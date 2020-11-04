Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о получении из печати нового тиража книги "Дело Василия Стуса", которую он намерен отправить в украинские библиотеки.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Ткаченко перечислил библиотеки, куда отправятся экземпляры книги о Стусе.
Среди них: Донецкая областная библиотека для детей, Областная универсальная научная библиотека им. Д.Чижевского, Луганская областная универсальная научная библиотека, Николаевская областная универсальная научная библиотека, Полтавская областная универсальная научная библиотека, КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара", Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко, Публичная библиотека имени Леси Украинки, г. Киев, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого, Одесская национальная научная библиотека, Харьковская государственная научная библиотека имени В.Г. Короленко, Национальная историческая библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для юношества.
"Министерство культуры и информационной политики рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - написал Ткаченко.
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
Пожалуйста, подождите...
Учите мат часть.
Петя есть Петя!
Есть те люди которые читают только бумажную книгу...а есть те которые только электронную...
Причем если они выставят электронную в продажу по символическй цене...то могут заработать больше....
Так що ніж ображати когось, я б тобі, дурнику, радив навчитися висловд.вати свої думки спершу так, щоб їх могли розуміти нормальні люди.
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І це ПЕРШІ чотири посилання в Гуглі.
Не знаю, які ідіоти і де пишуть там коменти, але умнічаєш тут ти. Замість взяти і просто перевірити. І так, я живу в Україні, а не здриснув бути другосортним аутсорсером в Німеччині.
Є книжки Стуса. Хто заважакє так само продавати книжку Кіпіані?
Бо оно впустить до нас «русскій мір», як полковник Ніс у Батурин.