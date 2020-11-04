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Кернес (1286) мэр (1632) ТИК (88) Харьков (6542)

Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

С результатом 60,34% голосов на выборах Харьковского городского головы побеждает нынешний мэр Геннадий Кернес.

Об этом Суспільному вечером 3 ноября сообщили в Харьковской городской территориальной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов, информирует Цензор.НЕТ.

На втором месте - Александр Фельдман из ОПЗЖ (14,32%). "Слугу народа" Алексея Кучера, который получил третий результат (7,24%), едва не догнал член "Европейской солидарности" Олег Абрамичев (6,6%). Меньше всего голосов среди 14 кандидатов набрал "ударовец" Георгий Лаговский (0,11%).

Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов 01

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Объявить результаты официально планируют 4 ноября.

В голосовании по выборам Харьковского городского головы приняли участие 323218 человек. 6180 бюллетеней признаны недействительными.

В то же время, 3 ноября некоторые СМИ сообщили о смерти Геннадия Кернеса, на что директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко ответил в Facebook: "Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинскими - проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70 процентов легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат - сразу вылет в Харьков. Волна слухов о смерти, запущенная со сливных интернет-бочков, связана исключительно с тем, что 6-го ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам".

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Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов 02

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Также смотрите: Экзитпол "Савик Шустер Студии" по Харькову: Кернес - 57,9%, Фельдман - 12,12%, Кучер - 11,98%. ИНФОГРАФИКА

Геннадий Кернес побеждает в выборах мэра Харькова третий раз. Он возглавляет город с 2010 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+31
Харькавчаны настолько суровые, что набьют дохлого Гепу сеном, положат под стекло и еще 50 лет за него будут голосовать
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04.11.2020 00:28
+28
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 5409
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04.11.2020 00:25
+22
Так Гепа вроде уже в казане с смолой сидит и варится. А его опять дауны выбрали
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04.11.2020 00:22
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Так он вроде умер (была сегодня новость) или нет?
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04.11.2020 00:19 Ответить
Вже спростували.
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04.11.2020 00:22 Ответить
Не дождётесь Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 3908
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04.11.2020 00:23 Ответить
Гепа победил!
Теперь может со спокойной душой........ Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 138
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04.11.2020 00:33 Ответить
Дождемся...
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04.11.2020 00:34 Ответить
Умер, не умер - этот вопрос остается открытым. Но, ходят упорные слухи, что он окончательно недееспособен и поэтому доступ к нему закрыт. Интересно, выбравши полутруп, харьковчане когда начнут что-нибудь подозревать? Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 1324
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 8086
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04.11.2020 00:40 Ответить
вряд ли
вот в Киеве Леня из космоса правил несколько лет, а Попов с ним только по телефону связывался.
и ничего, Лаврская колокольня не упала ! Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 3597
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04.11.2020 00:49 Ответить
Так с ним хоть по телефону можно было связаться. А тут, похоже, что только спиритический сеанс поможет)))
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04.11.2020 01:00 Ответить
может соображать?
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04.11.2020 02:45 Ответить
он живее всех живых
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04.11.2020 01:00 Ответить
Брат Членина🤯?
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04.11.2020 03:11 Ответить
Что можно сказать харьковчанам --- черпайте двумя руками Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 8440
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04.11.2020 03:03 Ответить
Так Гепа вроде уже в казане с смолой сидит и варится. А его опять дауны выбрали
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04.11.2020 00:22 Ответить
"А его опять дауны выбрали" Боюсь спросить - Вы в Харькове бывали?
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04.11.2020 00:25 Ответить
Это всё мантры ватные, типа, нет Путина - нет России...
Вот так гепины пиарщики придумали, мол, нет Кернеса - нет Харькова.
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04.11.2020 00:35 Ответить
Я живу в Харькове. И таки да, все дауны за гепу, факт.
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04.11.2020 00:35 Ответить
вы можете это объяснить? со стороны смотрится диковато
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04.11.2020 00:43 Ответить
Шо там объяснять?!
~процентов75-вата и стекловата.
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04.11.2020 02:49 Ответить
Справедливости ради надо сказать, что харьковская вата в этом смысле не одинока. Есть прецеденты и в других уголках Европы. В Румынии выбрали мера ,который умер от covid -19. "Мертвый мер" победил на выборах . Поздравлять его с победой пришли на кладбище .Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 925
В Румынии избрали мэром покойника. Мужчина умер от COVID-19 за 10 дней до голосования

"Мэром румынского городка Девеселу третий раз выбрали Иона Алимана, кандидата от социал-демократов. Но оказалось, что мужчина умер от осложнения COVID-19 еще за 10 дней до голосования."
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04.11.2020 01:14 Ответить
Справедливости ради стоит сказать,что жители румынского города выбрали мэром покойника вполне осознанно,чтобы посмертно отметить заслуги человека,много лет успешно руководившего городом.
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04.11.2020 05:53 Ответить
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 9471
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04.11.2020 00:23 Ответить
Ватный скот неисправим. Это враги Украины которые осознано специально голосуют против неё.
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04.11.2020 00:23 Ответить
При Завгарові майже вся ватна трольня писала з Харкова.
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04.11.2020 00:26 Ответить
а,щас не?
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04.11.2020 02:51 Ответить
Ленин Гепа и теперь живее всех живых.(С)
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04.11.2020 00:24 Ответить
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 5409
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04.11.2020 00:25 Ответить
Харькавчаны настолько суровые, что набьют дохлого Гепу сеном, положат под стекло и еще 50 лет за него будут голосовать
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04.11.2020 00:28 Ответить
И правильно сделают! Ибо Вам из Кукуево лучше видно, но только в обратную сторону )))
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04.11.2020 00:30 Ответить
Семён Семёныч 3******* был харьковчанин,
Он Гепу чучела любил Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 6298
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04.11.2020 00:53 Ответить
"был харьковчанин" - откуда инфа?
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04.11.2020 01:18 Ответить
Семён Семёныч, в самодеятельности участвуете?
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04.11.2020 01:07 Ответить
Стопудов!
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04.11.2020 01:13 Ответить
Так же как и Вы!))
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04.11.2020 01:14 Ответить
То привид на візочку вже іздох чи нє? Бо харківська бавовна аж 60% за цього щюра віддала. От же кончені сцк.
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04.11.2020 00:31 Ответить
А Кернеса-то нет...
Ситуация такая же, как с Черненко при совке.
Тот в больнице лежал, а политбюро правило...
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04.11.2020 00:33 Ответить
Как мне кажется, при дееспособном Гепе он тоже не "правил" единолично. Вокруг него команда неменяющихся годами лиц. Поэтому, если он даже склеит ласты, то машина и дальше будет бесперебойно молотить и зарабатывать тыньге в собственные карманы. А его отсутствие будут пояснять долгой реабилитацией. До года прокатит.
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04.11.2020 08:23 Ответить
Если здохнет этот крот то будет ОПЗЖ...и по сути дальше ХНР это вопрос времени, особенно учитывая что при власти ЗЕсепары кремлёвские холуи.
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04.11.2020 00:36 Ответить
Вопрос Харьковским знатокам от ЦВК - Гепа мер, но кто лежит в черном ящике !? Минута пошла. Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 5744
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04.11.2020 00:36 Ответить
Член ВВП.
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04.11.2020 00:44 Ответить
Ожидаем мэрзких спиритических сеансов?
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04.11.2020 00:48 Ответить
Скорее их эскалации.
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04.11.2020 00:54 Ответить
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 4880
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04.11.2020 01:03 Ответить
😀😀😀
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04.11.2020 01:30 Ответить
Та мабуть, бибизянке уже не суждено встать.
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04.11.2020 02:53 Ответить
прохання продемонструвати переможця!
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04.11.2020 01:05 Ответить
Ватное безумие.А потом будут верещать-"Украина винавата". Всё по кругу.
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04.11.2020 01:08 Ответить
Без Шредингера не обошлось.
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04.11.2020 01:11 Ответить
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 329
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04.11.2020 01:28 Ответить
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 9969
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04.11.2020 01:29 Ответить
Коллорадненько.....
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04.11.2020 01:16 Ответить
Не верю! Не может быть столько идиотов. Скорее, фальсификация выборов...
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04.11.2020 02:00 Ответить
да и понту его тянуть, если не сегодня - завтра сыгранеть в ящик.
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04.11.2020 02:55 Ответить
Може. У нас головою ОТГ вибрали молодого наркомана. Уже тричі хлопця в наркології відкачували. Аби не батько- реально крутий бізнесмен- магазини в Харкові, Сумах, Львові- його вже давно б за вирощування коноплі посадили.
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04.11.2020 06:26 Ответить
Страшное дело. Большинство выбирают пророссийский полутруп, а на втором месте другой пророссийский мерзавец. Шел седьмой год войны.
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04.11.2020 03:27 Ответить
Мер Харкова, але лікувався чомусь в Німеччині )))
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04.11.2020 04:29 Ответить
Деньги стыренные у Харькова в недвижимость Берлина вкладывал
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04.11.2020 05:10 Ответить
********** - ************, но похоже на эксперимент, нужен ли большому городу мэр вообще? А результаты выборов мэра и местных депутатов - лишний раз показать сколько в Украине - не только в Харькове скрытых сторонников "русского мира", прорезающихся, слава богу, только на выборах.
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04.11.2020 05:41 Ответить
Похоже,что харьковчане голосовали, не приходя в сознание. Не все, правда.
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04.11.2020 06:36 Ответить
Примерно одна пятая от всего количество избирателей Харькова. То есть любят его тут не так чтобы сильно. Просто все как всегда: враги мобилизуются, а тем, кому все равно, просто не ходят на выборы((( и таких большинство
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04.11.2020 07:06 Ответить
Умершему Гепе удалось найти двойника........Им оказался Добкин....
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04.11.2020 07:07 Ответить
Теризбирком Харькова обработал 100% протоколов по выборам мэра: Кернес набрал 60,34% голосов - Цензор.НЕТ 2868
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04.11.2020 08:26 Ответить
Люди, за полудохоую крысу проголосовало чуть больше 190 тысяч харьковчан из 902515 имеющих право голоса. Радует, что это не так уж много.
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04.11.2020 07:09 Ответить
Да и, честно говоря, там и выбор не ахти.
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04.11.2020 09:10 Ответить
Невже курва там ніхто не знає не бачить що це мерзотний прокацапський щур ???Якщо так й буде далі то Украіна ще сто років не рушить з місця , буде топтатись у 90 х роках, та тертися біля расеі
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04.11.2020 07:20 Ответить
Ну что поделаешь, если харьковчане любят зеленые парки с фонтанами, удобные лавочки и сумасшедшую новогоднюю иллюминацию с баснословной по цене новогодней елкой! Просто никто не задумывается о реальных затратах на всю эту лепоту и серьезной марже, регулярно поступающей на счета конструкторов этой самой лепоты. Сделали и сделали!
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04.11.2020 08:33 Ответить
Набрал 60% и сдох....
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04.11.2020 08:46 Ответить
НУ, Харек это наверное единственный город, где мэра можно спрогнозированы еще до голосования.)) Наследником будет Допа есиче. По другому никак.
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04.11.2020 09:12 Ответить
Лично убедился когда был в Харькове, что большинство (не все) харьковчан, это биомусор. Между нами цивилизационная пропасть. Представьте насколько они недоразвитые, если в третий раз выбирают эту обрезанную полудохлую ватную крысу.
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04.11.2020 09:16 Ответить
Если он все, должны быть перевыборы
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04.11.2020 09:22 Ответить
по всей Украине пандемия коронавируса,

а в Харькове свирепствует эпидемия коронакернеса
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04.11.2020 09:41 Ответить
Как по мне,все что юго-восточнее Крапивницкого можно считать полностью ватным населением и подлежит тотальной этнической чистке и депортации в кацапию навеки вечные.И заселением потом из Западных областей нормальными людьми
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04.11.2020 10:08 Ответить
Яким же потрібно бути ідіотом,щоб голосувати за людину.яка наплювала на всіх харківчан--довала до катастрофи місто по боротьбі з пандемією і взагалі з медициною в місці,а сама втікла лікуватись за кордон,яких ця істота завжди обливає брудом. Саромно за моїх друзів в Харкові.
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04.11.2020 10:14 Ответить
Да, надо поспешить с объявлением, а то окажется что тупорылые харьковчане голосовали за труп.
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04.11.2020 11:20 Ответить
 
 