Харьков. Волна слухов о смерти, запущенная со сливных интернет-бочков, связана исключительно с тем, что 6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам".
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Геннадий Кернес побеждает в выборах мэра Харькова третий раз. Он возглавляет город с 2010 года.
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Теперь может со спокойной душой........
вот в Киеве Леня из космоса правил несколько лет, а Попов с ним только по телефону связывался.
и ничего, Лаврская колокольня не упала !
Вот так гепины пиарщики придумали, мол, нет Кернеса - нет Харькова.
~процентов75-вата и стекловата.
В Румынии избрали мэром покойника. Мужчина умер от COVID-19 за 10 дней до голосования
"Мэром румынского городка Девеселу третий раз выбрали Иона Алимана, кандидата от социал-демократов. Но оказалось, что мужчина умер от осложнения COVID-19 еще за 10 дней до голосования."
ЛенинГепа и теперь живее всех живых.(С)
Он Гепу чучела любил
Ситуация такая же, как с Черненко при совке.
Тот в больнице лежал, а политбюро правило...
а в Харькове свирепствует эпидемия коронакернеса