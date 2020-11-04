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Фото Политика Украины
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Стус (66) Ткаченко Александр (290)

Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о получении из печати нового тиража книги "Дело Василия Стуса", которую он намерен отправить в украинские библиотеки.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Ткаченко перечислил библиотеки, куда отправятся экземпляры книги о Стусе.

Среди них: Донецкая областная библиотека для детей, Областная универсальная научная библиотека им. Д.Чижевского, Луганская областная универсальная научная библиотека, Николаевская областная универсальная научная библиотека, Полтавская областная универсальная научная библиотека, КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара", Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В.Г. Короленко, Публичная библиотека имени Леси Украинки, г. Киев, Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого, Одесская национальная научная библиотека, Харьковская государственная научная библиотека имени В.Г. Короленко, Национальная историческая библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для юношества.

Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко 01

"Министерство культуры и информационной политики рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - написал Ткаченко.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко 02

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Топ комментарии
+15
Вы бы ее в электронном виде в свободный доступ пустили...и все...и мертветчук теми решениями суда мог бы подтереться....
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04.11.2020 11:16
+13
Рано или поздно - будет. Но авторам то тоже надо немного бабла за свой труд получить. Написать и издать книгу - это далеко не бесплатно.
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04.11.2020 11:23
+12
дебил! в Донецке даже есть университет имени Стуса. Медведчук, сколько политикой занимается ,столько висит на нем клеймо смерти Стуса в застенках
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04.11.2020 11:29
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Красава!
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04.11.2020 11:15 Ответить
Палае срака у БЕниных !
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04.11.2020 11:30 Ответить
Вообще то Ткаченко 1+1 . Бенены шо не на есть.
Учите мат часть.
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04.11.2020 11:36 Ответить
Почетный президент 1+1 медиа
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04.11.2020 11:37 Ответить
забыла - дваждыговенный канал БЕнин с Медвуедчуком
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04.11.2020 11:52 Ответить
Беня не дурак и понимает что у него Медвейчуковские отожмут всё они с Беней союзники только по некоторым вопросам!
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04.11.2020 12:02 Ответить
комментарий отмечен как спам
Московские попы утверждают что Петя Марадер когда служил московскому патриорхату взял у них в библиотеки книги и не здал!
Петя есть Петя!
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04.11.2020 11:40 Ответить
Теперь сдаст ''Дело Василя Стуса''. В их библиотеки!
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04.11.2020 11:51 Ответить
Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4634
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04.11.2020 12:00 Ответить
И в детстве в носу колупался. Негодяй
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04.11.2020 12:32 Ответить
Вы бы ее в электронном виде в свободный доступ пустили...и все...и мертветчук теми решениями суда мог бы подтереться....
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04.11.2020 11:16 Ответить
Рано или поздно - будет. Но авторам то тоже надо немного бабла за свой труд получить. Написать и издать книгу - это далеко не бесплатно.
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04.11.2020 11:23 Ответить
Они свое получат....так как книга в бумаге будет раскуплена в любом случае..
Есть те люди которые читают только бумажную книгу...а есть те которые только электронную...
Причем если они выставят электронную в продажу по символическй цене...то могут заработать больше....
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04.11.2020 11:27 Ответить
пусть размещают на украинской платформе equalibra.org - для авторов это бесплатно. Но могут получить и гонорар от читателей
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04.11.2020 11:35 Ответить
Там дохрена разных сектантов если ещё будет северный шаманат РПЦ ФСБ сотру нахрен из закладок но пока спасибо!
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04.11.2020 12:01 Ответить
І є люди, яким приходиться просить їх купити, бо умови оплати в онлайн магазинах не дають можливості її оплатити.
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04.11.2020 11:30 Ответить
Що ви таке кажете - в усіх магазинах можна придбати або розрахувавшись на сайті карткою, або готівкою при отриманні (кур'єром, поштою).
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04.11.2020 12:08 Ответить
Ти мій прапорець бачив? Твій кур'єр до мене приїде?
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04.11.2020 12:11 Ответить
Ну то уточнюйте, що "не можна купити за кордоном". В Україні купити - не проблема.
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04.11.2020 15:47 Ответить
ти реально придурок чи придурюєшся? місцезнакодження покупця не має значення. умови оплати через одне місце. лікпей - до одного місця, гугл пей теж. залишається лише оплата при доставці.
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04.11.2020 16:46 Ответить
Гм. Дивно дивно чути питання про те, чи я придурок від повного імбіцила, не здатного зв'язати кілька слів у зрозуміле іншим речення. Ок, як для розумово відсталих, спробую розжувати максимально - якщо у тебе проблема з купівлею книги за кордоном - то так і пиши "не можу купити за кордоном". Тому що твій словесний понос про лікпей і гуглпей не має ані якого сенсу - магазинів з цією книгою - мільйон. І 90% з них приймають оплату онлайн. Та ж Розетка, Якабу, Є і т.п.
Так що ніж ображати когось, я б тобі, дурнику, радив навчитися висловд.вати свої думки спершу так, щоб їх могли розуміти нормальні люди.
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04.11.2020 20:24 Ответить
у мене за кордоном немає проблем купити книгу. є проблема купити її на українських сайтах. І судячи по коментам на сотрінках Кіпіані, не тільки в мене. але тобі сидячому в Україні дого явно ніколи не догнать, ти краще поумнічаєш.
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04.11.2020 22:25 Ответить
Я купую книжки ТІЛЬКИ через інтернет. Книжку Кіпіані також купив через Інтернет. Оплачую завжди карткою.
https://book-ye.com.ua/search/index.php?q=%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81+%D0%BA%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96 - книгарня Є. Оплата карткою на сайті.

https://rozetka.com.ua/ua/vivat_9789669429278/p127731140/ - Розетка. Оплата Гпей, Лікпей.

https://book24.ua/product/sprava-vasilya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolishnogo-kdb-ursr/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYGg52BQ2XbCMOfF8AFf8gasc_BjNTFGgba1G3fYMI2SxRfw684VEHhoCme8QAvD_BwE - Оплата на сайт карткою.

https://goodbooks.com.ua/sprava-vasilya-stusa-zbirka-dokumentiv-z-arkhivu-kolishnogo-kdb-ursr-117371/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYI1nuUZLf9tr2GxD2btaIyMON-DoyCI2OTnVe6EnrIpXdncC42hV-hoCj7sQAvD_BwE Оплата на сайті

І це ПЕРШІ чотири посилання в Гуглі.
Не знаю, які ідіоти і де пишуть там коменти, але умнічаєш тут ти. Замість взяти і просто перевірити. І так, я живу в Україні, а не здриснув бути другосортним аутсорсером в Німеччині.
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05.11.2020 11:58 Ответить
Дивлячись якою карткою, умніку. Раді однієї книжки для України, яка не надає інших можливостей, окрім мастер, її замовляти??? Лікпей виводить на мастер, гугл пей виводить на мастер. Похрєн під яким ім'ям вся ота хрінь, вона не потрібна, якщо є мастер.
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05.11.2020 12:22 Ответить
Зайди до Капіані на фейсбук і прозрєй як люди вимушені викручуватися, щоб її купити. І сам Капіані каже, що амазон йому недоступний.
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04.11.2020 12:13 Ответить
Зате для всіх доступний eBay. Було б бажання. Скільки людей в Україні бізнесом таким займаються - купують тут дешевше, а перепродають на eBay за дорожче по всьому світові. Поганому танцюристу, як то кажуть....
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04.11.2020 15:49 Ответить
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=%D1%81%D1%82%D1%83%D1%81&_sacat=0

Є книжки Стуса. Хто заважакє так само продавати книжку Кіпіані?
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04.11.2020 15:50 Ответить
спитай у Кіпіані.
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04.11.2020 16:47 Ответить
Парные суки Бени кукловода!
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04.11.2020 11:17 Ответить
Деньги из COVID пустил на видосики , а теперь к Стусу прильнул сволочь!
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04.11.2020 11:23 Ответить
не погано..але краще би мертвяка з усім кодлом на уранові копальні у Жовті води..та з конфіскацією..
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04.11.2020 11:20 Ответить
з владою "какая разніца" це не можливо.
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04.11.2020 16:55 Ответить
В паРаше у себя напечатаешь....про жизнь своего св.хуйла....
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04.11.2020 11:22 Ответить
Мертвечука на палю!!!!
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04.11.2020 11:20 Ответить
Так там остались упоминания о мертвечуке,которые запретил "суд"?
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04.11.2020 11:21 Ответить
Все там пока осталось....решение суда еще не вступило в силу...подана апелляция...
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04.11.2020 11:23 Ответить
там не тільки те, а ще і сама постанова суду на перших сторінках. 15 000 екземплярів розійдуться вмить. а 18.11.2020 вступає в силу та постанова суду.
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04.11.2020 16:54 Ответить
дебил! в Донецке даже есть университет имени Стуса. Медведчук, сколько политикой занимается ,столько висит на нем клеймо смерти Стуса в застенках
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04.11.2020 11:29 Ответить
Та потенційно може ще й не тільки Стус.
Бо оно впустить до нас «русскій мір», як полковник Ніс у Батурин.
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04.11.2020 11:41 Ответить
Стус іде по шкільній програмі.
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04.11.2020 11:31 Ответить
Медведчук, - идиот=)) Мог бы ведь просто отморозиться))))
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04.11.2020 11:37 Ответить
Кіпіані написав, що мертвечук замовив у нього екземпляр. а цей випуск не простий, у ньому постанова суда про заборону книжки, та сама, свіженька, прям на перших сторінках.
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04.11.2020 16:52 Ответить
Мо хто начитається і Медведчуку стусанів надає.
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04.11.2020 11:41 Ответить
А Ткаченко яким боком до тієї книги? Примазується?
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04.11.2020 11:57 Ответить
А что это было? Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9247
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04.11.2020 12:02 Ответить
А из библиотек их тихонечко заныкают и концы будут искать очень долго.
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04.11.2020 13:36 Ответить
ну спочатку на неї вистроїться черга, допоки книжка не попаде у ті самі руки.
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04.11.2020 16:50 Ответить
это очередной пиар ткаченка.
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04.11.2020 14:17 Ответить
 
 