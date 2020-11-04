РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53177 посетителей онлайн
Фото Происшествия
1675 2
дети (2522) пожар (2443) смерть (4348) Черкасщина (464) ГСЧС (2280)

Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли 3 человека, в том числе ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 ноября в 8:45 в оперативно-координационный центр Управления из села Вязивок Городищенского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Независимости.

При проведении разведки пожарные обнаружили в доме тела 3 погибших. Предварительно среди них двое пожилых людей и трехлетний ребенок", - сказано в сообщении.

Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, - ГСЧС 01

В 09:30 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В 25-этажном жилом доме в Одессе произошел пожар: жильцов эвакуировали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время пожара в частном жилом доме на Черкасщине погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок, - ГСЧС 02
Фото: сайт ГСЧС

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в 8.45! похоже, давно тлело, и только поздним утром, заметили со всех щелей выходящий дым.
показать весь комментарий
04.11.2020 10:58 Ответить
Скорее всего печное отопление и задохнулись от продуктов горения.........
не войдут в сводку от жертв COVID-19.
показать весь комментарий
04.11.2020 11:19 Ответить
 
 